Guillermo Amstutz reconoció que la alta inflación causa retrasos en la obra pública

Guillermo Amstutz explicó que deben reordenar obra por obra porque las situaciones son diferentes. En la doble vía a San Juan, donde el movimiento de suelo es enorme, las empresas pueden ir compensando el costo del asfalto con un volumen muy grande de amortización de equipo y trabajo de tierra y tienen más ventaja económica. En cambio, en la variante Palmira, donde todo el movimiento de suelo ya se terminó, tienen que hacer otro tipo de acuerdo con la empresa.

Guillermo Amstutz.jpg Guillermo Amstutz explicó que las licitaciones previas a 2021 tenían calculada una inflación mensual del 2%.

Continúa la incertidumbre sobre el final de obras de Vialidad Nacional

El titular de la Cuarta Sección de Vialidad Nacional no puede confirmar si alguna de las obras que el organismo está llevando a cabo, puede terminarse antes de fin de año. "Estamos siempre con algunas incertidumbres. Por lo tanto, soy cauto y cuando tengamos algo para poder habilitar, oportunamente lo haremos saber. Me gustaría estar cortando todas las cintas como lo pensé cuando asumí, pero estoy contento porque hemos podido recuperar muchísimas obras y estamos logrando que, salvo una, el resto de las obras no se nos pare", añadió Amstutz al programa Primeras Voces por radio Nihuil.

Las obras que hoy están en proceso son la refuncionalización del Túnel Caracoles que unirá a Argentina con Chile, la doble vía Mendoza-San Juan, la reparación de las losas del Acceso Norte, la megaobra de la Variante Palmira y la reconstrucción de los puentes camino a Tunuyán. En tanto, está paralizada la construcción de la tercera trocha de la Ruta 7 en la curva desde Aguas del Pizarro hasta Agua de las Avispas, que serviría para que los camiones pudieran avanzar sin interferir el tránsito liviano.

Además, están en trámite la licitación de una colectora en Maipú, la reparación de la calle San Martín en el centro de Tunuyán y en trámite de adjudicación la Malla 313B, que es desde Tunuyán a San Rafael.

Variante-Palmira-3 (1).jpg La Variante Palmira es una de las obras demoradas producto de la inflación.

Amstutz sostuvo que los ritmos de pago de la administración pública rondan los 60 días y los precios aumentan cuando las empresas tienen que reponer algún material con pago contado efectivo o contado anticipado, como el asfalto y contado contra entrega, como el hierro y el cemento. Añadió que están pagando dentro de los plazos definidos, pero cuando las empresas reciben el dinero, el poder adquisitivo es menor.

"Hemos encontrado un nuevo ritmo de obra que les permite a la empresa continuar trabajando, no con gran ganancia, pero han aceptado trabajar a un nuevo ritmo que no le implique pérdida. Y estamos reprogramando las obras y no vamos a tener inconvenientes en este sentido", dijo el funcionario.

Luego de 3 años, aun no terminan los puentes en Ruta 40 camino a Tunuyán

Las fuertes tormentas en febrero de 2020 y 2021 provocaron la crecida de los arroyos que atraviesan Ruta Nacional 40 provocando la caída de dos puentes. El primero fue a la altura del Arroyo Los Chañares, en Anchoris, Luján de Cuyo y el segundo en el Arroyo Los Pozos, en la zona de Agrelo. En febrero de 2022 Vialidad Nacional comenzó las obras para reconstruirlos, pero todavía no lo terminan.

puente ruta 40.jpeg Continúa en construcción el puente de la zona de Anchoris que colapsó en febrero de 2020.

"Después de dos y tres años, estamos todavía en la etapa de construcción. Son dos tableros los que colapsaron, pero la reparación integral incluye seis puentes y tres azudes enterrados que debemos construir", explicó el titular de la Cuarta Sección de Vialidad Nacional. Añadió que técnicamente ha demorado muchísimo la evaluación de las cuencas y los impactos para el diseño definitivo y todavía falta la aprobación de algunas etapas de las evaluaciones hidrológicas.

Guillermo Amstutz dijo que las fundaciones de los tableros de los puentes ya están terminadas y en construcción. Además, agregó que ya están hechas las vigas postensadas y están haciendo la construcción de las vigas de coronamiento y reprogramando el plazo de montaje.

"Tuvimos una reunión con la empresa Vialmani, que es la constructora de los puentes, para hacer una reprogramación de los plazos de obra. Lo que estamos garantizando es que, en este año, antes que venga la temporada estival, tienen que quedar habilitados los tableros. Nos quedará pendiente a posterior algunas obras de estos azudes que son protecciones hidráulicas para evitar la socavación retrocedente de la erosión de los ríos", detalló.

El funcionario de Vialidad Nacional sostuvo que la base de los dos puentes nuevos es de 14 metros de profundidad para garantizar que las erosiones no los afecte. Sin embargo, dijo que tienen que trabajar en la construcción de defensas aluvionales para los cuatro puentes que ya están construidos y tienen el tipo de fundación de los dos que colapsaron.