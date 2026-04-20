Un sábado familiar que parecía de lo más normal terminó de la peor manera en una casa de la zona norte de Puerto Madryn, donde un jubilado de 65 años murió desangrado luego de intentar frenar una violenta pelea entre dos perros pitbull que vivían en su casa.
Mordida fatal: un jubilado intentó separar a sus pitbulls y murió desangrado en pocos minutos
La mordida de un perro pitbull resultó letal para un hombre de 65 años en su propia casa. Una pelea de canes terminó en tragedia y horror
El trágico episodio ocurrió pasadas las 19 en una vivienda de la calle Thomas Espora, cuando el dueño de casa intervino para separar a los animales, que se estaban peleando entre ellos.
En medio de ese forcejeo, uno de los perros se dio vuelta y lo atacó, dándole una mordida que terminó siendo fatal. Lamentablemente, el can logró alcanzarle la arteria femoral de una pierna, lo que le provocó una pérdida de sangre muy rápida y masiva.
A pesar de la gravedad del hecho y de la desesperación por asistirlo, el hombre no pudo sobrevivir a las heridas y la noticia sacudió por completo a todo Puerto Madryn.
La tragedia del jubilado que murió al querer separar a sus perros
Tanto el hombre como el resto de la familia vivieron una pesadilla en su propio hogar. Según cuentan los vecinos y los medios locales, el problema se desencadenó cuando los dos perros pitbull de la familia empezaron a pelearse.
Como el enfrentamiento entre los canes iba escalando, la intención del jubilado fue frenar el lío y que no pasara a mayores. Fue allí donde el hombre se metió en el medio para separar, pero uno de los animales se dio vuelta, reaccionó de forma inesperada y lo atacó con una mordida que sería letal.
Lamentablemente, el perro lo mordió justo en la pierna y, como consigan los medios locales, le afectó la arteria femoral. Entonces, al ser una zona tan delicada, el hombre perdió muchísima sangre en muy poco tiempo, y aunque se intentó hacer algo, el daño resultó irreversible, falleciendo en su propia casa.
Se trata de una de esas tragedias que golpean fuerte a la comunidad, recordándonos lo peligroso que puede ser intervenir en una pelea de animales, incluso cuando son las mascotas de toda la vida. Un momento de conmoción para toda la zona norte de Puerto Madryn.