La ministra Ana María Nadal confirmó sanciones para los anestesistas que no vuelvan al trabajo

Nadal aclaró que se actúa de acuerdo a la ley decreta expresamente para este conflicto -Ley 9391- y que no se ha cerrado la negociación y las medidas sanciones podrían revertirse de desistir los anestesistas disidentes y retornar a sus puestos de trabajo.

conflicto con anestesistas.jpg La mesa de dialogo entre el Gobierno de Mendoza y los anestesistas no convocados y AMA sigue vigente y deberán reunirse al próximo 14 de este mes, propuesto por la jueza María Paz gallardo, quien rechazó una petición de medidas cautelar de los profesionales.

Se inhabilitarían por cinco años las matrículas de los anestesistas

"Hemos comenzado el sumario para la sanción. Recuerden que la sanción deviene de la instrucción de un sumario administrativo. Ayer (por este jueves) firmé las resoluciones para el sumario, que son rápidos, y del resultado de esto surge la sanción", dijo la ministra Nadal, que disparó: "En este caso está prevista la inhabilitación de la matrícula por unos cinco años".

La sanción sería de extrema dureza, ya que esto los inhabilita no solo para trabajar en el sector público, de donde surge la sanción, sino también el privado, lo que les quietaría su fuente de ingresos casi en su totalidad.

"Esto tiene que ver con la estrategia general que estamos llevando adelante, donde una de ellas es el cumplimiento de la ley. La ley (9391) está. Si la ley no se cumple y se sigue en situación de rebeldía frente a la convocatoria de trabajo, claramente a la ley hay que aplicarla, por que es lo que se acordó en la Legislatura con todo el arco político para que se sancionara esta ley", explicó la funcionaria del gobierno provincial.

De todos modos Ana María Nadal aclaró que no está cerrada la negociación. "No obstante, la aplicación de la Ley y lo que corresponde, también lo estamos trabajando en estrategias relacionadas con el dialogo. Nosotros como Ministerio nunca hemos cerrado la posibilidad de seguir dialogando y resolver el conflicto en los términos en que entendemos que construimos a generar salud pública desde el Gobierno".

Se busca achicar las listas de espera de las cirugías

Consultada Nadal sobre si hubo profesionales anestesistas que se acogieron a la ley y volvieron, respondió: "Hemos tenido algunos regresos, hasta ahora han sido no más de cuatro. A los servicios de anestesia los seguimos sosteniendo con los anestesistas de planta, al igual que a los servicios de guardia. Buscamos recuperar cirugías de las listas de espera y aumentar la cantidad de estas cirugías. En esto se centra nuestro dialogo".

Consultada por Carina Scandura y Carlos Hernández sobre si se podía retrotraer la suspensión si los anestesistas volvían, a sus lugares de trabajo, manifestó: "Este es un tema legal. Hay que verlo porque todo sumario tiene una instancia de descargo, y esto (retorno al servicio) puede ser un argumento de descargo. Si los anestesiólogos no convocados se presentan en los lugares de trabajo de acuerdo a los organigramas, a las actividades que haya, nosotros no tenemos la motivación de seguir el sumario. La ley dice: persona que viene al trabajo es persona que sumaria".

Difícil. En Mendoza, nunca hubo un acuerdo duradero con los anestesistas. La ministra Ana María Nadal destacó las diferencias del conflicto con los anestesistas y otros profesionales de la salud estatal.

Dialogo no cerrado y audiencia conciliatoria para el 14 de junio

Luego del revés legal del vocero de los no convocados, Arturo Salassa, de solicitar la inconstitucionalidad de la ley, que fue rechazada por la jueza María Paz Gallardo, la magistrada llamó a una audiencia conciliatoria. "La conciliación está citada para el 14 de junio, y ahí el Gobierno va representado por los abogados propios", informó la ministra de Salud al respecto.

Ampros amenaza con denunciar al Estado por abandono de persona, al no resolver este conflicto. Sobre el particular, la funcionaria aclaró: "Nosotros seguimos teniendo dialogo con la gente de Ampros. Este es un tema aparte. Con la gente del gremio hay un calendario ya programado que tiene que ver con las paritarias, y esos términos es que se habla".

"En relación a la denuncia, eso es complicado, ya que estamos dando los servicios, buscando todas las herramientas para que se de el servicio. En el caso que hubiera abandono de una persona, nosotros como Estado hemos hecho todos los actos útiles para que se la atienda", sumó Nadal.

La ministras de salud e ha pedido un adelanto de la paritarias de septiembre? "este tema me excede. Un adelanto de la paritaria es una decisión que tomará el Gobierno"

Pase a planta? no es pedido anestesiólogos: "En la gestión del gobernador Rodolfo Suarez se hizo un decreto, y lo hemos cumplido con lo establecido en ese decreto sobre el pase a planta. En este sentido ya llevamos un ritmo de más de 2.000 personas pasadas a planta.

El planteo de AMA va más a lo salarial

Al consultarle a la funcionaria de Suarez sobre quien se sentará en la mesa de dialogo con el gobierno para tratar las paritarias, dijo: "Queremos solucionar el conflicto. Seguimos dialogando, se han cambiado los interlocutores, el anterior de AMA (Asociación Mendocina de Anestesiología) iba mucho al conflicto y no a la búsqueda de la solución", Luego agregó: "Nosotros lo que queremos es solucionar el tema en los términos posibles y en el contexto que permite la situación económica en que está la República Argentina", remarcó.

Para el resto de los profesionales de la salud, el tema de pase a planta permanente ha sido uno de los items principales, pero no para AMA, y así lo confirmó Ana María. "Los anestesistas no, ya que el primer ofrecimiento que se les planteó fue el cargo de planta, incluso las mayores dedicaciones, para como estrategia del recurso humano del Gobierno tener una disponibilidad del mismo. Pero francamente no es lo que aceptan como propuesta. No obstante esto, hemos pasado personal a planta, unos 25 profesionales que tenían prestaciones de anestesia, y ya están con este decreto en planta".

Política del gobierno sobre el recurso humano

Los anestesiólogos se han centrado en el aumento salarial -piden un 117%-, y esto se contrapone con la política del gobierno provincial. "Acá hay cuestiones que son líneas de base de una política de gobierno del Recurso Humano".

"En este sentido, vamos a decirle a los profesionales anestesiólogos que no van a cobrar más que otros profesionales por ser anestesistas. Esto es un principio" Ana María Nadal "En este sentido, vamos a decirle a los profesionales anestesiólogos que no van a cobrar más que otros profesionales por ser anestesistas. Esto es un principio" Ana María Nadal

Respecto a estos pilares de la política de salud, Nadal agregó: "El otro principio es que, en un contexto nacional, no podemos pensar que Mendoza, que no tiene máquina de emitir dinero, pueda salirse de un esquema nacional con situación inflacionaria, para pedir sólo para un sector un 117% de aumento".

"Dentro de este contexto, donde no podemos generar diferencias con los otros profesionales de la salud, lo que estamos proponiendo, es la posibilidad de generar prestaciones vinculadas a mayor productividad. Es una de las alternativas que estamos evaluando", aportó.

Para finalizar, la ministra Nadal expresó: "Queremos achicar las listas de espera, que la gente acceda a las cirugías y para ello pensamos en un esquema que mejore esta situación".