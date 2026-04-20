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Tráfico de drogas

Propofol, fentanilo, morfina y casi 30.000 dólares: el increíble hallazgo tras una encomienda sospechosa

La circulación ilegal de fentanilo y otras drogas se destapó tras la muerte de médicos de Buenos Aires que hacían "viajes controlados"

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
Las drogas secuestradas en los allanamientos. Foto: Gendarmería Nacional.

Las drogas secuestradas en los allanamientos. Foto: Gendarmería Nacional.

La circulación y el tráfico ilegal de propofol y fentanilo, entre otros medicamentos, se puso en la agenda nacional tras la muerte de médicos que estaban drogados con esas sustancias o similares. Ahora se descubrió un importante hallazgo de estos elementos en una encomienda que iba a cruzar todo el país y que motivo una serie de allanamientos exitosos.

Todo comenzó el jueves pasado en la Terminal de Ómnibus de Puerto Madryn, en la provincia de Chubut. Ese día logró la detención de una persona y el secuestro de una encomienda proveniente de la provincia de Entre Ríos que resultaba sospechosa.

Las autoridades procedieron a revisar la caja en cuestión y confirmaron que en su interior tenía 50 ampollas de fentanilo líquido y 10 frascos de remifentanilo en polvo. Pero la investigación no terminó ahí.

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Las ampollas de fentanilo que estaba en la caja. Foto: Gendarmer&iacute;a Nacional.

Las ampollas de fentanilo que estaba en la caja. Foto: Gendarmería Nacional.

Tráfico de fentanilo y otras drogas

Tras el hallazgo en la encomiendo se dio intervención Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. De esta forma, se intercambió información entre investigadores de ambas provincias para allanar dos domicilios vinculados al remitente de las drogas en la provincia de Entre Ríos.

Los gendarmes activaron el operativo e inspeccionaron los inmuebles que estaban ubicados más precisamente en la ciudad de Paraná. Los resultados fueron exitosos para la investigación.

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Según confirmaron desde Gendarmería Nacional, en ambos procedimientos se incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, $15.801.500, 17.100 dólares, 3.200 reales, armas de fuego y municiones.

La coordinación entre Fuerzas de Seguridad interprovinciales logró frenar el desvío anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad, como lo es el fentanilo, por su posible consumo fuera del entorno médico.

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