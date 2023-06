Rodolfo Suarez pedirá ante la Justicia dejar sin efecto el cepo del Banco Central a las provincias

"Vamos a ir a la Justicia federal a solicitar que dejen sin efecto dicha disposición, en defensa de los intereses de los mendocinos y las mendocinas", dijo Suarez en las redes sociales.

El gobernador advirtió que "la resolución del BCRA con la que impiden a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, duplicando así el costo de la misma u obligando a refinanciar, es violatoria a sus autonomías, es discriminatoria y anti federal, complicando el proceso de pago".

Qué dice el comunicado del Banco Central sobre las deudas en dólares de las provincias

Mediante un comunicado el BCRA anunció que "el Directorio del Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso los lineamientos bajo los cuales los gobiernos locales deberán afrontar los vencimientos de capital que correspondan a emisiones de títulos de deuda con registro en el exterior, otros endeudamientos nancieros con el exterior y emisiones de títulos de deuda con registro público en el país denominados en moneda extranjera".

Esta medida tendrá vigencia a partir del 2 de junio.

banco central deuda provincial.jpg

"La norma establece que los gobiernos locales deberán presentar una propuesta al BCRA que contemple una cancelación de hasta el 40% de los vencimientos de capital y que el resto del capital obtenga nuevo financiamiento, como mínimo, con una vida promedio de dos años", explicó además el Banco Central.

Y agregó: "En el caso de vencimientos de las mencionadas operaciones que se registren hasta el 18 de julio, la presentación del plan ante el BCRA podrá concretarse hasta 2 días hábiles antes de la fecha del vencimiento".

"Esta decisión del BCRA busca seguir avanzando en un proceso de desendeudamiento en moneda extranjera a un ritmo que resulte compatible con las necesidades de divisas de la economía y la estabilidad cambiaria", concluye la entidad monetaria.

El efecto de la decisión del Central en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez advirtió que la disposición del BCRA impide a las provincias comprar dólares al precio oficial para pagar sus deudas, lo que sí estaba permitido hasta ahora y de hecho fue lo que sucedió en marzo, cuando Mendoza afrontó el pago de los primeros 57.922.115,38 de dólares al The Bank of New York Mellon.

Con ese impedimento, dijo Suarez, se duplicará el costo de la deuda u obligará a refinanciar la misma a las provincias.

"Es otra muestra del desmanejo fiscal, financiero y cambiario del gobierno nacional, que sigue perjudicando a los argentinos", expresó el gobernador.

"Ante esta realidad, Mendoza está preparada para afrontar sus obligaciones con el ahorro generado por una administración eficiente y austera. Pero esto también implica no destinarlo a obras o servicios públicos que la provincia necesita", dijo Suarez sobre las consecuencias.

El próximo vencimiento de otros 60 millones de dólares, Mendoza tiene que afrontarlo el 19 de septiembre, y así cada seis meses. Se tratan de pagos de amortización del capital de los bonos PMM29 emitidos por 590 millones de dólares.

Mientras tanto, en la Justicia provincial tramita ante la Suprema Corte los pedidos de inconstitucionalidad de un decreto por el que Rodolfo Suarez autorizó a refinanciar la deuda apelando a la Ley de Administración Financiera, sin pasar nuevamente por la Legislatura para obtener los dos tercios necesarios para aprobrar dicha medida.

Como la palabra de los ministros de la Corte no se iba a conocer antes del primer vencimiento, el Gobierno decidió dejar en stand by ese polémico decreto y afrontar el pago en marzo. Y lo mismo haría en septiembre, si es que el fallo no sale antes.