"Los vecinos de Luján van a ser los menos favorecidos por la coparticipación", se quejó el intendente

Como por población Luján se vio beneficiado, el Gobierno decidió bajar considerablemente el porcentaje que le corresponde por este otro índice: el coeficiente de equilibrio, que es el que busca aprobar en la Legislatura. Según el proyecto pasa del 0,402 actual al -0,247.

image.png El coeficiente de equilibrio que propone el paquete fiscal para repartir el 10% de coparticipación entre los municipios.

De los 18 municipios, es al que más se le reduce el porcentaje de coparticipación en este punto.

El desacuerdo de Esteban Allasino por los cambios en la coparticipación municipal

"No estamos de acuerdo con la mirada que ha presentado el Ejecutivo de cómo redistribuir la coparticipación", dijo Allasino en diálogo con radio Nihuil.

"Me parece que no hay incentivos a la atracción de inversiones", analizó el intendente de Luján y comparó este caso con el "fenómeno Formosa" a nivel nacional: "¿Qué incentivos hay para apostar a la inversión, a la industria, al crecimiento, si después nos van a dar aproximadamente lo mismo sin distinguir las buenas gestiones de otras que no lo son tan buenas?".

Allasino confirmó que están estudiando el proyecto de ley con el equipo legal y técnico de la Municipalidad para poder trasladarle a los vecinos la mejor información posible. Pero anticipó que "es fuerte la merma económica que va a recibir cada uno de los vecinos de Luján".

En principio, además, interpretan que no debería modificarse solo el coeficiente de equilibrio por ley porque la ley de coparticipación "es muy estricta y dice que primero debe modificarse la coparticipación primaria, que es lo que hizo Jaque, que pasó el 14% al 18,8% y después uno discute cómo repartimos eso en los municipios".

allasino demanda lujan corte.jpg Luján de Cuyo inició una causa en la Justicia en reclamo de coparticipación adeudada.

"Nosotros venimos sosteniendo que hay que discutir un programa de incentivos para que Mendoza crezca: hoy la ley no genera incentivos. ¿Para qué crecer si después te dan lo mismo? Es el típico fenómeno que se critica a nivel nacional y se pone a Formosa como ejemplo", agregó.

Y le dejó un mensaje a los legisladores lujaninos: "Si va una propuesta a la Legislatura que por lo que uno interpreta le saca recursos a Luján, quiero que a todos aquellos que vivimos en Luján nos vamos a poner en contra".

Reunión con Fayad

Para terminar de sacar conclusiones, Allasino pidió una reunión con el ministro de Hacienda, Víctor Fayad, creador del proyecto.

"Quiero también escuchar sus argumentos. Primero hablar, estudiar, concluir y después comunicar. Pero si nos guiamos por los números que ellos han presentado, los vecinos de Luján serían los peores coparticipados de la provincia", se lamentó.