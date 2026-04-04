Encontraron muerto a un enfermero junto a ampollas de fentanilo y propofol

En la inspección ocular del lugar, los investigadores secuestraron un arsenal de medicamentos y elementos de uso clínico. Entre el material incautado destacan ampollas de propofol, fentanilo, midazolam y diazepam, además de una jeringa y un guante de látex. También se retiraron tres teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes tecnológicos para reconstruir las últimas horas del enfermero. La causa busca determinar con precisión si el deceso estuvo vinculado directamente al consumo o a la manipulación negligente de estos fármacos.

¿Qué es el propofol, el potente sedante vinculado a las recientes muertes?

El propofol es un agente anestésico de uso estándar en el ámbito quirúrgico, pero su extrema potencia lo convierte en una sustancia de altísimo riesgo cuando se utiliza fuera de un entorno clínico controlado. El médico toxicólogo Francisco Dadic definió a esta droga como “un sedante muy potente, de acción ultrarrápida”, señalando que es capaz de generar efectos profundos en el organismo en cuestión de segundos.

De acuerdo con el especialista, esta velocidad de respuesta es precisamente lo que lo vuelve indispensable para ciertos procedimientos médicos críticos. “En segundos o minutos, uno ya puede tener una respuesta de acción”, explicó Dadic, haciendo referencia a su capacidad para inducir una sedación inmediata. No obstante, el profesional fue categórico al subrayar que su administración debe ser estrictamente supervisada por especialistas, dado que un error en la dosificación puede anular los reflejos respiratorios y provocar la muerte en pocos instantes.