Gil Pereg obtuvo el alta, pero sigue en El Sauce porque en la cárcel no puede convivir con otros presos

Gil Pereg en tribunales.jpg Gil Pereg está detenido desde enero del 2019, unos días antes de encontrar los cuerpos de su madre y su tía enterrados en el fondo de su predio frente al cementerio de Guaymallén.

Está en condiciones de comenzar a cumplir su pena en la cárcel, como cualquier otro condenado. Pero antes, es necesario que el Servicio Penitenciario cumpla con las recomendaciones médicas para que Gil Pereg se mantenga en buen estado y no tenga un retroceso que implique regresar a El Sauce y empezar el tratamiento de nuevo.

Los médicos que lo atienden hace más de 3 años detallaron que Gil Pereg, quien se autopercibe como un gato en el cuerpo de hombre, debe ser alojado en una celda solo. Permite el aseo en su lugar, pero sin que le toquen sus pertenencias, algo que es complicado en una penitenciaría. Explicaron que acepta ropa, pero solo si se la entrega una persona de confianza y en bolsas cerradas. Para hacer sus necesidades fisiológicas debe tener un dispositivo especial, ya que no utiliza el inodoro. Se trata de un receptáculo con una bolsa sanitaria, donde él orina y defeca, y luego se extrae sin poner en riesgo al personal.

La negación a usar el inodoro como cualquier persona es parte de su patología mental, la cual, a esta altura, es considerada una discapacidad. Tiene una fantasía infantil que es muy común en los niños sobre el temor a que salga de allí dentro un monstruo o algo extraño. Este pensamiento es habitual en estos casos, porque la mente psicótica es muy primitiva.

Gil Pereg el hombre Gato.jpg Ante situaciones estresantes en Tribunales, Gil Pereg maullaba a toda voz. Algunos creían que lo hacía de manera intencional, pero otros aseguraron que tiene que ver con su patología mental.

Además, es fundamental para su estabilidad mental que reciba la medicación en los horarios correspondientes y que no sea manejada solo por él, sino bajo supervisión de un especialista que corrobore que la tomó. Si bien son dos pastillas por día, es necesario que no corte con el tratamiento.

Hasta que el Servicio Penitenciario no garantice todas esas condiciones, es recomendable que no sea trasladado al penal.

La salud de Gil Pereg

A pesar de estar muy estabilizado mentalmente, últimamente notaron un deterioro en su físico. Está bastante más debilitado, un poco por los medicamentos, pero también es típico en las personas que están en condición de encierro. En los momentos de recreación, el personal médico de El Sauce trata de que tenga caminatas y que tome un poco de sol, ya que tiene un déficit de vitaminas que no puede ser remediada con suplementos.

Gil Pereg, juicio, crimen de las israelies.jpg Gil Pereg está estabilizado en su salud mental, pero está más debilitado físicamente.

La psiquiatra Marcela Prado, directora del Hospital El Sauce, explicó a Diario UNO que actualmente el israelí de 42 años recibe un tratamiento que consta de dos medicamentos. Uno es Paliperidona, un antipsicótico muy nuevo que se inyecta una vez por mes, y dos pastillas al día de Clozapina, utilizado en casos resistentes de psicosis.

Prado aseguró que Gil Pereg mantiene una buena relación con el equipo que lo trata a diario. Además, lograron que se bañe con cierta periodicidad, aunque lo hace bajo supervisión. También permitió que le cortaran el pelo. Todos avances que parecían impensados en un principio, cuando él aseguraba que era un gato encerrado en el cuerpo de un hombre y por eso no toleraba ni el agua.

Con la ropa es muy especial para aceptarla. Solo la recibe si se la entrega alguien de su confianza y dentro de una bolsa sellada. "Él confía en nosotros, y uno puede negociar ciertas cosas. Cuando hay desconfianza no se va a conseguir nada de él. Por eso es tan importante que entable una relación con el personal penitenciario", agregó la directora de El Sauce.

La médica psiquiatra aseguró que el interés del Hospital es que Gil Pereg se vaya en buenas condiciones hacia el penal, donde se debe respetar a rajatabla la toma de la medicación para que continúe estabilizado. Son dos pastillas por día que debe recibir a horario y bajo supervisión, ya que la costumbre en la cárcel es que los mismos internos manejan su medicación, pero este es un caso completamente diferente.

Gil Pereg (5).jpg En el comienzo del juicio a fines de octubre del 2021, Gil Pereg debió ser sacado de la sala debido a que no dejaba de maullar ante la jueza. Foto: Gentileza Prensa Poder Judicial de Mendoza

"Si se saltea la medicación o deja de tomar la Clozapina se va a desestabilizar y regresará al hospital, donde para volver a empezar el tratamiento nos llevará meses por el protocolo que tiene", señaló Prado, lo que significaría un retroceso importante en su salud, y por esto es necesario el compromiso del Servicio Penitenciario.

El interés que Gil Pereg regrese a la cárcel también obedece a que en El Sauce no están dadas las condiciones para que una persona cumpla una condena, y mucho menos tan larga como la que recibió él en noviembre del 2021 a prisión perpetua luego que un jurado popular lo encontró culpable por asesinar a su madre Phyria Saroussy y su tía Lily Pereg.

gil pereg.jpg El israelí Nicolás Gil Pereg, de 42 años, fue condenado a prisión perpetua por asesinar a su madre y a su tía.

"Las internaciones aquí son para pacientes agudos, como cualquier otra patología para lo que es trasladado a un hospital. Una vez compensada esa enfermedad aguda debe volver a la Penitenciaría. No estamos preparados para la permanencia ni para que se cumpla una condena. Esta es la única excepción", detalló Prado.

Entre las reuniones y charlas que hubo entre los médicos, psicólogos y psiquiatras de El Sauce y del Servicio Penitenciario, en un momento propusieron que en prisión tuviese un acompañante terapéutico, lo cual fue valorado como una muy buena idea, pero luego no prosperó.

Las particularidades de creerse un hombre gato

Con el tratamiento que recibe hace tiempo, mejoró respecto a su creencia de identidad felina, pero al principio no quería comer ni quería utilizar cubiertos. Sólo tomaba leche. Su intención era no tener la necesidad de defecar para no usar el inodoro.

Con el tiempo aceptó comer, aceptó el dispositivo que le hicieron para que fuera al baño, y comenzó a utilizar los cubiertos. Ahora come todo lo que le dan. A tal punto, que a veces se queja que la ración es muy poca para él, debido a su gran contextura física, pero su alimentación está controlada por una nutricionista.

Todavía mantiene algunos rituales antes de dormir o antes de comer, como refregarse las manos con el pelo como los gatos, aunque señalaron que actualmente lo hace muy de vez en cuando.

Telam, Mendoza, 21 de junio de 2019: La Justicia mendocina ordenó que Gilad Pereg (36), el hombre acusado de asesinar a su madre y a su tía israelíes en enero en la ciudad de Mendoza, sea sometido a un nuevo peritaje psiquiátrico que podrá ser presenciado Cuando su madre y su tía eran buscadas por toda la provincia, Gil Pereg posó con uno de sus gatos en su casa de calle Roca, frente al cementerio de Guaymallén.

Una mujer, quien se hizo amiga de él por el interés en los gatos, va a visitarlo todas las semanas. Pasan juntos mucho tiempo y a veces los ven en el patio sentados uno al lado del otro sin cruzar ni una sola palabra durante largos ratos. Piensan que quizás haya una relación similar a la de una pareja.

Otro aspecto llamativo es su tendencia a cuantificar todo lo que le pasa o siente, ya que los números son amigables para él. Pero también necesita tener mucha precisión en el lenguaje y asegurarse varias veces que las personas entiendan a la perfección lo que él dijo, por eso repite varias veces las cosas. Si alguien cambia una palabra, él lo corrige y lo vuelve a explicar.

Lo mismo le pasa el leer. No tiene interés en concentrarse en un libro y como tiene síntomas obsesivos compulsivos, tiene cierto temor de no haber entendido perfecto cada palabra que leyó, y puede releer un mismo párrafo durante varias horas.

Indicaron que actualmente Gil Pereg tiene muy poca voluntad para las cosas en general, y que hoy está en el 10% de lo que era.

