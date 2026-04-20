Mordida fatal: un jubilado intentó separar a sus pitbulls y murió desangrado en pocos minutos

Fallo perro Pitbull.jpg La pelea entre perros pitbull terminó de la peor manera en Puerto Madryn. Imagen ilustrativa.

A pesar de la gravedad del hecho y de la desesperación por asistirlo, el hombre no pudo sobrevivir a las heridas y la noticia sacudió por completo a todo Puerto Madryn.

La tragedia del jubilado que murió al querer separar a sus perros

Tanto el hombre como el resto de la familia vivieron una pesadilla en su propio hogar. Según cuentan los vecinos y los medios locales, el problema se desencadenó cuando los dos perros pitbull de la familia empezaron a pelearse.

Como el enfrentamiento entre los canes iba escalando, la intención del jubilado fue frenar el lío y que no pasara a mayores. Fue allí donde el hombre se metió en el medio para separar, pero uno de los animales se dio vuelta, reaccionó de forma inesperada y lo atacó con una mordida que sería letal.

pitbull.jpg Los perros pitbull eran propiedad del hombre de 65 años que terminó muriendo desangrado. Imagen ilustrativa.

Lamentablemente, el perro lo mordió justo en la pierna y, como consigan los medios locales, le afectó la arteria femoral. Entonces, al ser una zona tan delicada, el hombre perdió muchísima sangre en muy poco tiempo, y aunque se intentó hacer algo, el daño resultó irreversible, falleciendo en su propia casa.

Se trata de una de esas tragedias que golpean fuerte a la comunidad, recordándonos lo peligroso que puede ser intervenir en una pelea de animales, incluso cuando son las mascotas de toda la vida. Un momento de conmoción para toda la zona norte de Puerto Madryn.