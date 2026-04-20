Una familia viajaba con 23 kilos de cocaína que estaban escondidos en los laterales del baúl de un auto. El hecho ocurrió en Salta, los ocupantes del rodado, una pareja y su hija menor de edad, fueron controlados cuando circulaban por la Ruta Nacional 34.
Parecía una familia que se iba de vacaciones pero en las laterales del auto encontraron 23 kilos de cocaína
La familia de narcotraficantes fue interceptada con la cocaína en un control que se realizó en las rutas norteñas
Según la información oficial, los gendarmes encontraron anomalías en el sector trasero del vehículo y hallaron un doble fondo. De allí, los uniformados sacaron 42 paquetes rectangulares con la droga. La pareja, ambos de nacionalidad argentina, quedaron detenidos y la niña fue entregada a un pariente para que tenga su custodia transitoria.
El hallazgo se concretó cuando personal del Escuadrón 54 Aguaray controló un vehículo Chevrolet Astra, ocupado por una pareja y una menor de edad, que se encontraban emplazados sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1.466.
El hallazgo de la cocaína
La familia viajaba con 23 kilos de cocaína que estaban escondidos en los laterales del baúl de un auto. Al momento del registro, los funcionarios notaron anomalías en el baúl del rodado, indicios compatibles a la existencia de un doble fondo. Seguidamente, los uniformados informaron del hecho a la Fiscalía Federal Descentralizada Tartagal, que orientó a una inspección más minuciosa.
En presencia de testigos, los gendarmes retiraron la chapa que recubría los laterales del baúl y extrajeron del interior de los compartimientos 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca y que la familia no supo explicar de qué se trataba.
Las pruebas de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total 23 kilos 310 gramos. Ante el hallazgo, la Fiscalía Federal interviniente autorizó la detención de ambos involucrados mayores de edad y que la menor sea entregado a un familiar. Asimismo, la droga y el rodado quedaron decomisados, en infracción a la Ley de Estupefacientes, por lo que serán imputados por narcotráfico.