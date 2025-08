El día en que Uspallata pidió por la minería, entre lágrimas genuinas y sueños rotos

-Porque es necesaria… Y además, no me la tomo...

La opción es tan simple como absurda. Aún así parece increíble haber llegado hasta aquí luego de veinte años de discusión estéril entre la ciencia y las creencias, entre lo empírico y lo esotérico. Entre el atraso, y el progreso. Pero aquí estamos, en la montaña mendocina a unos 24 kilómetros de la villa cabecera de Uspallata, en una audiencia pública que debería ser histórica por su magnitud, y porque no será neutra: o se profundiza la grieta social, o el público comienza a aceptar la minería como una actividad económica más entre tantas otras; lícita, controlable, supervisada, y sustentable. Como debe ser.

psj imazio hebe La vicegobernadora Hebe Casado y un contacto con Canal 7 a través del colega Julián Imazio. Radio Nihuil

El cobre que promete la Mendoza minera, la tierra donde hasta los jesuitas de siglos pasados tanto como José de San Martín utilizaron sus minerales, es indispensable para la transición hacia las energías limpias. Algo que los grupos antimineros parecen no comprender, enceguecidos en posturas que caducaron por el transcurso del tiempo. Pasaron 20 años de discusión. El mundo es otro y el combustible fósil de fácil acceso ya escasea.

En paralelo a esta audiencia pública los grupos que se oponen al proyecto San Jorge sesionaron en la villa cabecera arrogándose la representación “del pueblo”. Una pena que no hayan aparecido el primer día de exposiciones aquí, donde todos los que quisieron pudieron anotarse para brindar su visión y opinión, en estrictos cinco minutos cada uno, con revisión. Esto significa que aquellas ponencias de peso técnico considerable serán revisadas, respondidas e incorporadas al informe final, que se transformará luego en el proyecto de Declaración de Impacto Ambiental que debe tratar la legislatura de Mendoza.

El paso legislativo es indispensable y obligatorio para dar vía libre a la explotación de cobre en el cerro San Jorge, el más bajo de los que rodean esta locación y rico en óxido de cobre que no se puede explotar por las limitaciones de la ley 7.722. Pero los dueños del proyecto -la empresa suiza Zonda Metals y el argentino Martín Rapallini de Grupo Alberdi- tuvieron suerte. Bajo la cumbre del cerro, unos cuántos metros hacia abajo hay sulfuro de cobre en cantidad y se puede separar el mineral por flotación. Esto permite sortear las limitaciones de la ley antiminera mendocina y abrir una mina económicamente posible.

Pirotecnia y cables cortados en la noche de Uspallata

Pasaron cosas antes de la audiencia. Como los sospechosos cortes de luz en la Villa Cabecera en las últimas dos jornadas. También hubo algo de pirotecnia. En la madrugada del sábado, grupos antimineros pasaron a “visitar” a funcionarios que estaban hospedados en el Hotel Valle Andino, al grito de “¡Fuera San Jorge!” y explotaron seis petardos y un “tres tiros” que habían quedado de la última Navidad. Por eso se ha montado aquí un dispositivo de seguridad exigente por medio de acreditaciones, controles de seguridad privada y restricciones al uso de drones, o artefactos tales como bocinas y megáfonos, por las dudas.

La seguridad fue bastante estricta. Los legisladores del Partido Verde Emanuel Fugazzotto y Dugar Chappel quisieron ingresar al predio junto a Mario Vadillo, “de huevo”, sin acreditarse. Se amotinaron, hubo un poco de trifulca en la puerta y alguna oferta de piñas. Fugazzotto estaba tan sacado que se equivocó de mina y pedía que lo dejen entrar a Potasio Río Colorado. Hay video. El colmo fue que en la audiencia "paralela" fueron increpados por algunos asambleístas. Igual, y aunque hubo un generoso y extenso proceso de acreditación a la audiencia oficial, un diputado o un senador deberían poder ingresar a cualquier audiencia pública, sin más.

PSJ Vadilo panfleto Mario Vadillo, del Partido Verde. Pasó por la audiencia paralela. Axel Lloret/DIARIO UNO

Apuntes de la audiencia

En el galpón de aluminio y chapa galvanizada donde se desarrolla la audiencia y antes de que hablasen los que se anotaron, advirtieron que retirarían de la sala a cualquiera que generase disturbios, y se remarcó la prohibición de proferir insultos, agravios y descalificaciones. Que no estamos para circos. La parte amable fue que hubo ambulancias, puestos de salud, hidratación, energía y conectividad, bebidas calientes, comida, calefacción, transporte y planificación de contingencias. Y hasta un abrazo para algún expositor que se quebró cuando le tocó hablar.

La lista de asistencia para estos cinco o seis días que durará la audiencia registra personalidades históricas del debate y el trabajo minero. En la primera jornada se los pudo ver al empresario minero Mario Chabert (cincuenta y seis años trabajando la piedra), al consultor Mario Cuello, que hace exactamente veinte años supervisó el primer informe sobre San Jorge, a Guillermo Pensado -geólogo senior y master en explotación minera- y a muchos vecinos de Uspallata que hasta ahora apoyaron la minería en silencio. Porque en el pueblo, el escrache funciona duro.

Mario Chabert audiencia pública PSJ Cobre Mendocino retrato Mario Chabert, un histórico, en la audiencia por el proyecto PSJ Cobre Mendocino.

Se sabe, las opiniones están divididas en la villa. Al uspallatino Santiago Vera se le nota la vida dura en sus manos curtidas de trabajo. Fue chofer minero en San Juan y hace años vivió en Maipú. “Nadie habla nunca de Uspallata… pero cuando vean trabajo… se van a tirar en paracaídas… en parapente se van a largar desde Penitentes para venir”, bromea con ácida ironía. Fue uno de los oradores de los que apenas si pudo dominar la emoción. Aman su tierra y quieren paz y progreso. ¿Se entiende?

Veremos qué pasa. PSJ promete trabajo y contrataciones locales. Lo ratificó su CEO Fabián Gregorio en la audiencia.

El primer día de exposiciones fue en paz. Cuando la gente de la minera terminó de mostrar el video explicativo del proceso de explotación hubo aplausos que se repitieron tras cada exposición. Ni gritos, ni abucheos. Es que los opositores al desarrollo industrial de cobre en Mendoza hicieron rancho aparte, al menos el primer día. Por eso el "resultado" de la primera jornada fue goleada a favor del proyecto.

El error antiminero

Puede que los grupos más radicalizados hayan comenzado a percibir que han perdido una pelea inútil, a esta altura de la historia. Desertar de la audiencia pública fue un error estratégico importante. De ir, habrían tenido a disposición todo el andamiaje democrático, organizativo y mediático de la audiencia para explayarse a gusto. No lo hicieron. Las supercherías ya no alcanzan para rebatir argumentos técnicos de profesionales recibidos en las buenas universidades mendocinas.

La lucha ambientalista fue importante al principio, hace más de veinte años, porque la minería debió ponerse sustentable. Pero extraviaron el foco. Su lucha hoy parece ser la de mantener sus organizaciones como sea. Hay algunos personajes que viven de ser antimineros desde hace dos décadas. Ayer, la asamblea antiminera no fue tan numerosa como se esperaba y se repitieron en sus consignas gastadas.

uspallata mineria audiencia publica paralela La audiencia pública paralela concentró a unas 700 personas, aproximadamente. Axel Lloret/DIARIO UNO

Hay un cambio de clima, y por eso esta audiencia pública es parte de un proceso histórico. Los del “No porque no…” hoy le están hablando al vacío, aunque se desgañiten gritando insultos en posteos de Instagram.

El cuidado del ambiente

La empresa que explotará el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino no tiene licencia para envenenar. Eso quedó claro aquí. Es verdad que se usarán sustancias en el método de flotación para separar el cobre. Que están permitidas en el Código Minero y en toda la legislación. Además son biodegradables y compensan la acidez de la espuma de cobre.

Aunque las explicaciones técnicas que se dieron durante años fueron como hablarle a una pared, puede que los ánimos vayan cambiando. Vale la pena insistir.

El foco de quienes hablaron tanto desde la empresa PSJ como de la consultora GT Soluciones Integrales fue el cuidado ambiental de la tierra, el aire, la biodiversidad, flora, fauna y el agua comprometidos en el proyecto. La consultora de Mario Cuello fue la que hizo la evaluación de impacto ambiental, ya supervisada por numerosos organismos. Toda esa información es pública y de libre disponibilidad. Sirve para ahuyentar a los fantasmas.

psj guanaco Cuando terminó el primer día de audiencia, una tropilla de guanacos se dejó ver en las inmediaciones del cerro San Jorge. Radio Nihuil

El proyecto de la mina usa agua, claro. Es para separar el mineral útil por flotación ¿Cuánta agua? ¿Se va a secar el campo mendocino? ¿Se va a vaciar Potrerillos? En orden de magnitud, el arroyo El Tigre tiene el ancho de la mitad de una acequia, y menos de la mitad de su profundidad. La mitad del agua que pasa por allí son los 141 litros por segundo que se necesita para el proyecto. Con un reuso del 80%. Es mucho más de lo que se podría decir del agro que usa más del 90 % del agua mendocina, o del mal uso domiciliario donde el desperdicio es monstruoso.

La mina de cobre San Jorge es rica en un mineral clave para el futuro. Con controles exhaustivos todo el tiempo, favorecidos incluso por su locación “a mano” de logísticas sencillas, a apenas unos kilómetros de la ruta nacional 149 y a pocos metros de altura comparado con otros proyectos en el país y en el mundo. Las limitaciones de la ley 7.722 hicieron que el proyecto sea achicado casi a la mitad. Aún así es viable y significa trabajo para Uspallata, para Mendoza y para el país.

Desinformación y minería

Ayer a la mañana, un oyente de Radio Nihuil dijo en las líneas públicas que creerá en la minería cuando todos tomemos un vaso de agua del arroyo El Tigre, un curso que nace y muere en la estancia Yalguaraz. Puede que exista la oportunidad. El 80% del agua que tomará la minera San Jorge de El Tigre podrá ser reutilizada tras diversos procesos. De ese caudal, la cuarta parte será potabilizada. Esto es dato, y figura en los detalles del proyecto y la evaluación de impacto que deberá tratar la Legislatura.

Las precisiones técnicas aburren, pero son útiles para el debate. Y que no se compartan prejuicios y burradas por las redes. La falta de información, la desinformación deliberada y la ignorancia son y han sido cómplices del atraso. Perdimos veinte años en el desarrollo de la minería. En ese marco, es bueno saber que catorce consultoras nacionales e internacionales trabajaron en diversos aspectos de PSJ, tanto en la producción del concentrado de cobre, como ambientales.

PSJ consultora GT Cuello Personal de la consultora GT, antes de la audiencia. Radio Nihuil

La desinformación flotó en forma de queja en las ponencias. El diputado oficialista Guillermo Mosso fue el primer orador. Mientras el contador de minutos y segundos corría a sus espaldas, dijo que “...no puede valer lo mismo un panfleto de redes que el dictamen de diecisiete organismos técnicos y un consejo provincial que evaluaron el proyecto. Eso no es debate. Eso es desinformar”, sostuvo en un discurso encendido que no pudo terminar, porque se pasó por unos segundos.

La mayoría de las exposiciones del primer día fueron a favor de la minería y del proyecto. Desde profesionales, hasta el humildísimo discurso del jubilado de la mínima José Gabriel Vergara. “Hace 40 años que vivo en Uspallata y nunca la vi crecer”, dijo. “No llego a fin de mes”, contó luego, antes de dar su veredicto de apoyo a la minería.

Trabajo y minería

La cuestión social se notó en la primera jornada de la audiencia, sobre todo con la gente de a pie. Incluso algunos con humildad y vocabulario digno pero escaso dijeron “sí”, con la sabiduría que da vivir entre saltos y privaciones.

Desde madres y abuelas que lucieron el orgullo que les significa vivir en esta tierra y de su pertenencia a Uspallata, hasta la docente Silvia Reynoso que se dedica al turismo y pidió cloacas, luz y calefacción. Contó que se calientan al fuego con maderitas y tronquitos. “Hemos desperdiciado 15 años”, dijo. Es imposible explicarlo más simple. Otro vecino, con dos décadas en el valle de Uspallata, se quebró cuando dijo “amo a este pueblo” que está “estancado”.

PSJ edwards gajardo El periodista Edwards Gajardo fue uno de los expositores. Es referencia en temas mineros. Radio Nihuil

Hay que escuchar a la gente. Es lo que muchos dijeron durante 20 años, desde que San Jorge se empezó a discutir por primera vez. Esta audiencia permitió justamente que los interesados directos se hagan oír. Son los que viven en esta zona postergada por la distancia y la ruta deshecha, enclavada en uno de los lugares más hermosos del país.

Hoy están diciendo su verdad, para “que no nos falte nada”, como dijo una vecina más promediando el primer día de exposiciones. Personas que hasta ahora estuvieron amordazadas por las minorías ruidosas y el “apriete”. Algunos de los que hablaron ayer lloraron frente al micrófono. No es joda. Lo han pasado mal. Partió el alma escuchar el discurso de una vecina, Mariana Palacios. Es madre, estudia logística minera. Pidió dejar de ser pobre. Clamó llorando por ropa buena para los pibes, por oportunidades, por educación. "Somos la generación de los sueños rotos", dijo con la garganta apretada de angustia. No necesitó de los cinco minutos. Se arregló con menos.

PSJ pozo monitoreo La calidad del agua superficial y subterránea se monitorea permanentemente. Axel Lloret/DIARIO UNO

Toda esta gente que habló ayer entendió mejor que nadie que el ambiente sano es para la supervivencia del ser humano, y no para la contemplación autosatisfactoria. Quieren vivir bien, mierda. Se lo ganaron.

Una jornada para entender

Los legisladores de Mendoza, y los militantes que decidieron hacer su propia audiencia antiminera rechazando la posibilidad de hablar frente a todos, deberían gastarse unas horas escuchando qué dijo Uspallata ayer aquí, en la audiencia pública por el Proyecto San Jorge. Los pobladores, los que sufrieron hostigamiento, amenazas, y la discriminación ciega y obcecada de los antimineros, aprovecharon hasta el último segundo que tuvieron para decir “su” verdad en este espacio institucional.

Están pidiendo futuro pero también un presente urgente. Para ellos, para sus hijos, para Mendoza.