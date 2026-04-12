La mayor tragedia sanitaria de la Argentina dejó al menos 111 muertos y 48 sobrevivientes, y todas fueron víctimas del fentanilo contaminado.
"A mi papá lo mataron": el triste relato de la hija de una de las víctimas del fentanilo contaminado
La muerte de Miguel Ángel Maino es una de las más sorprendentes en la causa del fentanilo contaminado en Argentina
Una de las víctimas fue Miguel Ángel Maino, quien vivía en Rosario. Todo comenzó cuando ingresó al Hospital Italiano de Rosario. "Estaba tranquilo. Tenía una cirugía programada para tratar una lesión en el estómago por la cual se estaba preparando hacía un tiempo y, según recuerda su hija, estaba en buen estado general", asegura Carla Maino, hija de la víctima.
¿Qué fue lo que derivó en la muerte de Miguel Ángel?
Según relata su hija al medio TN, todo cambió el día en que el equipo del Hospital Italiano de Rosario decidió inducirlo a un coma farmacológico con fentanilo para favorecer su recuperación.
A partir de ese momento, el hospital comenzó a suministrarle el fármaco, pero sin saber que estaba contaminado. Se trataba de un lote de fentanilo producido por Laboratorios Ramallo y distribuido por HLB Pharma.
¿Cómo estaba contaminado el fentanilo?
La investigación judicial y los testimonios de los familiares revelaron que los lotes de fentanilo distribuidos por laboratorios como HLB Farma no solo contenían la droga, sino que estaban contaminados con bacterias que provocaban cuadros de neumonía fulminante y fiebre refractaria.
La hija de Miguel Ángel asegura que, mientras su padre agonizaba, el hospital no les brindaba información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Recién pudo comprender lo que ocurría cuando otras víctimas de este lote y sus familiares hicieron la denuncia a los medios de comunicación.
Muchos familiares de las víctimas de fentanilo han demostrado su indignación hacia la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).
Según la denuncia de los familiares, el organismo habría recibido alertas sobre los lotes contaminados semanas antes de prohibir su circulación, lo que permitió que la droga se siguiera aplicando y cobrara más vidas. "Si hubieran avisado a tiempo, mi papá estaría acá", afirma Carla Maino.
"La contaminación de las ampollas fue demostrada mediante los ensayos bioquímicos de las muestras, que arrojaron como resultado el crecimiento microbiano de dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica”, detalleron las pericias.
Si bien se pidió retirar el lote contaminado de los hospitales y del mercado, ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho.
Con la ayuda del Instituto Malbrán, se llegó a saber que de los seis lotes que habían salido en el periodo de entre diciembre del 2024 y enero del 2025, dos estaban contaminados:
- Lote 31202: se distribuyeron un total de 93.807 ampollas a través de diversas droguerías (Nueva Era, Glamamed, Regional Med y Alfarma) hacia 51 establecimientos de salud en cinco jurisdicciones (Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Formosa y CABA).
- Lote 31244: se identificó una distribución primaria de 30.000 ampollas hacia una droguería en Córdoba, aunque se determinó que este lote no llegó a ser administrado a pacientes en hospitales.