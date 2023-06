¿Qué otros datos se manejan? Este lunes, la mesa chica del ex gobernador -donde dicen no haber repasado los últimos detalles-, se sentará a ver las últimas cifras disponibles con él, que son las que les envió Elbio Rodríguez. El experimentado consultor volvió a trabajar para los radicales en los últimos meses y su conteo se sumará en las próximas horas a los de Martha Reale, que estarán listos a principios de semana. Las cifras de Rodríguez, en cambio, se terminaron el pasado 27 de mayo y son las últimas que aportará hasta después de las PASO.

En el oficialismo se manejaron con esas tres firmas, que fueron cautelosas de no brindar demasiados detalles por pedido expreso del "cliente", que sólo dejó filtrar algunos datos a través de determinadas figuras y candidatos. Por eso, a raíz de una veintena de consultas, Diario UNO recogió resultados que, además de marcar una tendencia clara, son bastante parecidos entre sí: entre ellos se desprende que Cambia Mendoza no bajó del 40% de aprobación que arrastra desde mediados del 2022 -algunos de los propios les dan unos puntos menos-, pero tampoco crecería más que eso. Es decir, no volvería a superar los 50 puntos porcentuales como en aquellos comicios del 2019, de acuerdo a lo que marcaron esas búsquedas.

alfredo cornejo.jpg En los números, Cornejo es el máximo favorito para quedarse con la gobernación.

En ellas, Cornejo en solitario, se mantiene por encima del 30% de los votos, mientras que quien parece ser su retador principal, Omar De Marchi, ronda el 25% o menos, según a quién se lea. En La Unión Mendocina no coinciden en esta distancia y afirman que es menor. Lo más nuevo que manejan es el estudio confeccionado por Zubán Córdoba y Asociados que recibieron este sábado: les da una desventaja menor al 7% en "voto seguro" (21 puntos contra 14), pero sobre todo, les brindó otro dato que los ilusionó aún más: el 68,5% contestó que se inclinaría por un cambio en la política mendocina. En el Barrio Cívico descreen de que la diferencia sea tan exigua.

Qué hay detrás de la solidez en Cambia Mendoza

Hubo un dato en la última medición de Sociolítica -de Roberto Stahringer, que midió para el oficialismo- que no fue tan ponderado, pero al que algunos dirigentes señalan como importante: en la lucha de frentes contra frentes, el PJ –que para casi todos los consultados está debajo del demarchismo-, logró un segundo lugar, al menos desde su sello: el 35,6% dijo que apoyaría a Cambia Mendoza; el 21,8% al justicialismo (Elegí), y el 8,8% a La Unión Mendocina.

Parece poco, pero para un alicaído peronismo, no sólo le sube las acciones y lo mantiene en el ring (y segundo), sino que además lo margina a De Marchi de la polarización. Encima, le pone un techo Sub 40 a Cambia Mendoza, cuando en las dos elecciones ejecutivas que ha atravesado y ganado, ha roto ese piso. "La tendencia de votos afirmativos no tiende a ganar demasiado más”, dijo un especialista a este diario, dando a entender que son cifras casi cristalizadas y que se van a cumplir dentro de una semana.

Más allá de eso, lo interesante es cómo Cambia Mendoza se acerca otra vez a un triunfo prácticamente asegurado. Y eso que varios elementos le configuran un contexto adverso: por primera vez competirá en un escenario de tres fuerzas –con una opción a priori contundente como el demarchismo; hay un malestar social generalizado al que la política y los oficialismos terminan pagando con votos, y por último, tiene en su espalda los 7 años y medio de gestión, que –admitido por algunos de los propios- le puede jugar en contra por "efecto desgaste". “El hecho de ya no ser algo nuevo en sí, sino una continuidad, funciona como elemento erosionador”, admiten desde adentro hace meses.

suarez mas bullrich.jpg "Suarez, cada vez más cerca de Bullrich", resonó esta semana. Cada avance en el interior repercute en la interna contra Larreta. Y en ese tablero, Mendoza es clave.

Ese combo de adversidades es el que debe sortear. Y lo hace: el oficialismo no parece ceder en esas trampas más que algunos puntos, pero jamás deja el primer puesto. Ni siquiera asoman derrotas en los municipios que ya posee -más que las de aquellos que perdió cuando se rompió el frente: Luján, Las Heras y San Carlos-. Y como si fuera poco, toda esa muestra de solidez por parte del frente y -de su candidato principal- toma otro matiz si se le agregan dos ejes centrales para comprender el fenómeno:

El primero es lo que pasa en la vereda de enfrente, el PJ. Fuentes de las tres coaliciones -incluyendo al propio peronismo- vaticinaron que Elegí podría hacer, en este 2023, su peor elección de los últimos años. Y en Godoy Cruz y Luján, los oficialismos hablaron de que el eje justicialista no llegaría ni siquiera los 10 puntos. Un golpe histórico. O sea: la UCR no sólo revirtió por completo la total balcanización que padecía a principios de la década pasada, sino que llega a las PASO con el eterno rival muy dividido, lejos de pelear la elección y perforando sus pisos de votantes. Todo un contraste que le potencia los logros.

El segundo elemento es lo nacional. No sólo Cambia hilvana el camino hacia su sexto triunfo al hilo y ante un PJ totalmente flaco de victorias, sino que por estas horas pondrá a prueba un hito más para su palmarés político: su relevancia en los armados de cara a la Casa Rosada, con chances de poner candidato a vicepresidente incluida.

Bullrich en Mendoza y el duelo de Petri con el PJ

Como anticipó UNO días atrás, a las 17 de este lunes se espera que aterrice Patricia Bullrich en Mendoza y cerca del Barrio Cívico vaticinan que será el escenario para el último zarpazo que fortalezca al "Grupo Malbec" -el pool de dirigentes bullrichistas con eje en esta provincia- antes de la presentación de listas en Buenos Aires. La conferencia con Cornejo y Rodolfo Suarez será en la Casa Patricia 2023, en Calle San Martín, cerca del Universitario Central. Entre otros gestos que se aguardan, un puñado de 15 ex Partido Demócrata, como el diputado Guillermo Mosso, firmará su “traspaso” a las filas del PRO.

Ferro precandidato a intendente con Luis Petri.jpg Petri lanzó a Fabián Ferro para la intendencia de San Martín.

La cara visible de esa vigencia en las urnas es la de Cornejo. En la interna contra él, Luis Petri la tiene complicada, pero afirma avanzar con firmeza: asoma –de acuerdo a los números de las tres firmas que midieron- con menos de dos dígitos de porcentaje de votos. Él, sin embargo, vaticina un batacazo que sorprendería a propios y extraños, y desde su equipo lanzan una apuesta curiosa: su propio duelo contra el peronismo. “Les va a ganar tanto a Omar Parisi como a Guillermo Carmona. Van a ver”.

O sea, sería la tercera figura más votada, si es que todo se da acorde a todas estas lecturas. Cerca suyo salieron a enrostrar encuestas de la platense DC Consultora, que el fin de semana lo mostró con un hipotético 20% de adhesión. Lejano a lo que leyó Zubán Córdoba en los guarismos a los que accedió UNO, que fue 1,2% de voto seguro y 12% de “podría votarlo”. Para el peronismo, que también lo sondeó, Petri no supera el 6%.

El peronismo: "empatado" hacia adentro y tercero en varias encuestas

En el frente Elegí, la cosa entre Omar Parisi y Guillermo Carmona está peleada. Tanto, que algunos hablan de un empate técnico, porque en algunas de las mediciones la diferencia no supera el margen de error. Donde sí hubo una distancia considerable fue en los mencionados datos de Zubán Córdoba que pidió La Unión Mendocina y que todavía están calientes: allí, los ganadores de la interna de la interna serían Carmona - Paponet, con un 4,1% de voto seguro más un 10,7% de voto posible (o sea, 14,8% en total); contra un 2,2% de seguro y 8,8% de potencial para Parisi – Ilardo. Redondeado, un 11%.

El ex intendente y el senador, sin embargo, sí son ganadores en las cifras que les llegaron desde la consultora Ágora, a la que contrataron en Buenos Aires días atrás. Según supo UNO, Parisi arrancó la campaña con un nivel de desconocimiento que preocupó bastante puertas adentro, pero al que habría revertido en los días posteriores, incluso siendo uno de los candidatos que más creció. Estarían 2,8% por encima de Carmona y Paponet y tan solo 0,8% por arriba de Omar De Marchi en el segundo puesto. De todas las cifras que llegaron para este artículo, estas y las de Aresco (que trabajó para la otra fórmula del PJ) son las únicas en las que La Unión Mendocina está tercera y no segunda.

Guillermo Carmona-Liliana Paponet.jpg Avanza Mendoza, la expresión de Carmona y Paponet dentro de Elegí.

Entre los que relevan para el oficialismo -los tres mencionados más arriba- también ven una muy leve ventaja para Parisi. Como se dijo, Carmona midió hace cerca de un mes con Aresco, que pone al frente Elegí segundo con 25% de los votos y al ex diputado nacional por encima de quien condujera el IPV en tiempos de Francisco Pérez. A Cambia Mendoza también le llegaron algunos números por medio de grupos políticos que hacen tareas de campo: dicen que en los aglomerados más grandes -Las Heras y Guaymallén- gana Carmona: 5,7% a 2,5% y 2,9% a 1,3%, respectivamente. Pero en Luján –donde Parisi gobernó- la ventaja es suya por 3% a 1,5%. En todos casos, números muy bajos para el peronismo.

“Lo que le juega en contra al frente Elegí es la división del peronismo. Hay una lógica de justicialistas K contra justicialistas anti K que es detectada por parte del electorado. Eso les hace mal, porque lo que trae a la mente es la rencilla política de la que la gente está harta, aburrida ya. Y encima les refleja la grieta interna del Frente de Todos en la Nación”, explicó un especialista que está detrás de una de las consultoras más buscadas en esta campaña.

De todos modos, no pareció haber demasiado fuego cruzado entre las dos listas. El rival predilecto fue Cornejo y, en todo caso, Omar De Marchi y los “compañeros” que decidieron irse a jugar con él en la nueva coalición. A propósito, allí en La Unión esperan que el avance hacia septiembre sea de Parisi, porque entienden que el votante de Carmona es más propenso a acompañarlos a ellos en la general. La lectura sería algo así: el simpatizante de la expresión kirchnerista, si sus apoyados pierden, se fugaría más hacia el FIT o los Verdes. Mientras que los que simpatizan con el PJ tradicional, si los suyos no avanzan, estarían más dispuestos a ir hacia LUM.

Por último, se sumó un análisis de parte del ala kirchnerista que debería encender alarmas en esa facción: desde adentro de la propia lista afirmaron que en Las Heras Rubén Miranda tendría una ventaja y en Guaymallén ocurriría lo mismo con Rafael Moyano –siempre en la interna del PJ-. “Si esos dos candidatos ganan y le traccionan a Carmona, ¿cómo va a hacer la fórmula de Parisi para ganar? Sus rivales sumando un caudal en las dos intendencias más numerosas, o sea que puede ser un número decisivo para la primaria”, lanzaron con preocupación.

Parisi Ilardo.jpg "Los candidatos tienen que buscar un tema central de campaña y que sea fácil de entender. Así lo hizo Parisi con el eje de la vivienda", reconoció un especialista a este diario.

Cómo evolucionan los números de De Marchi

Una de las encuestadoras que midió para el oficialismo le dio cerca de 25% de los votos a La Unión Mendocina, según supo este diario. Un número distinto al que manejaban a priori en Cambia Mendoza y que se sumaría a una tendencia que tampoco les agradaría demasiado a los cornejistas: desde hace días se ha instalado la idea de que LUM dejó de crecer, que todo el “torque” que tuvo cuando nació, a mediados de abril, se fue diluyendo cuando pasó la novedad. Sin embargo, para los aliados del lujanino, el fenómeno fue registrado, pero “ya pasó y se volvió a engrosar el número".

“No es que se quedara sin crecimiento, sino que los radicales decidieron dejar de polarizar con nosotros. Centraron y orientaron su discurso a evitar ponernos como enemigos, algo que observamos claramente, y eso puede haberse sentido en una pequeña merma, pero después de eso volvimos a encarar para arriba, y nuestros registros nos dicen que Omar subió en estos días”, marcaron. De vuelta, no mostraron esos registros, aunque sí se conoció el último detalle que llegó a esas manos: la medición de Zubán Córdoba de la que se habla más arriba.

Sacada del horno en la mañana del sábado, esa muestra evidencia la conocida ventaja de Alfredo Cornejo, que se mantiene incólume en el primer escalafón, pero con un potencial de crecimiento que debería entusiasmar a los demarchistas. Dice que el Gobierno tiene en su candidato un 21,8% de votantes que apoyan "seguro" y un 23,6% de los que “podrían”. Es un 45,4% de pulgares apuntando hacia arriba para el senador nacional.

¿Y qué tiene eso de bueno para el lujanino? Que más abajo, De Marchi y Daniel Orozco no están tan lejos: 14,9% de voto asegurado más un 29,8% de los que estarían dispuestos a posar la lapicera en su casilla. Eso da como resultado un 44,7% de personas que podrían inclinarse hacia el frente recién nacido. Nada mal comparado con los cerca de 16% que les daban Stahringer y Reale en los detalles conocidos a mediados de mayo.

Daniel Orozco-Omar De Marchi-Jorge Difonso.jpg Orozco, De Marchi y Jorge Difonso. Tres de las figuras sobre las que se armó La Unión Mendocina.

Antes de esto, De Marchi venía midiendo con Poliarquía. La encuestadora porteña los acompañó desde los tiempos en que aún eran visiblemente aliados de Horacio Rodríguez Larreta, y de acuerdo a la versión de un candidato a intendente en LUM, durante todo 2023 les dieron buenas devoluciones. Otra vez, un contraste fuerte si se lo pone ante los casi 25 puntos de distancia que les saca Cornejo en algunos de los sondeos que maneja el oficialismo. En una semana se verá.

Cambia Mendoza va por Las Heras

En Las Heras estará la madre de las batallas. No sólo es el lugar donde se produjo uno de los hechos políticos del año, sino también uno de los municipios que se le escaparon a Cambia Mendoza cuando se abrió La Unión Mendocina y Daniel Orozco se dejó cobijar allí. Por eso el radicalismo apunta a ganar y recuperarla cuanto antes. De acuerdo a sondeos que llegaron hasta despachos de Cambia Mendoza, habría una ventaja de Francisco Lo Presti respecto al “Oso” Fabián Tello, pero está dentro de lo que se puede considerar empate técnico, por la exigua diferencia.

Unas de las encuestas -hecha por la UCR- que pudo ver este diario habla de 9,8% de intención de voto para Lo Presti, contra un 8,5% de Tello. Es decir, diferencia mínima. Más atrás aparecen Guillermo Bustos –el delfín de Orozco- con 7,7% y Diego Martínez Palau con 7,4%. Ambos compiten en la interna de La Unión. Todos bastante cerca, según esas cifras.

En el rincón de Tello están tranquilos, dicen. Hablan de un 30% de conocimiento y recuerdan algunos de los datos que les dejó su relevamiento con Sociolítica, que antes de la presentación de listas lo ponía con un 30% de votantes. En ambos bandos de Cambia Mendoza coinciden en que el frente superará esos 30 puntos, y que a La Unión no le alcanzará para superar los 20.

Lo Presti-Cornejo-Tello.jpg Francisco Lo Presti y Fabián Tello, los candidatos de Cornejo.

El peronismo, que tiene seis precandidatos, ofrece una leve ventaja para Rubén Miranda según al menos dos de los grupos que ofrecieron sus datos a UNO. No es una gran diferencia la que les sacaría a sus competidores, pero es la suficiente como para encender alarmas en la lista de Parisi, que aparte cuenta con otra desventaja: sus votos se dividen en dos, mientras que los de Miranda no. Es que en la lista del ex PD e Ilardo hay, a su vez, otra interna: la de la senadora Adriana Cano contra el titular regional de ANSES, Carlos Gallo. Ninguno midió más que con las encuestadoras que trabajaron para el frente, contaron sus equipos.

Además, en el frente Elegí están el empresario y promotor de boxeo Jorge Pandolfino, y los dirigentes Debra Paolasso y Daniel Urquiza. La propia UCR entiende que el movimiento puede llegar a dar una sorpresa en la comuna: “Lo que vemos es que al peronismo no le va a ir mal en Las Heras. No hay que olvidar que históricamente hay un lazo fuerte con ese partido. Mientras que en La Unión va a estar peleado: Martínez Palau creció un poco desde que le empezó a pegar a la gestión del municipio, a pesar de estar en la misma coalición que el intendente”, lanzaron desde Cambia Mendoza.

► TE PUEDE INTERESAR: Guillermo Amstutz reconoció que la alta inflación causa retrasos en la obra pública

Por ahora, victoria de Allasino en Luján

En Luján, Esteban Allasino lleva la delantera según prácticamente todas las encuestas. Incluso las que maneja Cambia Mendoza. La única diferencia con los números que exhiben cerca de De Marchi es la cantidad de votos que le sacaría a Natalio Mema, el competidor del radicalismo. Para los aliados al intendente Sebastián Bragagnolo, la diferencia sería del triple, mientras que los sondeos que tienen en la UCR darían una distancia cercana a los cinco puntos o incluso menos.

En la comuna, Bragagnolo solicitó los servicios de Elbio Rodríguez, porque los sondeos de Poliarquía que tenía el frente no eran suficientemente específicos de la comuna como para lograr una noción concreta. Las últimas cifras llegaron durante esta semana y en la intendencia hablan de un nivel de aprobación del 72%, que debería repercutir favorablemente al jefe de gabinete y precandidato a suceder al referente del PRO, Allasino.

El otro gran detalle es el bajo nivel que le ven al PJ en el departamento. Lo miden con apenas 6% de intención de voto, de acuerdo a lo que contaron. Con Rodríguez, hicieron la simulación de la boleta única a mediados de marzo y afirman que arrojó todos estos números. Así, el candidato de LUM estaría superando los 44 puntos, contra cerca de 25 que tendría Mema –una distancia que, admiten, no se repite de la misma manera cuando se los pone cara a cara a De Marchi con Cornejo-.

Sebastián Bragagnolo estebán allasino omar de marchi.jpg Allasino, el precandidato para suceder a Sebastián Bragagnolo. Foto: Twitter Sebastián Bragagnolo

Por otra parte, en Cambia Mendoza llegaron otros sondeos, hechos por el propio radicalismo, que hablan de 26% para el funcionario comunal y cerca del 11% para el secretario de Servicios Públicos. Para una de las precandidatas del frente Elegí, Paloma Scalco, sólo habría un 3,6% de intención de voto. Es claro: en los papeles, en el departamento estaría la victoria parcialmente asegurada para el nuevo frente. Al menos según las cifras con las que cuenta el oficialismo comunal.

Las cifras van mostrando más o menos la inercia que lleva la elección. Candidatos más posicionados que otros y algunos que podrían lograr fortalecerse en estos últimos seis días. De cualquier modo, los que terminarán definiendo el camino son los indecisos. Varios ya lo piensan así, y es uno de los detalles que más deberían llamar más la atención de toda la política mendocina: el nivel de los que no tienen ni un nombre ni una definición tomada -y que quizás no los tengan siquiera después de la elección- es superior al 40% en algunos sondeos.

Es casi la mitad de los votantes, que por algún motivo no está recibiendo mensajes convincentes desde ningún lugar de la dirigencia.

Ahí hay otro punto para revisar y al que prestarle atención. Al menos, una vez que hayan terminado de procesar todo este mar de números.

