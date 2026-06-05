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El estado de salud del futbolista que sufrió un ACV en pleno partido

El futbolista Lautaro Fagioli, de sólo 22 años, sufrió el accidente cerebrovascular mientras disputaba un partido el domingo pasado

Redacción de UNO
Por Redacción de UNO [email protected]
El futbolista se encuentra internado desde que sufrió el ACV.

El futbolista se encuentra internado desde que sufrió el ACV.

Un jugador de Colón de San Justo, equipo que disputa la Liga de Santa Fe, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, por lo cual se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El pronóstico de salud del futbolista es reservado.

Se trata de Lautaro Fagioli, de 22 años, quien el domingo pasado se encontraba jugando un partido de fútbol en Santa Fe. En detalle, estaba en el partido entre Colón de San Justo y Central San Carlos por la Copa Santa Fe.

Si bien su equipo logró avanzar a la tercera fase del certamen provincial, la noticia del día no pasó por el resultado deportivo sino por la situación del joven futbolista.

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El futbolista juega en Col&oacute;n de San Justo.

El futbolista juega en Colón de San Justo.

El estado de salud del futbolista Lautaro Fagioli

Tras dicho encuentro de la liga de Santa Fe, el joven futbolista presentó complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de esa provincia.

En ese establecimiento médico es donde permanece internado bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución sobre todo a nivel cerebral, según un informe del medio de comunicación Aire de Santa Fe.

En tanto, el director del citado centro de salud, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del futbolista. El médico confirmó la gravedad del cuadro de Lautaro Fagioli: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.

La noticia acerca de que Lautaro Fagioli había sufrido un ACV isquémico y el caso generó conmoción en el ambiente futbolístico de la región y clubes, dirigentes, jugadores e hinchas expresaron su apoyo al futbolista y a su familia. De hecho, en las redes sociales donde se multiplicaron los mensajes de aliento y deseo de la pronta recuperación del joven deportista, una de las figuras del conjunto santafecino.

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