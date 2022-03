El radicalismo eligió Luján, gobernado por el PRO, para comenzar la carrera hacia 2023

También asistió Martín Kerchner, hoy con un cargo en YPF pero pronto a asumir como senador provincial y jefe de bloque. Y no faltó el intendente Sebastián Bragagnolo que es del PRO, espacio aliado de Cambia Mendoza, aunque en las internas compite con el radicalismo.

La palabra de Tadeo

Tadeo Garcia Zalazar.jpg Tadeo García Zalazar, titular de la UCR Mendoza e intendente de Godoy Cruz.

Tadeo García Zalazar dijo que "los partidos tenemos que elaborar proyectos y propuestas y diseñar acciones que tengan mucha empatía con la gente, pero que principalmente que nos ayuden a salir adelante como país, como provincia Eso no se hace de la noche a la mañana, se viene construyendo hace tiempo en Mendoza y en los municipios donde gobierna Cambia Mendoza".

El también intendente de Godoy Cruz luego sumó: "Eso requiere de mucho esfuerzo y de una convocatoria amplia y plural, la estrategia del frente es la que tiene que marcar el camino para construir una Mendoza mejor y que nos invite a soñar con una Argentina mejor. Si no hay un frente sólido, el populismo nos gana y sigue planteando debates que, en algunos casos son absolutamente irreales y que están alejados de la agenda de la gente".

"Con el populismo -agregó- hemos retrocedido en todos los indicadores sociales. El país está peor en materia de pobreza, exportaciones, en cantidad de asentamientos y villas inestables Tenemos que colaborar para que haya un país distinto, fortaleciendo el Juntos por el Cambio a nivel nacional y fortaleciendo a Cambia Mendoza a nivel provincial. Es por ahí donde tenemos que diseñar la estrategia, en el proceso de construcción. Junto a todos los partidos que lo integran vamos a estar debatiendo ideas. El camino es uno solo.

Después explicó: "Los invito a la Escuela de Formación Política para iniciar un proceso de formación participativa, viendo lo que se ha realizado en estos seis años de gestión a nivel provincial y con autocrítica, analizando lo que nos falta".

Nuestro partido va a encarar un proceso de construcción colectiva, con una plataforma participativa, con mucho espacio de formación y debate político para que finalmente las propuestas tengan, como decía Margarita Malharro de Torres, el barrio como escenario, cercanía con la gente. Sensibilidad social especial que nos ha caracterizado siempre como partido Nuestro partido va a encarar un proceso de construcción colectiva, con una plataforma participativa, con mucho espacio de formación y debate político para que finalmente las propuestas tengan, como decía Margarita Malharro de Torres, el barrio como escenario, cercanía con la gente. Sensibilidad social especial que nos ha caracterizado siempre como partido

Por último consideró: "De esa manera, cercanos a la gente, tenemos que elaborar las propuestas hacia el 2023. Con un criterio de unidad de frente y de partido. La agenda que tenemos que tener es la de la gente, que nos acerque a las problemáticas sociales".

Seis buenos años

Alfredo Cornejo.jpg

"En estos seis años, en las cosas que son competencia de la provincia, hemos mejorado en todo. Tanto, que hemos afrontado la pandemia con una infraestructura de salud muy superior a la que teníamos, que tenemos más alumnos en las escuelas que en 2015, que en las cosas de nuestra competencia en todo hemos mejorado", comenzó diciendo Alfredo Cornejo.

El senador nacional, también expresó: "Sin soberbia, los que hicimos posible este cambio, somos los que podemos mejorar lo que viene, corregir lo que no estuvo bien y dar un salto de calidad en lo que sí hicimos bien. Ese es nuestro desafío. Un desafío que no es para proyectos individuales, personales, no es para un dirigente iluminado, es para este equipo organizado, pulido, que cada vez trabaja mejor y no puede bajar los brazos".

Luego señaló: "Ese trabajo es un trabajo que la UCR debe hacer con sus aliados. Acá no hay espacio para aventuras individuales, hay solo espacio para colaboración y cooperación, para vencer con narrativa cultural el daño que le ha hecho el populismo a la democracia, a la clase media y los sectores más pobres".

"Solo con esta organización -añadió- y unidad es que podemos convencer a la ciudadanía de que este es el camino, que hay que aguantar, que es en esta dirección. Y si seguimos en esta línea, cuando mejore la macroeconomía nacional, Mendoza va a volará en términos de empleo, de economía, de oportunidades de inversión y de crecimiento para nuestra gente".

Finalmente destacó: "Esto se hará en equipo, un equipo se encargará de pulir los detalles de las cosas que no hicimos bien, que trabajará sobre las cosas que tenemos que corregir y mejorar. Proyectar al futuro, con un programa de gobierno, con calidad de gestión. Mendoza necesita que este programa se afirme en el tiempo, que hagamos más esfuerzo del que estamos haciendo junto a nuestros aliados".

Nueva etapa

UCR Lujan.1jpg.jpg La militancia radical se hizo presente en Luján.

El 20% que obtuvo Martín Kerchner en las PASO de 2019, en las que buscó ser el candidato de CM en Luján, dejó con esperanzas al radicalismo de cara a las elecciones de 2023. Si bien Sebastián Bragagnolo se fue asentando como intendente e hizo suyo el casi 60% alcanzado por Cambia Mendoza en las últimas legislativas, desde la Unión Cívica Radical (UCR) ya empezaron a trabajar para ganar terreno en una nueva etapa que comenzó este lunes.

Leonardo Gómez asumió como presidente de la UCR de Luján en reemplazo de Roberto Infante. Mientras, Adrián Devia será el nuevo presidente de la Juventud. En la sede de la calle Roque Sáenz Peña se empezó a articular el entramado de cara al 2023, para cuando suenan nombres como los del concejal Carlos Sala, como posible precandidato del radicalismo.

Por el lado del PRO, Bragagnolo ya anticipó que irá por la reelección por un periodo más, pero la UCR promete dar batalla y construir un buen perfil de candidato, en principio y por ahora dentro de la interna de Cambia Mendoza.

Volver a ser gobierno después de 40 años

La aspiración de los radicales en Luján de Cuyo es alta: volver a gobernar el departamento como en 1983 (cuando fue intendente Osvaldo Ortiz). Desde ese entonces, las internas se "comieron" al radicalismo en la tierra del Malbec pero una luz renació hace tres años. "Kerchner despertó a la militancia", dijo Gómez, el nuevo presidente de la UCR Luján.

"En 45 días hicimos una campaña muy buena", recuerda y asienta en aquella base la reconstrucción del radicalismo en el municipio.

Leonardo Gómez, militante de 40 años y empleado de la Legislatura provincial, afirmó en diálogo con Diario UNO que su llegada a la presidencia en Luján surgió de común acuerdo, propuesto por diferentes sectores. Y que esa política de consenso será el cimiento de esta nueva etapa.