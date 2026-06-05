El estado de salud del futbolista que sufrió un ACV en pleno partido

lautaro fagioli futbolista El futbolista juega en Colón de San Justo.

El estado de salud del futbolista Lautaro Fagioli

Tras dicho encuentro de la liga de Santa Fe, el joven futbolista presentó complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de esa provincia.

En ese establecimiento médico es donde permanece internado bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución sobre todo a nivel cerebral, según un informe del medio de comunicación Aire de Santa Fe.

En tanto, el director del citado centro de salud, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del futbolista. El médico confirmó la gravedad del cuadro de Lautaro Fagioli: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.

La noticia acerca de que Lautaro Fagioli había sufrido un ACV isquémico y el caso generó conmoción en el ambiente futbolístico de la región y clubes, dirigentes, jugadores e hinchas expresaron su apoyo al futbolista y a su familia. De hecho, en las redes sociales donde se multiplicaron los mensajes de aliento y deseo de la pronta recuperación del joven deportista, una de las figuras del conjunto santafecino.