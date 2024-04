Fayad aceptó quejas por la coparticipación pero advirtió que los cambios propuestos son mínimos

►TE PUEDE INTERESAR: Fayad presentó un paquete fiscal que cambia desde la coparticipación hasta las licencias laborales

Víctor Fayad.jpg Víctor Fayad estuvo esta semana en la Legislatura. Flanqueado por Martín Kerchner, Hebe Casado y Andrés Lombardi explicó la propuesta de cambios para la coparticipación municipal.

Fayad explicó que no habrá "ni tantos recursos más ni tantos recursos menos"

El miembro del gabinete de Alfredo Cornejo fue entrevistado en Radio Nihuil por Carina Scandura y Carlos Hernández.

"Los que crecieron en población van a recibir más recursos que el año pasado, pero no tantos más recursos; y los que crecieron menos van a recibir menos, pero no tanto menos", explicó apelando a repeticiones de palabras para tratar de que se entienda mejor.

El ministro aceptó que "si hoy se les pregunta a cada uno de los 18 intendentes, todos con buenos argumentos van a saber defender su exigencia de recibir más coparticipación".

"Por eso -amplió- lo que hay que discutir es si seguimos con los mismos criterios de hace 30 años o los modificamos".

Fayad detalló que "nuestra propuesta para el régimen de coparticipación es muy marginal. Afecta únicamente un componente que abarca sólo el 10% del total de los recursos".

►TE PUEDE INTERESAR: Movilidad jubilatoria: Aveiro, Bermejo y Paponet presentaron una alternativa para aumentar haberes mínimos

Los criterios para determinar la coparticipación

"La Provincia reparte fondos utilizando diferentes crtiterios. El más importante es el de la población, que representa al 65%: el 25% es por partes iguales y el 10% restante es por coeficente de equlibrio" La Provinica reparte fondos utilizando diferentes crtiterios. El más importante es el de la población, que es del 65%: el 25% es por partes iguales y el 10% restante es por coeficente de equlibrio

"Lo que estamos modificando es el coeficiente de equilibrio, que ya existía, de acuerdo con los datos del censo conocidos el año pasado", añadió.

En la misma línea siguió: "En 2023 por primera vez se observaron criterios demográficos muy dispares. Algunos estuvieron por encima del promedio, como Luján, Maipú, Junín, San Martín, La Paz y Lavalle. El resto creció menos del promedio".

"Lo que queremos es dar algunos puntos más a aquellos que crecieron menos que el promedio, para mitigar el efecto de la población; y algunos puntos menos a aquellos que crecieron menos también para mitigar el efecto de la población. De eso se trata el coeficiente de equilibrio" Lo que queremos es dar algunos puntos más a aquellos que crecieron menos que el promedio, para mitigar el efecto de la población y algunos puntos menos a aquellos que crecieron menos también para mitigar el efecto de la población. De eso se trata el coeficiente de equilibrio

Para cerrar el tema, Fayad dijo que "hasta el año pasado se usaban datos de un censo viejo que hoy arroja muchas diferencias. Esto abrirá una discusión mucho más profunda y densa que es analizar y rever el régimen de coparticipación".

►TE PUEDE INTERESAR: Los estacioneros de Mendoza avanzan con un proyecto de energía solar que pueden replicar otros sectores

Fayad aseveró que no le corresponde al Estado tener un canal de televisión

El ministro de Hacienda fue interrogado sobre la situación del canal Acequia, que la Provincia tratará de vender y si no lo logra, podría ser cerrado.

Primero el "Peque" descartó cualquier comparación con la TV Pública nacional: "Acequia está muy lejos de haber sido usado como aparato de propaganda. Es un canal que funciona como un canal".

Canal Acequia.jpg El canal Acequia no seguirá en manos del Gobierno.

Y afirmó que "la discusión es si corresponde que la Provincia tenga o no un servicio audiovisual para difundir contenidos de cultura, deportivos u otros eventos y que cuesta $30 millones o $35 millones por mes. Nosotros entendemos que es un servicio que el Gobierno no debería prestar".

Tras asegurar que no se pone en discusión la capacidad de quienes trabajan en Acequia, reiteró que "no podemos garantizar la continuidad de la fuente laboral. No dudamos de la capacidad y al talento, pero la realidad es que el canal no es autosuficiente".