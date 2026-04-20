Parecía una familia que se iba de vacaciones pero en las laterales del auto encontraron 23 kilos de cocaína

cocaina salta 2 El auto en el que circulaba la familia con cocaína. Foto: Gendarmería Nacional.

El hallazgo de la cocaína

La familia viajaba con 23 kilos de cocaína que estaban escondidos en los laterales del baúl de un auto. Al momento del registro, los funcionarios notaron anomalías en el baúl del rodado, indicios compatibles a la existencia de un doble fondo. Seguidamente, los uniformados informaron del hecho a la Fiscalía Federal Descentralizada Tartagal, que orientó a una inspección más minuciosa.

En presencia de testigos, los gendarmes retiraron la chapa que recubría los laterales del baúl y extrajeron del interior de los compartimientos 42 paquetes rectangulares que contenían una sustancia blancuzca y que la familia no supo explicar de qué se trataba.

Las pruebas de campo narcotest arrojaron resultado positivo para cocaína, con un peso total 23 kilos 310 gramos. Ante el hallazgo, la Fiscalía Federal interviniente autorizó la detención de ambos involucrados mayores de edad y que la menor sea entregado a un familiar. Asimismo, la droga y el rodado quedaron decomisados, en infracción a la Ley de Estupefacientes, por lo que serán imputados por narcotráfico.