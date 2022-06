Por supuesto que no sería en partes iguales -según averiguó UNO-, se otorgarían "por modelo prestacional": es decir, una cifra para el traumatólogo, oftalmólogo, neurólogo o cualquier especialista que haga la intervención; otra para los circulantes, instrumentistas y demás rubros; y-por supuesto - una suma para los anestesiólogos. Entre estos últimos, la idea ganó algunos adeptos y muchos detractores, al menos por ahora. "Por sí sola, no es una medida capaz de hacernos volver; pero es algo", dijo uno de ellos.

► TE PUEDE INTERESAR: Las Leñas y Los Puquios abrieron su temporada y hay alerta amarilla por nevadas en la Cordillera

En definitiva, es la mejora al trabajo por productividad; un camino ya explorado durante el segundo encuentro en Casa de Gobierno. Ahora, los equipos técnicos se ocupan de definir cuál será el pago concreto y cuál la contraprestación. El viernes se habló de módulos de cuatro o seis horas de trabajo, siempre por las tardes.

hospital notti.jpg En el Notti hay centenares de niños privados de su acceso a la salud, y con sólo uno de ocho quirófanos funcionando.

Pero además, ofrece salida a uno de los aspectos menos difundidos de la problemática. La AMA no tiene personería gremial, con lo cual, no podría arreglar incrementos directamente con la provincia. Menos podrían hacerlo los autoconvocados. Avanzar, entonces, puede derivar en un conflicto mayor con otros gremios (de hecho, Ampros ya se quejó y anunció un paro este martes). La chance de que sea un acuerdo por prestación quirúrgica, y no sólo para los encargados de la anestesia, también viene a resolver eso.

► TE PUEDE INTERESAR: Mendoza superó el nivel de ocupación turística de la prepandemia en el fin de semana extra largo

El plan "B" y los canales paralelos

Hay una segunda opción, que es asignarle valor nominal a cada práctica. En otras palabras, ponerle un precio a cada una de las operaciones que se hagan por fuera de horarios regulares. Hoy es la alternativa con menos chances de volverse realidad, pero sigue sobre la mesa del ministerio.

Incluso, el jueves por la tarde hubo un diálogo poco conocido y también poco exitoso entre interlocutores de ambas veredas. Se trató mayormente la propuesta de aplicar los módulos vespertinos. A su término, este diario pudo saber que la chance de pagar por cada cirugía había quedado "lejos", pero que no terminaba de descartarse por completo.

"Estamos hablando de nuevas formas de vinculación con el Estado. Que puedan ser parte del sistema público, pero de una manera distinta; en ese sentido vemos un avance de la negociación; algo evolutivo", dijo una fuente que frecuenta la cartera de Ana María Nadal. "Ellos entienden que sus contratos actuales son basura; que la facturación no les sirve más. Eso se profundiza cuando lo comparan con el pago en otros países; y es entendible", agregó.

mesa dialogo eisenchlas lombardi.jpg Los anestesiólogos quedaron esperando una nueva mesa de diálogo. El encuentro con la jueza que frenó el pedido de inconstitucionalidad a la ley duró sólo 15 minutos.

Los canales de diálogo permanecen casi de forma ininterrumpida, más allá de que no se junte la mesa formal instaurada por la Ley de Emergencia. De hecho el espacio aún no define un día para volver a reunirse, aunque en la mediación judicial ordenada por la magistrada Paz Gallardo (que duró quince minutos), el abogado de Gobierno aclaró que sólo allí podría buscarse una solución conjunta.

Según los médicos, el encuentro iba a hacerse antes del jueves para anticiparse al doble feriado; pero hasta última hora del miércoles, hubo cruce de mensajes en torno a si surgía o no la convocatoria, y finalmente nunca llegó. Desde la pata estatal afirmaron que no estaba en los planes; y recordaron que la normativa exige un cónclave por mes, con lo cual todavía están en tiempo (pues uno fue el 20 de mayo, y el siguiente, el 3 de junio).

► TE PUEDE INTERESAR: Que Salgado esté preso es el lógico resultado del drama de Santa Rosa: demasiada politiquería

Qué pasará con la suspensión de matrículas

En el Ministerio de Salud hay temor por el doble filo de las sanciones. Si bien es un camino contemplado por el proyecto del Gobierno; y es el principal elemento de coacción ante las renuncias masivas, puede implicar consecuencias aún más grandes al conflicto que el Estado tiene que resolver.

Es que, si avanza en ese sentido, puede dejar a más personas incapacitadas de prestar servicio, cuando lo que necesita es precisamente más atención. Por otro lado; aquél no es el único peligro, ya que también existe la versión de un paro masivo e inmediato de los anestesiólogos que todavía no se fueron, si es que se confirman las primeros castigos a especialistas.

nadal ana maría víctor ibañez salud anestesiólogos.jpeg Más allá de la disputa, hay anestesiólogos destacando la tarea de Nadal. "Tiene predisposición para el diálogo y entiende el problema, pero quizás no le habilitan la caja desde otros ámbitos del Gobierno", dijeron esta semana a Diario UNO.

Diario UNO pudo chequear este dato, y efectivamente circula esa advertencia, al menos en el sector privado. Desde esas clínicas, impulsan un freno a todas las cirugías programadas una vez que se suspenda al primer médico. Que eso ocurra depende del Consejo de Ética de la cartera, aunque la última palabra la tiene Nadal, quien puede oír o desestimar la decisión del comité. "Así los suspendan tres días, va a haber quilombo", anticipó el director de un sanatorio.

Por ahora no se ha tocado a nadie. Los procesos iniciados sólo implican que los nombres aterrizan a esa mesa deontológica y ahí se está discutiendo cada caso particular. Esa cautela tiene un sentido, pero tampoco pretenden hacerla durar demasiado. La intención en un sector del ámbito sanitario es que los primeros sancionados sean entre tres y cinco, y muy probablemente les toque a quienes fueron informados primero.

Aunque públicamente se está al tanto de sólo cuatro procesos administrativos iniciados; una alta fuente del oficialismo explicó que todos los días se siguió avanzando con más nombres; a razón de otros cuatro por jornada y durante toda la última semana. Aunque no aportaron números precisos, sólo tomando días hábiles, el número indica que ya habría al menos veinte personas sumariadas. Lo que no quiere decir que vayan a ser sí o sí castigados. Desde que se los notifica, tienen un plazo para presentar un descargo, o volver a trabajar.

► TE PUEDE INTERESAR: Escuelas religiosas pidieron asesoramiento a la DGE para dictar Educación Sexual Integral

Novedades desde el Notti, el Schestakow y el Lagomaggiore

La idea de estos últimos avances es ir puliendo las expectativas de ambos sectores para llegar a un acuerdo antes de fin de mes. De esa forma, se apunta a ir recuperando intervenciones cuanto antes; y sobre todo empezar a limar el cuello de botella que se armó con las cirugías. En ese sentido, el principal hospital apuntado es el Notti, donde la situación preocupa de manera especial.

hospital teodoro j. schestakow (2).jpg El Hospital Schestakow pasó de hacer más de diez cirugías diarias a sólo cumplir con las urgentes. Su director denunció que hay más de kil personas en lista de espera, pero agregó que el conflicto lleva años.

El hospital pediátrico pasó a ser la prioridad número uno -según fuentes del oficialismo-, tras conocerse que hay centenares de niños privados de su acceso a la salud, y con sólo uno de los ocho quirófanos disponibles funcionando; tal como denunció su director Jorge Pérez durante la última semana.

Es que hay nosocomios en los que la mirada está puesta especialmente; más allá de que el conflicto es transversal a todos los efectores públicos. El Schestakow es otro de ellos, como ya se contó antes. Son más de mil las intervenciones postergadas y quedaron sólo cuatro anestesiólogos en planta. Allí, la solución que busca el Gobierno es doble: por un lado, armar un nuevo servicio de anestesiología; por otro, crear una residencia en la especialidad que se sume a las ya existentes en el Gran Mendoza.

Este punto normalizaría el reclamo de los residentes de primero y segundo año, quienes vienen reclamando poca atención de sus superiores - algo que ya empezó a normalizarse en algunos hospitales como el Lagomaggiore-. Pero además, permitiría tomar las riendas en la formación de profesionales, algo que al Estado le interesa particularmente. Así lo ratificó al incluirlo en la Ley.

Chicago doble trasplante de pulmón por cáncer.jpg En Salud afirmaron que los procesos administrativos siguieron durante la última semana. Habría cerca de veinte, según los datos que proporcionaron.

La creación de esa residencia en el Sur está casi definida y no tendría mayores obstáculos, pero desde Casa de Gobierno aseguraron que está supeditaría a resolver el problema macro. Es decir, si no hay consenso con los anestesiólogos, podría estancarse algo que ya tiene aval desde distintos sectores.

Por eso son horas decisivas: porque hay equipos puliendo aspectos técnicos; porque se está hablando de más dinero -algo que al principio no ocurría- y porque ya se llegó a un punto límite en términos de sanciones. O se dilata la amenaza o se ejecuta.

Pero sobre todo, son horas decisivas porque ya pasó demasiado tiempo. Así lo entienden todos los involucrados.

► TE PUEDE INTERESAR: Amazon ofrece más de 100 puestos de trabajo con salarios que pueden superar los $500.000