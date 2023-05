Vuelve Bullrich, los gremios a la cancha y nuevas promesas: así serán las últimas dos semanas de campaña

Sus detractores esgrimen otros motivos: marcan que el sancarlino es la figura esencial del oficialismo y que es por eso que no puede elevar ese tipo de promesas, ni mucho menos de críticas; ya que implicaría que, constantemente, le recuerden que son su partido -y el dirigente ungido por él hace cuatro años- quienes están a cargo de la provincia. Como fuere, ha encauzado la previa con metodología diferente a la de sus opositores.

Lo que sí pueden hacer, tanto él como Rodolfo Suarez, es lo que están haciendo: sumar a la mesa un activo del que nadie más goza en toda la provincia, ni en toda la amplia oferta electoral: usar la política nacional a su favor. ¿Por qué? Porque sólo los radicales y sus aliados del PRO tienen el monopolio de los precandidatos a presidente lanzados. Los tiene a ambos: Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Vienen a rendir elogios a Mendoza, a la gestión, y por si fuera poco, a depositar expectativas en Suarez como posible vicepresidente.

Horacio Rodríguez Larreta y Alfredo Cornejo.jpg Larreta y Suarez volvieron a hablar de la posible precandidatura del gobernador a vicepresidente. Algunos radicales lo ven más cerca de Bullrich.

Nada desdeñable. Y encima exclusivo: no lo puede hacer el peronismo, que no tiene elegidos formales; ni lo puede hacer De Marchi, que cada vez está más alejado –al menos en los papeles- del jefe de Gobierno. De hecho, en las tres visitas a la provincia que lleva HLR en 2023, lo terminó soslayando al lujanino -de alguna u otra manera- en las tres. Algunas veces peor que en otras. Tanto, que en La Unión Mendocina ya cambiaron y endurecieron su discurso para con él. “Porteño impresentable”, le sacudió Hugo Laricchia en sus redes el viernes.

Bullrich y Vaquié, a San Rafael

El lunes 5 de junio, justo en la última semana antes de votar, Patricia Bullrich hará un nuevo desembarco en Mendoza. El plan es bastante hermético por ahora: encuentro en San Rafael con parte de la militancia, que reunirá a radicales y entusiastas del PRO; una cena que están organizando los de las filas amarillas; más actos junto a su alfil local, Hebe Casado, y por supuesto, Cornejo y Suarez. El cara a cara con intendentes no está delineado del todo, al igual que el resto del itinerario, que terminaría el martes 6 por la tarde.

Inclusive, en Cambia Mendoza saben que su llegada se dará en el marco de un viaje nacional, que la tendrá primero en San Luis, visitando a figuras afines, y recién después pasando por la provincia. Esa visita será a días de la Convención Radical, que es cuando gran porción del partido aguarda que se discuta si la UCR integrará fórmulas cruzadas; primer paso para determinar si Suarez puede efectivamente acompañar a Bullrich en la boleta presidencial. “Es mucho más probable que vaya con ella, que con Larreta”, dijeron en Casa de Gobierno.

Pero ese acto que se cuece en el Sur no será el único en esas latitudes. Este mismo lunes habrá movimiento, cuando el ministro de Economía, Enrique Vaquié, vaya con su equipo a la fábrica incendiada Plastiandino, que tuvo pérdidas multimillonarias y da trabajo a cientos de sanrafaelinos, ahora preocupados por su continuidad. Primero, está pensada una reunión privada con su dueño, Hugo Bianchi –que lo conoce a Vaquié porque cursaban juntos en la UNCuyo-, a quien le ofrecerían una batería de posibles ayudas para que pueda volver a funcionar cuanto antes.

Enrique Vaquié Asamblea Legislativa.jpg El ministro Vaquié va a San Rafael y se prepara una posible asistencia a la fábrica Plastiandino. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

“No sabemos quiénes estarán. Es probable que Hebe, y puede llegar a estar Abel Freidemberg; pero no creemos que vaya el Alfredo. No queremos politizar el tema, sino realmente ofrecer una ayuda a gente que está pasando por un momento jodido”, apuntaron desde el oficialismo. Sin embargo, no se descarta que pueda haber una breve presentación, o al menos una charla con la prensa para comunicar el camino que se tome.

El triple escenario del demarchismo

La Unión Mendocina, el espacio de Omar De Marchi, también vivirá semanas intensas. Saben que para pescar votos del oficialismo -que es una de sus grandes intenciones- estos últimos 14 días van a ser clave; centrales para su posicionamiento. Y a la vez, entienden que ellos mismos son uno de los focos donde va a estar puesta la atención el 11, cuando se hagan las primarias. Su pelea con el peronismo también será determinante.

Entre las conocidas, las encuestas más halagüeñas los ponen segundos. Y ellos mismos tienen una mirada de cuál sería el mejor escenario posible, que se divide en tres factores: quedar a diez puntos de Cornejo –en esto coinciden calcadamente con lo que espera Parisi, que también ve en esa distancia específica, unos 140 mil votos, al elemento que cifra la esperanza-; después, que gane precisamente esa fórmula en la interna peronista, en lugar de la de Carmona –porque así traccionarían al justicialismo no K en septiembre, entienden- y por último, y puede sorprender a algunos, que se quede afuera el Partido Verde.

Es decir, que la candidatura de Mario Vadillo coseche menos del 3% de los votos y no pase a la general. De esa manera, el votante ambientalista tendría que virar sí o sí hacia su coalición, de acuerdo a lo que interpretan. El gran magnetismo hacia esos grupos lo ejercería, obviamente, el diputado Jorge Andrés Difonso, referente de la política antiminera en Mendoza, y quien en campaña viene ejerciendo casi como un “segundo vice”: “No es quien completa el binomio con De Marchi, pero sí impulsa la carrera a la par de ellos, como en una línea de tres; con el Valle de Uco como su principal lugar de acción, claro”, explicó un armador de LAUM.

malargüe de marchi.jpg De Marchi pasó buena parte del fin de semana en Malargüe y encara otra semana de recorridos por Mendoza.

En torno a eso es que aparecen los objetivos. Y seguir consolidando la nueva marca es uno de ellos, porque consideran que no lo tienen cerrado del todo. Por eso hay un uso repetitivo de ciertos slogans, como “hacerlo distinto” o “hacerlo mejor”. Están tratando de encontrar una voz en común, en parte, también, para potenciar la amplitud ideológica del espacio –que como es sabido, va desde kirchneristas hasta el PRO, pero pasando por radicales y libertarios-. Encontrar ese perfil unificador y recorrer lo más que se pueda los departamentos son las claves de estos próximos días.

De hecho, el planteo que tienen algunos dentro del armado es que no hay que mostrar todas las cartas antes de las PASO. Al menos no ofrecer propuestas con todos sus detalles, sino guardarse lo específico para la segunda etapa -idea similar confesaron algunos cornejistas-. Hasta acá, algunas de las que han profundizado son: sumar 3 mil policías, bajar Ingresos Brutos –el Gobierno ya lo viene haciendo-, cambiar el modo de trabajo del IPV, y eliminar el ítem aula. En ese sentido –educativo-, ahora sumaron críticas al sistema GEM y, hace horas, la petición de no avanzar con el Metrotranvía, para destinar ese dinero a hacer más escuelas.

Juegan los sindicalistas y van por Stevanato

Desde hace tiempo se dice que el demarchismo tiene una mesa sindical. Algunos referentes, como Ariel Pringles –hombre de años en el gremio de judiciales-, son incluso precandidatos en las listas de La Unión Mendocina. Lo que llegó ahora es el momento de que salgan a mostrarlos y ponerlos a jugar en la campaña. Concretamente, para el viernes 2 de junio está planeado un encuentro de todo ese arco, que tiene como objetivo hablar de creación de empleo y, probablemente, de salarios, uno de los ejes más criticados al oficialismo por todas las fuerzas.

Convocar a ese grupo tiene un segundo objetivo, que en la coalición se plantean para más adelante, y es juntar a esos trabajadores con referentes de las cámaras empresarias. Hacer que confluyan empleados y emprendedores para dar una idea de cohesión en ese sentido –y del frente como núcleo donde se juntan a discutir -. El vínculo con las empresas es central, pero todavía lo están armando y no tienen definidos a qué rubros de la economía local van a sumar.

Omar De Marchi Alejandro Castro Santander.jpg Educación, otro eje de la campaña demarchista. Esta semana mantuvo un encuentro con el especialista Alejandro Castro Santander.

“Tenemos una plana sindical jugando con nosotros, que la envidia hasta el mismo peronismo”, se jactan en el frente. En el encuentro que buscan armar para el viernes habría entre 20 y 30 nombres fuertes de los gremios. Nombran a Julián Matamala, del petróleo, y a José “Pepe” Scoda, que los acompaña desde que armaron el espacio. No hay detalles precisos de dónde lo harán, aunque alguien deslizó que podría ser en el salón Báltico, donde miembros de La Unión vienen juntándose todos los lunes para hacer balances de cómo viene la gesta política hasta acá.

Hablando de peronismo, pasó la semana en la que otra vez movilizaron al frente Elegí con sus acercamientos a intendentes no K. Días atrás había sido la foto con el delfín de Martín Aveiro, Emir Andraos, y ahora lo fue la imagen con Roberto Righi –apretándose las manos con De Marchi-. “Que Anabel y Flor salgan a hablar de esto, en el tono en que lo hacen, nos marca algo muy bueno”, confiaron. La pregunta es si podrán sumar el banque explícito de un “amigo” -y otra carta importante- como Matías Stevanato, que les daría aún más chapa hacia cierto votante justicialista. “Por el vínculo que hay, quizás más adelante haya una muestra más visible, más concreta”, anuncian.

En Maipú descreen. En las formas, Stevanato ha mantenido la neutralidad y la cero incidencia en campañas que no sean la propia. Según su entorno, por más cercanía que haya con De Marchi, el jefe comunal ha buscado mantener equidistancia, incluso, entre las listas de Carmona –donde tiene más allegados- y las de Parisi, donde hay un fuerte aliado del bermejismo como el diputado Duilio Pezzutti.

Parisi afina el lápiz, profundiza su discurso y el PJ quiere "oler sangre"

Como candidato kirchnerista, Parisi sabe que tiene un techo indestructible, que es la aversión de buena parte de los mendocinos hacia todo lo relacionado con Cristina y su sector. Lo que intenta es quedar lo más cerca posible de ese límite. Forzarlo. Y, como se dijo más arriba, quedar a una distancia corta del primero –que entienden, en sintonía con las encuestas, será Cornejo-. La apuesta es a lograr los famosos diez puntos de diferencia que mantendrían “alcanzable” a Cambia Mendoza. Y en las últimas semanas, se intensifica esa búsqueda.

Omar Parisi en Luján.jpg "Por cada casa construida, habrá 8 puestos de trabajo", asegura Parisi.

En medio de discursos liberales cotizando en alza, tanto a nivel local como nacional y en una provincia que ha premiado a los perfiles ortodoxos, Parisi avanza haciendo gala de una lógica prácticamente contraria: en estos días profundizó su postura dispuesta a una amplia intervención económica del Estado. “Voy a hacer keynesianismo al palo”, dijo; sumado a los 200 mil millones de pesos que cree que deberían invertirse en casas –vivienda social- y a dichos como que apoya el salvataje que hizo la provincia a una OSEP en rojo.

“Me parece bien que la haya ayudado”, lanzó el miércoles, desconcertando a los que esperaban que aprovechase para criticar al Gobierno por el cuadro financiero que exhibe la obra social. “Es lo que había que hacer, porque es la obra social más importante de Mendoza”.

De ahí que su discurso tenga esa fuerte retórica peronista de “donde haya una necesidad llevaremos una solución”, como lanzó horas atrás; y de ahí que uno de los dardos que más ha repetido contra el gobernador sea tratarlo de “administrador” más que de mandatario provincial. Con eso apunta a su gran batalla en junio: el segundo puesto en las PASO, que le permita a la postre cosechar los votos de Carmona y de La Unión Mendocina. “Si quedamos cerquita, acordate, habremos olido sangre de cara a septiembre”, se envalentonan.

El lunes a las 19, su propuesta emblemática de campaña, la “revolución de las viviendas”, tendrá un acto formal en el que habría detalles precisos de cómo se financiaría. Al menos, en el peronismo prometieron trazo fino para explicar cómo entregar 16 mil hogares en cuatro años; algo que no se ha logrado en las últimas tres décadas, pero que –dicen en su sector- están seguros de poder hacer, aun ante inciertos panoramas políticos y económicos.

parisi omar.jpg Para Parisi, el gobernador Suarez "es sólo un administrador". Es uno de sus principales dardos.

A eso, en estos 15 días sumarán nuevos ejes: salud mental e inclusión, entre ellos. Lo primero apuntará a atacar la problemática de adicciones, con el foco en el consumo y no en el narcotráfico. De hecho están pensando el lanzamiento de un centro ambulatorio en Agrelo para quienes padecen esa dificultad. Lo segundo estará vinculado a la construcción, precisamente: hablarán de infraestructura responsable y apta para personas con discapacidad motriz, tanto en edificios públicos como en casas particulares.

Carmona: viviendas, potasio y circunvalación para el área urbana

Carmona, que representa al sector de los intendentes, al albertismo y al peronismo no alineado a La Cámpora, pondrá algunos temas nuevos en estas últimas dos semanas de campaña, aunque también otros sobre los que ya viene trabajando su equipo. Hablan de la construcción como una forma de traer al presente “historia peronista” –aduciendo que fue el movimiento que edificó buena parte de los barrios de Mendoza- y en ese sentido van a plantear, entre otros, un proyecto ambicioso: anillos de circunvalación para mejorar el tránsito del área urbana.

“Tenemos un trazado definido, mientras que lo que ha hecho el Gobierno es sólo un puñado de parches: lo que proponemos, y tenemos la documentación, es un anillo que conecta arterias. Arranca por la zona Este, pasando Rodeo del Medio, vincula con el aeropuerto, luego con otra ala más allá del Corredor del Oeste y luego con una de las partes que, parcialmente, ha hecho esta gestión, que es el anexo con calle Paso”, explicó a UNO el precandidato.

En el mismo sentido, saldrán a comunicar detalles de sus proyectos para la edificación de viviendas, escuelas y centros deportivos. Aunque otro punto esencial de lo que impulsan en infraestructura tiene que ver con el agua: crítico de acuerdos con entidades de afuera -como la firma israelí Mekorot, que propone su plan hídrico para la provincia-, Carmona va a apuntar en estos días a promover la tecnificación del riego, exclusivamente desde Mendoza y por mendocinos.

guillermo carmona pj tolosa paz.jpg "Hay un peronismo que le hace bien a Mendoza", dijo Carmona, junto a Liliana Paponet y Victoria Tolosa Paz este viernes.

Sus equipos planean mostrar un plan para acompañar económica y técnicamente a empresas y entidades locales que puedan fabricar elementos en torno a esas tareas, y a su vez sumar otros organismos que se sumen a su avance en materia de riego. Según contaron, apelarán a le experiencia del miembros del Conicet en la provincia y de la Universidad Nacional de Cuyo, a los que se vienen acercando con este fin.

Por último, uno de los grandes actos finales antes de las PASO será un encuentro con trabajadores hidrocarburíferos del Sur. Aliado a la sanrafaelina Liliana Paponet, su compañera de fórmula, Carmona volvería a visitar la región, llevando una premisa que ya ha impulsado días atrás: tener Potasio Río Colorado arrancando en 2024 y lograr la activación de perforaciones para explotar la lengua mendocina de Vaca Muerta, asegurando los miles de puestos laborales que encierran esos proyectos.

De todo esto trata la campaña en su recta final. Una serie de propuestas, golpes de efecto y reuniones con actores considerados esenciales. El futuro de la provincia entre ceja y ceja. En el medio, la pregunta es cuánto de todo lo señalado es cumplible y cuánto será sólo un recuerdo de la previa a las elecciones. Dependerá de los que ganen, de los que pierdan y de lo que efectivamente se concrete por quienes lleguen al poder.

Pero sobre todo dependerá de un primer paso fundamental: enamorar a la mayor cantidad posible de votantes el 11 de junio. Cuando las urnas, más concretas que cualquier precandidato, empiecen a delinear cómo serán los próximos cuatro años de Mendoza.

