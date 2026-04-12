"A mi papá lo mataron": el triste relato de la hija de una de las víctimas del fentanilo contaminado

A partir de ese momento, el hospital comenzó a suministrarle el fármaco, pero sin saber que estaba contaminado. Se trataba de un lote de fentanilo producido por Laboratorios Ramallo y distribuido por HLB Pharma.

Fentanilo Un lote de fentanilo contaminado dejó un saldo de 111 muertos.

¿Cómo estaba contaminado el fentanilo?

La investigación judicial y los testimonios de los familiares revelaron que los lotes de fentanilo distribuidos por laboratorios como HLB Farma no solo contenían la droga, sino que estaban contaminados con bacterias que provocaban cuadros de neumonía fulminante y fiebre refractaria.

La hija de Miguel Ángel asegura que, mientras su padre agonizaba, el hospital no les brindaba información clara sobre lo que estaba ocurriendo. Recién pudo comprender lo que ocurría cuando otras víctimas de este lote y sus familiares hicieron la denuncia a los medios de comunicación.

Fentanilo (2) Fentanilo, una droga que se usa para tratar el dolor severo e intenso, como el dolor crónico oncológico o postquirúrgico.

Muchos familiares de las víctimas de fentanilo han demostrado su indignación hacia la ANMAT (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica).

Según la denuncia de los familiares, el organismo habría recibido alertas sobre los lotes contaminados semanas antes de prohibir su circulación, lo que permitió que la droga se siguiera aplicando y cobrara más vidas. "Si hubieran avisado a tiempo, mi papá estaría acá", afirma Carla Maino.

"La contaminación de las ampollas fue demostrada mediante los ensayos bioquímicos de las muestras, que arrojaron como resultado el crecimiento microbiano de dos bacterias: Klebsiella pneumoniae y Ralstonia mannitolilytica”, detalleron las pericias.

Si bien se pidió retirar el lote contaminado de los hospitales y del mercado, ya era demasiado tarde, el daño ya estaba hecho.

Con la ayuda del Instituto Malbrán, se llegó a saber que de los seis lotes que habían salido en el periodo de entre diciembre del 2024 y enero del 2025, dos estaban contaminados: