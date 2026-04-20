Propofol, fentanilo, morfina y casi 30.000 dólares: el increíble hallazgo tras una encomienda sospechosa

propofol fentanilo 2 Las ampollas de fentanilo que estaba en la caja. Foto: Gendarmería Nacional.

Tráfico de fentanilo y otras drogas

Tras el hallazgo en la encomiendo se dio intervención Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales de Gendarmería Nacional. De esta forma, se intercambió información entre investigadores de ambas provincias para allanar dos domicilios vinculados al remitente de las drogas en la provincia de Entre Ríos.

Los gendarmes activaron el operativo e inspeccionaron los inmuebles que estaban ubicados más precisamente en la ciudad de Paraná. Los resultados fueron exitosos para la investigación.

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Según confirmaron desde Gendarmería Nacional, en ambos procedimientos se incautaron 148 frascos de propofol, 90 ampollas de morfina, 50 ampollas de fentanilo, 25 frascos de ketamina, 15 frascos de remifentanilo, documentación, $15.801.500, 17.100 dólares, 3.200 reales, armas de fuego y municiones.

La coordinación entre Fuerzas de Seguridad interprovinciales logró frenar el desvío anestésicos y narcóticos de alta peligrosidad, como lo es el fentanilo, por su posible consumo fuera del entorno médico.