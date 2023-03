El diálogo con el Banco Nación es permanente. Mendoza tiene hasta el domingo 19 de marzo para transferir a The Bank of New York Mellon 57.922.115,38 de dólares del primer pago de amortización de la deuda en dólares que se refinanció en 2020. Para ello, la semana pasada se formalizó el pedido de compra de moneda extranjera al Banco Central de la República Argentina, que tiene plazo hasta este viernes para autorizar la operatoria.