De Marchi sobre la visita de Larreta: "Deberían estar más preocupados por lo que pasa en Mendoza"

Allí, Larreta respaldó al contrincante del lujanino, Alfredo Cornejo, y elogió a Rodolfo Suarez. Todos radicales. Nadie del PRO. Aunque algunos lo interpretaron como una provocación que haya elegido Luján para arrancar su recorrida local, De Marchi hizo otra lectura a Diario UNO: "Está bueno que todos conozcan la transformación que comenzamos en Luján, que viene profundizando Sebastián Bragagnolo y que va a continuar Esteban Allasino".

Omar De Marchi.jpg Omar De Marchi, ex intendente de Luján.

El referente de La Unión Mendocina se lamentó que algunos políticos crean que la solución a los problemas de Mendoza está en Buenos Aires y se diferenció de ellos. "Yo entiendo que algunos sigan creyendo que la solución va a venir desde otro lado, pero deben saber que Mendoza está muy mal, y en parte es por estar más preocupado por traer visitantes de Buenos Aires que por caminar nuestra provincia y ver lo que pasa".

Y añadió: "Mendoza no necesita soluciones de afuera. Lo que no seamos capaces de hacer los mendocinos, nadie lo hará por nosotros. Por eso mi cabeza está en Mendoza y en cómo la sacamos del letargo en el que está. Con 45% de mendocinos viviendo en la pobreza, con los sueldos más bajos de la región, con docentes y médicos yéndose a trabajar a otras provincias, no me interesa enroscarme en picardías políticas alejadas de la gente".

A pesar del desplante político de Larreta, De Marchi cerró: "Sigo teniendo un gran respeto por Horacio y por todos los candidatos a presidente que quieren ponerse al hombro la dificil tarea de reencauzar nuestro país".

Omar De Marchi eligió Godoy Cruz como Larreta

Como parte de su agenda, De Marchi tenía previsto reunirse este viernes con representantes de iglesias evangélicas en Godoy Cruz luego de mantener un encuentro con su equipo de campaña.

Rodríguez Larreta también pasó por Godoy Cruz y visitó las instalaciones de una empresa junto a Diego Costarelli, Alfredo Cornejo y Rodolfo Suarez. Se trata de MDNTec, líder en consultorías y proyectos de tecnologías de automatización, comunicaciones y sistemas de seguridad.

También su sumaron el intendente de Ciudad Ulpiano Suarez y el concejal godoicruceño Marcelo Corti. Todos fueron recibidos por el gerente comercial Diego Merchet y el CEO Federico Cortes.