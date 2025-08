El segundo día de la audiencia pública PSJ Cobre Mendocino, con mayoría de apoyos y muchos faltazos

Antes, la minera había ratificado que generará "oportunidades de empleo reales para los mendocinos". Y que invertirá U$S 15 millones de 559 millones del proyecto "de forma inmediata" de aprobarse la DIA (Declaración de Impacto Ambiental).

Al cabo de la segunda jornada, el Gobierno hizo un balance y sacó cuentas. De acuerdo a la visión oficial, 90% de quienes se expresaron estuvieron a favor de PSJ Cobre Mendocino, aunque de la nómina de expositores hubo muchas deserciones.

image El arraigo y la necesidad de trabajo para Uspallata, entre los argumentos más mentados por quienes apoyaron a PSJ Cobre Mendocino en la audiencia pública éste domingo

Un audiencia con varios "faltazos"

Tal vez el hecho de desarrollarse un domingo atentó contra la presencia de oradores inscriptos. De hecho, sólo durante la primera parte solo expusieron 9 sobre 30 del orden previsto inicialmente.

En total, más de 80 de los 156 expositores inscriptos para el segundo día de la audiencia pública no se hicieron presentes.

Entre los que sí, Daniel Fruitos, bombero voluntario, fue uno de los primeros en pronunciarse como "minero". Y reconoció su intención de "defender el proyecto" tras haber recabado información del expediente y la MIA (Manifestación de Impacto Ambiental).

"La he validado con expertos, porque no puedo quedarme con una sola campana", aseguró, con equipo de trabajo y casco puesto, para luego observar la necesidad de mejorar los servicios de la zona para la demanda del proyecto y así "construír el futuro".

Por otra parte, varios de quienes se habían manifestado críticos del plan de desarrollo de la minería, y en particular de PSJ Cobre Mendocino, estuvieron ausentes en la jornada.

Es el caso de los dirigentes políticos Mario Vadillo y Emanuel Fugazotto (Partido Verde), y el legislador Dugar Chappel. Los tres, inscriptos en el orden 134,135 y 136 respectivamente, no participaron de la segunda jornada de la audiencia pública.

Sin embargo, también hubo ausencias entre dirigentes empresarios inscriptos, como Dalmiro Barbeito de Cecim (Cámara de Empresas Constructoras Independientes) y Gloria Magnaghi y Manuel Ponce, de Aderpe, entre otros.

image Los críticos, también residentes de Uspallata, apuntaron al riesgo de la minería "a cielo abierto" más allá de lo que promete PSJ

Arraigo y trabajo en Uspallata

Como poblador, Darío Tapia (40) fue uno de los que hizo oír su apoyo al proyecto minero para generar empleo, terminar con la informalidad y así, contribuír al progreso de Uspallata. Como el sábado lo hicieron otros.

"Nací aquí y hace 40 años es lo mismo. Lo único que creció es la cantidad de gente que vive en Uspallata, pero más allá del turismo nada ha cambiado. Y en esta temporada, sin invierno, la gente que vive de eso no trabajó", resaltó Tapia.

Con la falta de un colegio secundario como ejemplo, el hombre señaló que "por eso, los chicos con sus capacidades terminan yéndose a Mendoza. Necesitamos que Uspallata crezca con trabajo genuino".

Lo había precedido en igual planteo el contador Tucci, al destacar que los jóvenes "migran en busca de oportunidades que acá no encuentran. Podemos evitar el éxodo en una región postergada, con un proyecto que movilizará a la economía local".

Historias de vida con la minería

También hubo historias de vida. Como la de Pablo Ruiz, gendarme, que vió su familia dividida.

"Tengo un hijo de 18 años que tuve que mandar con su madre a Mar del Plata, porque acá la educación y la salud no es buena y allá tiene todo. Me queda una niña de 1 año y medio por la que voy a dar todo para se quede conmigo y Uspallata crezca", aseguró.

Más tarde, Miriam Castillo, con la voz casi quebrada, contaría que "trabajé toda mi vida por dos pesos, y puedo decir que con mi familia somos pobres. Tuve un comedor y lo cerré porque no podía mantenerlo. Por eso apoyo al proyecto de la minera San Jorge".

A su turno, la martillera Marcela Darrago también apoyó a PSJ Cobre Mendocino pero marcó una postura distinta con la idea de un mayor control popular sobre su desarrollo.

Para Darrago "es un apoyo, pero no un cheque en blanco. No solo el Gobierno o la Policía Minera debe controlarlo".

Por su parte, el empresario Orlando Manduca relató su experiencia para relativizar el riesgo de contaminación latente con el que siempre se asocia a la minería.

"Trabajé casi 14 años en la mina de uranio de Sierra Pintada, y en nada modificó al medio ambiente. El proyecto estaba a 10 kilómetros de un poblado, y nunca supimos que hubiera afectado a la flora o la fauna. La oportunidad con la minería es ahora", señaló Manduca.

image

De audiencia pública a plebiscito

Quienes están en desacuerdo con el tránsito de PSJ Cobre Mendocino hacia la aprobación de la DIA en la Legislatura también tuvieron su espacio. Incluso entre los mismos residentes.

"Vivo hace 20 años en Uspallata y me llama la atención que se hable de transparencia. Ayer hubo una verdadera audiencia pública gestada por el pueblo, donde hay enojo aunque la sociedad está fragmentada".

El testimonio corresponde a la empresaria turística María Inés Baigún, quien pidió "honestidad" en la discusión. Y solicitó que "se someta a un plebiscito donde la gente pueda votar, porque ningún proyecto como este en el mundo trajo crecimiento".

En sintonía, el guía de montaña Gustavo Pizarro comenzó su exposición con un rotundo "no" al proyecto.

"He viajado por Bolivia, Costa Rica, y esto mismo se ha visto en San Juan o Catamarca. La minería a cielo abierto no se ve en el Primer Mundo, sí en Sudamérica, donde no hay controles serios para pensar en una minería sustentable", enfatizó.

image Para la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, la representatividad de la audiencia pública por PSJ Cobre Mendocino "es una discusión estéril"

Latorre: "Son discusiones estériles"

Finalmente, desde el Gobierno, a través de la ministra de Energía y Minería, Jimena Latorre, también se pronunciaron sobre el tenor de la audiencia pública.

Latorre incluso relativizó la validez de la audiencia paralela que organizaron los pobladores en la iglesia de Uspallata.

Para la funcionaria "hubo comentarios sobre otra audiencia, si esa era más válida que esta o dónde estaba verdaderamente representado ‘el pueblo’. Creo que son discusiones estériles".

Al respecto, afirmó que "muchos de los que participaron en esa manifestación hoy tuvieron la oportunidad de expresar sus opiniones en este espacio convocado institucionalmente. Si realmente queremos ser constructivos, aportar propuestas, sugerir controles y participar, este es el lugar correcto: el proceso jurídicamente válido”.