Un jugador de Colón de San Justo, equipo que disputa la Liga de Santa Fe, sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) isquémico, por lo cual se encuentra internado en terapia intensiva con asistencia respiratoria mecánica. El pronóstico de salud del futbolista es reservado.
El estado de salud del futbolista que sufrió un ACV en pleno partido
El futbolista Lautaro Fagioli, de sólo 22 años, sufrió el accidente cerebrovascular mientras disputaba un partido el domingo pasado
Se trata de Lautaro Fagioli, de 22 años, quien el domingo pasado se encontraba jugando un partido de fútbol en Santa Fe. En detalle, estaba en el partido entre Colón de San Justo y Central San Carlos por la Copa Santa Fe.
Si bien su equipo logró avanzar a la tercera fase del certamen provincial, la noticia del día no pasó por el resultado deportivo sino por la situación del joven futbolista.
El estado de salud del futbolista Lautaro Fagioli
Tras dicho encuentro de la liga de Santa Fe, el joven futbolista presentó complicaciones de salud y debió ser trasladado de urgencia al Hospital José María Cullen de esa provincia.
En ese establecimiento médico es donde permanece internado bajo cuidados intensivos mientras los profesionales siguen de cerca su evolución sobre todo a nivel cerebral, según un informe del medio de comunicación Aire de Santa Fe.
En tanto, el director del citado centro de salud, Bruno Moroni, brindó detalles sobre el estado de salud del futbolista. El médico confirmó la gravedad del cuadro de Lautaro Fagioli: “Se encuentra en Unidad de Terapia Intensiva, en asistencia mecánica respiratoria con drogas vasoactivas y pronóstico reservado”.
La noticia acerca de que Lautaro Fagioli había sufrido un ACV isquémico y el caso generó conmoción en el ambiente futbolístico de la región y clubes, dirigentes, jugadores e hinchas expresaron su apoyo al futbolista y a su familia. De hecho, en las redes sociales donde se multiplicaron los mensajes de aliento y deseo de la pronta recuperación del joven deportista, una de las figuras del conjunto santafecino.