Las cámaras del interior del quiosco de la Cuarta Sección revelaron lo que pasó antes del crimen

homicidios en mendoza esteban palombarini 2.jpg La zona del barrio donde ocurrió el crimen de Esteban Palombarini, de 38 años, aseguró que la víctima era muy buena persona y un muy buen amigo.

Torres sostuvo a Canal 7: "Lo que hizo Esteban no estuvo bien. Le agarró una mercadería y se la tiró al piso de bronca porque discutieron". Eso fue parte de lo que investigadores vieron en las imágenes.

Pero el momento más importante fue cuando "Godoy sacó el revólver. Él ya le había dicho a otras personas que a Esteban se la iba a poner. Con esas palabras dijo que: 'En algún momento se la voy a poner a ese'".

homicidios en mendoza quiosco vendimiadores y peru 3.jpg Tras el crimen de el Plancha, quien fue asesinado de tres disparos en la tarde del sábado, vecinos y allegados de la víctima escracharon el quiosco donde ocurrió. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

A pesar de la supuesta advertencia del quiosquero, está claro que nadie creyó que podría llegar a asesinarlo de tres tiros por una pelea. Otros amigos de Palombarini sostuvieron que siempre tenían peleas, pero que el Plancha siempre volvía y no había problemas por un tiempo.

►TE PUEDE INTERESAR: Para Alfredo Cornejo, el problema de Mendoza se basa en la economía en negro y los salarios bajos



Los últimos en compartir con Esteban Palombarini

El hombre de 38 años era conocido desde chico, cuando jugaba al básquet en el Club Pacífico. El sábado, el Plancha estuvo con amigos en un cumpleaños en Corralitos, Guaymallén, de donde regresó en la tarde.

Daniela estuvo ese día con él en el festejo, regresó a su casa del barrio Malargüe, ubicado frente al quiosco de Vendimiadores y Perú, de Ciudad, hasta que cerca de las 19.30 escuchó los disparos.

homicidios en mendoza gerardo godoy quiosquero.jpg Gerardo Godoy, de 37 años, fue imputado por el fiscal de Homicidios Carlos Torres por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó detenido como principal sospechoso de la muerte de Esteman Palombarini.

"Yo llegué cuando ya le habían disparado. Una vecina le estaba haciendo RCP y yo también, mientras tratábamos de llamar a la Policía y a la ambulancia", dijo Daniela a Radio Nihuil y detalló el comportamiento de Gerardo Godoy: "Él estaba como si nada. Cerró el quiosco con tanta tranquilidad. Casi se va y deja todo así como estaba. La frialdad que tuvo fue impresionante. No hizo nada. Ignoró todo lo que estaba pasando".

Y agregó: "Nadie sabía que él había sido, excepto nosotros que llegamos primero, y un muchachito que lo vio que tenía el arma en las manos". En ese momento, cuando los vecinos que llegaban vieron que Palombarini estaba herido en la vereda, inmediatamente agarraron al quiosquero. A los minutos llegó la Policía y lo subieron al móvil.

"Es demasiado problemático. Tenía problemas con toda la gente de acá, no había nadie que se llevara bien con él", en referencia al ahora imputado por homicidio agravado. "Muchísimas veces le dijimos al dueño lo que pasaba, pero nunca hizo nada".

homicidios en mendoza quiosco vendimiadores y peru 4.jpg Los allegados de El Plancha manifestaron la indignación con el quiosquero Gerardo Godoy, de 37 años, imputado por homicidio agravado. Foto: Matías Pascualetti/ Radio Nihuil

Respecto a el Plancha, quien tenía 38 años, vivía con sus padres en la calle Maza y era papá de una nena de 12 años, Daniela aseguró: "Era un excelente tipo. Tenía sus dificultades, pero era una persona que si lo necesitabas iba a estar, era muy buen amigo, acá todo el mundo lo quería, nadie te iba a hablar mal de él".

►TE PUEDE INTERESAR: El Gobierno lanzó un concurso para explotar Penitentes por una temporada



Varios problemas con el quiosquero

No fue la única persona que contó los problemas que tenía Gerardo Godoy con los clientes. Otra mujer relató: "Era un irrespetuoso, trataba mal a la gente. Muchos se alejaron del negocio por él. El dueño es el cuñado y parece que después se hicieron socios. Hace años que están ahí, pero no lo sacó nunca".

Agregó que tenía conocimiento de que Esteban y Godoy tenían peleas seguidas, "pero a los días Esteban volvía al negocio, por lo que no era para tanto. No entiendo por qué reacciono así. Le disparó, siguió atendiendo y después quiso cerrar el quiosco e irse".

Dijo que habitualmente Godoy "te ignora, te contesta mal, se da vuelta y no te habla. Es de reaccionar así, no le importa nada, maltrata a gente mayor, a niños. No me es rara su reacción".

homicidios en mendoza esteban palombarini.jpg Esteban el Plancha Palombarini tenía 38 años y era papá de una nena de 12 años.

Otra vecina manifestó: "Era muy grosero. Una vez me tiró lo que yo había comprado. El dueño del quiosco sabía todos los problemas, pero no hizo nada. Dos veces le compré a distintas clientas porque no las dejaba entrar".

La mujer expresó que todos los que conocían y querían a Esteban Palombarini "estamos donando plata para su sepelio. Era buenísimo, muy educado, no robó nada. Las cámaras lo dijeron todo".

Entre los relatos de las personas que se acercaron al lugar durante la mañana de este lunes coincidieron en que el quiosquero ya había amenazado con matar al Plancha: "Que le iba a dar un tiro, que lo iba a matar, ya lo había dicho. Hay amigos que lo pueden decir, ya se lo había prometido. No sé qué problema había en particular, eran discusiones que tenían, pero nunca imaginamos que iba a llegar a tanto".

homicidios en mendoza quiosco vendimiadores y peru.jpg El crimen ocurrió alrededor de las 19.30 del sábado en el quiosco de calle Vendimiadores y Perú, de la Cuarta Sección, en Capital.

"Cuando llegaron al barrio, al principio todos teníamos más o menos buena relación, y después nos fuimos alejando del quiosco porque este tipo se fue volviendo cada vez más loco. El Plancha no le tenía miedo a nada ni nadie, quizás tampoco se imaginó que lo iba a matar, que iba a cumplir con lo que decía", agregó el amigo de la víctima.

►TE PUEDE INTERESAR: Pasaron 14 años sin invertir en un gasoducto y a eso se deben la falta de gas y los cortes de GNC en el Sur



►TE PUEDE INTERESAR: Gil Pereg obtuvo el alta, pero sigue en El Sauce porque en la cárcel no puede convivir con otros presos