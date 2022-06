Escuelas religiosas pidieron asesoramiento a la DGE para dictar Educación Sexual Integral

Para Conocente, es un gran avance, ya que a su dirección le ha costado mucho hacer entender a algunos directivos de los establecimientos confesionales que la ESI no es una opción sino una obligación de las escuelas. Por otra parte, recibirla es un derecho de los niños, niñas y adolescentes.

Educación sexual integral.jpg Los contenidos de ESI son de cumplimiento obligatorio en todas las escuelas del país

Polémicas en torno de la Educación Sexual en Mendoza

Acerca de esta materia obligatoria, regulada por la Ley Nacional 26.150, desde el 2006 ningún establecimiento educativo puede dejar afuera sus contenidos de la planificación escolar. Sin embargo, esto a veces ha sucedido: el dictado de ESI no se ha cumplido en todas las escuelas y colegios de Mendoza.

Si bien la ley es nacional y por lo tanto, ninguna ley provincial puede contradecirla o dejarla sin efecto, lo que sí ha sucedido son intentos de no dar los contenidos como debe ser.

Así, Conocente contó que hubo un intento por parte de algunas instituciones religiosas de que la DGE les aprobara un manual denominado "Aprender a Amar", para que se diera en lugar de los contenidos prioritarios de la ESI, cosa que no fue aprobada por el gobierno escolar.

En el mismo orden de decidir cómo y qué contenidos dar en las escuelas religiosas, el ex senador y pastor evangélico Héctor Bonarrico, presentó una ley provincial para que no se tuviera en cuenta la perspectiva de género en los contenidos de la ESI. No se aprobó, pero el intento existió.

Una prueba similar hizo otro legislador de mandato cumplido, Gustavo Majstruk. Su teoría es que perspectivas hay muchas y que la que plantea el género es una con la que muchas familias no coinciden. El proyecto de Majstruk tampoco prosperó.

Sin embargo, el panorama ahora parece ser otro, y las escuelas confesionales que se acercaron a la DGE, plantearon que quieren asesoramiento para aplicar los contenidos obligatorios de forma correcta.

Qué hacer si los chicos no reciben ESI en las escuelas

Conocente explicó que la DOAITE supervisa todas las planificaciones de las escuelas acerca del dictado de ESI, sin embargo, puede ocurrir que por más que se diga que se van a dictar, luego esto no se concrete en la realidad.

Por lo tanto, la dirección que él representa tiene un correo electrónico donde poner al tanto a su equipo de esta situación.

El correo es educacionsexualint@gmail.com, y es la única forma de hacerle saber a las autoridades del programa que en determinada escuela, y grado no se está cumpliendo con el derecho que todos los niños, niñas y adolescentes tienen de recibir Educación Sexual Integral.

