Con las últimas rupturas, la Cámara de Diputados quedó con 12 bloques para 48 legisladores

Diputados.jpg Así quedó la nueva Cámara de Diputados. Hay un bloque cada cuatro legisladores. Infografía: Pablo Gerardi.

Los primeros datos que asoman son los que parecen históricos: por ejemplo, que el peronismo haya quedado sólo con ocho bancas en esa cámara, lo cual, si no es la conformación más baja de la historia, debe andar por ahí. Lo segundo es que haya tantas divisiones y subdivisiones: quedaron los alineados -liderado por el sanrafaelino Germán Gómez; las cercanas a Anabel Fernández Sagasti -Valentina Morán y Natalia Vicencio- y, como electrón casi libre, pero aún dentro de la bancada, la referente massista Gabriela Lizana con su monobloque. Afuera, Julio Villafañe, un hombre de Martín Aveiro que también cortó los lazos y no tiene nada que ver con el resto.

► TE PUEDE INTERESAR: Delitos Económicos abrió la pesquisa por la joven acusada de quedarse con $26 millones del programa Enlazados

La Unión Mendocina, debilitada en la Legislatura

En la oposición las cosas están parecidas. El bloque de Omar De Marchi quedó abierto en dos mitades más el microespacio del líbero Edgardo Civit Evans, que es del interbloque pero con banca propia del Partido de los Jubilados. A propósito, se peleó con la dirigencia y tampoco él será más el líder de esa facción. De todos modos, la novedad llegó por otro lado: con la salida de Gustavo Cairo, uno de los armadores de La Unión Mendocina.

Con ese movimiento, el lujanino ya tiene tres diputados menos que cuando arrancó: Gabriel Vilche "se acordó" de que quería seguir en Cambia Mendoza y metió giró en "U" de vuelta al oficialismo; a Janina Ortiz la suspendieron sus compañeros y el último en salirse fue Cairo, que sorprendió armando el primer monobloque mileista y lourdesarrietista (si es que esto existe) de toda la Legislatura. Le puso, obviamente, La Libertad Avanza.

A De Marchi la decisión de Cairo le molestó, sobre todo porque puede ser leída como que su bloque inicial se desmigaja. La verdad es que Cairo no se fue mal con él, pero sí con el rumbo que tomó el espacio. Claro, fue el primer año en mucho tiempo en que al diputado le tocó ser oposición: tuvo que votar en contra de sus compañeros -y a favor del oficialismo- en la ley minera, por ejemplo. Pero además de eso, el férreo apego a cuestiones sindicales -como cuando LAUM se encolumnó a AMPROS durante los debates por la ley de Salud- también le molestaron.

la union mendocina vicchi cairo difonso.jpg Cairo -medio- se fue del interbloque de La Unión Mendocina.

Muchos pueden leerlo como que es una jugada pro Milei o pro libertaria, pero en realidad es más que eso: probablemente sea la primera expresión de la nueva fuerza de Luis Petri en la Legislatura. No debe olvidarse que los cercanos al ministro de Defensa tienen decidido congregar nombres en la política local, siempre pensando en 2025 y 2027. Esta jugada, que en los papeles pone a Arrieta y al Presidente al frente de las marquesinas, parece en realidad tener el guiño de un Petri que siempre mantuvo buenas migas con el diputado.

Con todos estos movimientos volvió a quedar en stand by la comisión bicameral de Seguridad, que a estas alturas muchos se preguntan si es un mito o existe verdaderamente, ya que está por cumplir un año sin encuentros. Se iban a reunir este jueves, pero con los cambios de configuración legislativa, ahora hay que esperar para ver a quiénes se les da cada uno de los catorce lugares. En el PJ, por ejemplo, ya anda circulando el rumor de que pedirán bajar a Ramón del lugar que tenía asegurado. Él planea defenderse con el artículo 33 que condiciona a la bicameral y que dice que los referentes deben representar a partidos políticos con sellos ganados.

► TE PUEDE INTERESAR: Félix consiguió que la Justicia obligue a la Nación a preservar el gasoducto y facilitar los fondos

Karina Milei en Mendoza y el camino de La Libertad Avanza: el "blue" y el otro

El martes habrá una audiencia decisiva en la pelea por el nombre de La Libertad Avanza Mendoza. Para aquellos no familiarizados, se trata de un ring con dos sectores en pugna que quieren fundar un partido con esa denominación. Por un lado está la diputada nacional Lourdes Arrieta -que se alejó de su pasado en el Partido Libertario y busca un nuevo sello- y por el otro, dos figuras un tanto más desconocidas pero con banque en en el mileismo local: el profesor universitario Alejandro Barraza y un hombre llamado Matías Santaolaya, que es un joven militante libertario y se dedica al mundo de las criptomonedas. Bitcoin, puntualmente.

El asunto es que en ese encuentro se jugarán cosas importantes. Tanto, que está casi confirmado que ese día llegarán a la provincia la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Ambos respaldan a Arrieta en esta cruzada, como lo viene haciendo el propio Menem en la Justicia, aduciendo que ya existe un partido con ese nombre en La Rioja, su provincia natal, y que cualquier espacio con nombre similar provocaría confusiones al electorado.

Lourdes Arrieta-comisiones.jpg Lourdes Arrieta, en una de sus participaciones en comisiones.

Del otro lado, Arrieta y Barraza -cercanos a algunos legisladores demarchistas pero en teoría no bajo el influjo del lujanino- tienen dos desventajas: la primera es que no parecen tener padrinos tan arriba en el espectro mileista. Aducen cierta llegada a Victoria Villarruel, pero no la han podido demostrar y ciertamente no se vio el más mínimo guiño de la vicepresidenta hacia ellos en su paso por Mendoza.

Segundo, llegaron después que Arrieta y compañía a la presentación de nombres, porque los rivales hicieron su primera "reserva" de LLA Mendoza allá por diciembre del año pasado. Por eso estos, a través del hermano de la diputada, Martín Arrieta, intentaron invocar el precepto de "primero en el tiempo, primero en el derecho": Prior in tempore, potior in iure

"Ningún potior in iure", les dicen los otros, que ponen de manifiesto sus denuncias de que las fichas fueron mal presentadas y dicen que hasta contenían personas fallecidas. No cuatro, como denunciaron al principio, sino once afiliados muertos, según marcaron ante este diario. Eso haría que no importe quién arrancó el trámite en la Justicia, sino quién complete antes un listado satisfactorio de afiliaciones. Ahí se abre el posible camino de posibilidades para los dos bandos, a partir del 14:

Lo que todos esperan que ocurra es que el juez con competencia electoral, Pablo Quirós, se incline por una de las dos parcialidades. La otra entonces podrá hacer su apelación, que los llevaría directamente hacia la Cámara Federal. ¿Qué haría ese órgano? Disponer 150 días para que uno de los dos espacios junte unos 4.000 afiliados. El primero que lo haga -cosa que es compleja en Mendoza y más en un año no electoral- será el que probablemente gane la pulseada. Así lo explicó a UNO una fuente cercana a este recorrido.

Facundo Correa Llano y Mercedes Llano.jpg Los demócratas por ahora parecen bancar a Lourdes Arrieta, pero están corridos de la pelea.

En el medio está el Partido Demócrata, que parece más ligado a Arrieta que a la otra expresión. Algo entendible, si se tiene en cuenta que en 2025, para confirmar la suerte de "renacimiento político" que exhibió el año pasado, seguirá necesitando estar cerca de Milei. Toda su revancha parece hoy atada a la suerte de Arrieta, aunque varios no la quieran en la cúpula de los gansos y estén desconcertados ante sus últimos movimientos. Movimientos como, por ejemplo, pelearse con el hombre que ella misma buscó para el PAMI de la provincia, Carlos Soloa Vacas.

Detrás quedan las jugadas políticas que se están haciendo mutuamente. Por ejemplo, además del supuesto pasado peronista de Arrieta -porque mostraron una foto en la que ella, o una mujer muy parecida, milita en un acto del justicialismo-; ahora el sector de Barraza y Santaolaya dice tener pruebas de que también estuvo en el Partido Verde en los últimos años. Lo cual desde luego no tendría nada de malo, pero a lo que sus rivales quieren exhibir como una demostración de ideales políticos fluctuantes.

Los Verdes afirman que no fue con ellos, sino con Protectora Fuerza Política (José Ramón) que jugó la libertaria, entre 2018 y 2019. Eso fue, además, ratificado en el sector de Ramón. Después Arrieta fue candidata a concejal del justicialista Diego Martínez Palau y, finalmente, diputada por el Partido Libertario.

► TE PUEDE INTERESAR: Con distintas camisetas, Ulpiano y el colorado Allasino buscan un rol político propio - Por Manuel De Paz

El último capítulo del PRO

El viernes se dio una jugada esperable en el PRO local. La Junta Electoral del partido inhabilitó otra vez a la lista del demarchista Gabriel Pradines, aduciendo que tiene afiliaciones mal presentadas, de personas que básicamente no forman parte del espacio o que al menos figuran con datos incorrectos. Hasta dijeron que algunos partidarios de La Libertad Avanza figuraban como avales para la interna amarilla. Ahora se vivirá un dèja vu de la semana anterior, cuando tuvo que fallar la Junta nacional. La última vez lo hizo a favor de La Unión Mendocina, pero en el sector de la vicegobernadora entienden que esta vez puede ser distinto.

Hebe Casado hoy.jpg La vicegobernadora no se baja de la pelea por el PRO. Gentileza Prensa de la Legislatura

Porque lo que hicieron fue despejar dos argumentos que ya les dieron por inválidos en ese órgano. Casado y compañía habían atacado las listas de sus rivales con tres elementos: uno, la falta de aportes al partido en algunos meses (o sea, que hubo al menos un espacio en el que Pradines no puso plata); otro, el hecho de que estuviesen fuera de la coalición Cambia Mendoza, que es la expresión local de Juntos por el Cambio y debería respetarse aquella coalición -entienden-; y por último, el mencionado aspecto de las supuestas irregularidades en la carga de fichas.

Ahora dejaron atrás los dos primeros argumentos. Fundamentalmente porque la Junta ya les dijo que no corren y probablemente también porque son hechos menores. Sobre todo el asunto de los aportes partidarios, que llegan a ser de 80 mil pesos por mes en algunos de los tramos reclamados. Con "afinar" la crítica, ahora las espadas de la vicegobernadora entienden que desde Buenos Aires tendrán que darles la razón, porque apuntan únicamente a un aspecto técnico y jurídico -ya sin nada político- aunque tampoco lo tienen garantizado.

"Lucas Carosio, apoderado de ellos, no quiso decir bajo juramento que las fichas estaban bien. Por algo será, ¿no? Si lo hubiese hecho, no teníamos manera de impugnarlos", responden en el oficialismo. Del otro lado esperan que otra vez en Buenos Aires den la razón y aseguran que los planteos no son reales. Para saberlo habrá que esperar a la devolución oficial que haga el órgano electoral, lo que debería ocurrir antes del miércoles 15. "No quieren competir, y nosotros tenemos muchas ganas de ganarles en las urnas". Ese es el tono de la espera a los resultados.

Por ahora, la lista de Pradines está virtualmente caída, al igual que varias presentaciones departamentales del demarchismo: es decir, de los candidatos a hacerse del PRO en las comunas. Así como están hoy las cosas, sólo habrá elecciones en Guaymallén, Lavalle, Santa Rosa (sólo asambleistas, no autoridad departamental), Luján, Tupungato, San Rafael y Malargüe.

Gabriel Pradines.jpg Pradines -centro- con parte de La Unión Mendocina.

Al mismo tiempo, en los últimos días trascendió a los medios cierto malestar desde Casa de Gobierno por la dimensión que ha tomado el asunto. "No te digo que a Cornejo lo desvele esto, pero algo ya le molestó ", confirmaron desde adentro de la gestión. "Es que es la vicegobernadora; con una elección ganada; con llegada a Milei, a Bullrich y a Macri. ¿Tiene que meterse en una pelea de barrio por el sello del PRO en Mendoza? ¿No es muy chiquito eso? Algunos se lo dijimos, pero es su decisión competir", comentaron.

"Encima esta elección es al pedo, porque ganemos nosotros o ganen ellos, igual nos vamos a mantener separados. ¿O alguien cree que el que pierda va a acompañar al que gane? ¿Que si gana Hebe van a volver a la coalición?", agregan cerca de la sureña. Y es cierto, la grieta seguirá inalterable salga como salga la interna, salvo porque, si gana el demarchismo, se llevarían al sello del PRO de Cambia Mendoza, dato no menor.

"No es una pelea de barrio, porque no está peleando contra Pradines, sino contra De Marchi", retrucan en el rincón de la vicegobernadora. "Prometió que iba a dar esta interna y lo está cumpliendo. Jamás dijo lo contrario, así que es sólo ser consecuente con sus ideas y con su promesa", marcaron.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Walter Bento: las coartadas de un transportista y un abogado acusados de pagar coimas

Encuentro minero en Chile antes de una votación clave

Por último, entre tanta ruptura legislativa y partidaria, la política asomó esta semana con una novedad minera que va de la mano con lo que ocurrirá en los próximos días en la Casa de las Leyes: la votación del proyecto de Malargüe Distrito Minero Occidental. Fue el encuentro de una de las senadoras del oficialismo, Fernanda Sabadín, con uno de los "padres" del Proyecto Pilares -que encierra todo el avance que quiere hacer Cornejo en la materia-, el especialista Osvaldo Urzúa, director de la consultora minera Karungen.

sabadin urzua2.jpg El tuit de la senadora desde Santiago.

El encuentro fue en Santiago de Chile el viernes a la mañana y estuvieron sólo la legisladora cornejista con Urzúa, que fue el encargado de mostrar el proyecto cuando salió a la luz, en el Foro de Inversiones que se hizo en el hotel Hilton, el fin de semana de Vendimia. El contacto ayudó a orquestarlo la propia Dirección de Minería de la provincia y es un antecedente clave para la defensa que hará el oficialismo a la pata final de Pilares, ya que obtuvo en los últimos días la sanción definitiva del cambio al Código Minero y se oficializó el avance del polo logístico Pata Mora.

"El avance hacia una transición energética global demanda un mayor suministro de minerales producidos de manera sostenible. Además de desarrollo, esto implica movilizar talentos y vocaciones locales. No podemos perdernos una oportunidad así: tenemos que generar las condiciones para que Mendoza pueda aprovechar realmente todo ese capital minero que tiene y que además lo tiene de manera abundante", dijo Sabadín, quien habló con UNO desde Chile y explicó que la Provincia necesita un "pacto social" para avanzar en ese sentido.

"Si tenemos el enfoque amplio que nos pide este momento y reconocemos la importancia de la minería sostenible, Mendoza va a meterse de otra manera en el futuro. Nos va a permitir avanzar hacia una provincia mucho más próspera y más acorde a los desafíos globales que se vienen", apuntó.

► TE PUEDE INTERESAR: Una joven de 19 años fue detenida tras ser filmada maltratando a su hija de 4 años