Cornejo defendió los cambios en la coparticipación y recalcó que "ni Luján pierde ni Godoy Cruz gana"

"El tema ha sido muy mal tratado"

"En Mendoza, esa ley de coparticipación municipal tiene un ponderador muy relevante que es la población, que influye sobre la distribución de los recursos y que va un poco en desmedro de los departamentos más chicos", reconoció Cornejo.

Pero matizó: "En estas últimas dos décadas, la Ciudad se ha desarrollado en forma desordenada (...) y eso ha hecho que haya mucha migración a todo un cordón que involucra a Luján y a Maipú".

Con el último Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas 2022, por primera vez se observaron criterios demográficos muy dispares en Mendoza. Muchos municipios crecieron por encima del promedio, como Luján, Maipú, Junín, San Martín, La Paz y Lavalle. Eso ha generado tensiones a la hora de repartir la "copa".

Cornejo ejemplificó: "Luján tiene una demanda que ha planteado ante la Suprema Corte. Quiere que Maipú y Las Heras le devuelvan recursos. O sea que no es una demanda contra el gobierno provincial. Esperemos a ver qué es lo que dice la Corte. En realidad lo que creen ellos es que no reciben tanto como recibirían con los datos del nuevo censo".

Por eso, dijo el radical, "lo que estamos haciendo con este proyecto de actualización que hemos enviado a la Legislatura es hacer que uno de los ponderadores modere mejor esos cambios poblacionales. Es decir que no 'pierde' Luján, no 'pierde' Maipú, no 'gana' Godoy Cruz, no 'gana' Guaymallén".

Así, una de las modificaciones de la ley 6.396 que propone el Ejecutivo reza: "Créase el Coeficiente de Equilibrio del Desarrollo Municipal, que tiene por finalidad equilibrar el impacto de las diferencias en las tasas de crecimiento demográfico y nivelar las sumas que perciben por habitante departamentos con similares características".

Es decir que ese 10% del fondo se utilizaría para que la evolución demográfica dispar no derive en grandes asimetrías presupuestarias entre unos habitantes y otros.

¿Y qué pasa con el 90% restante de la "copa"? Se divide un 25% en partes iguales entre los 18 municipios y un 65% según la población de cada uno.

YPF, el sur provincial y la minería de cobre

En otro tramo de su diálogo con la prensa, el gobernador enfatizó que Mendoza está en una carrera para subirse a la creciente demanda de cobre, fruto de la transición que reemplazará a los combustibles fósiles por otras fuentes de energía.

"Nosotros -interpretó Cornejo- podemos aprovechar ese contexto. Tenemos que hacerlo rápido porque es una oportunidad y hay cobre en muchos lugares del mundo".

La extracción del mencionado mineral, además, representa para el mandatario una ventana para hacer minería sin necesidad de alterar la ley 7.722.

"Hoy el 80% del cobre que circula a nivel global se extrae sin usar ninguna de las 3 sustancias prohibidas por la legislación mendocina", remarcó.

En cuanto a los pozos petrolíferos de los que YPF se deshará en el sur de Mendoza, el entrevistado subrayó que la Provincia está procurando que pronto los privados inviertan en esas 14 áreas.

"Aspiramos a que en octubre, noviembre o diciembre estén revertidos esos contratos para que nuevas empresas puedan invertir", prometió.

Sobre Mendoza Futura

Se trata de un programa provincial que tiene por objeto la formación en saberes específicos prácticos que les sirvan a los estudiantes de nivel medio para entrar al mundo del trabajo.

Sus contenidos son optativos: están afuera de la currícula oficial de la Dirección General de Escuelas. Y su fuerte es que se van adaptando a la demanda de actividades específicas, como la logística, el turismo y la producción de alimentos.

Ese perfil práctico lo hace atractivo para los estudiantes, que se acercan cada vez más a la propuesta.

