Qué le dijo Ángel al juez de Comodoro Rivadavia, dos meses antes de su muerte

Además, estas declraciones contradicen los videos que trascendieron donde se ve al menor llorando y pidiendo por favor no ir con su mamá, En contraparte, desde el lado materno apuntaron contra el padre, quien fue denunciado en el pasado por tres episodios de violencia contra Ángel, razón por la que estuvo preso algunos días en el 2024.

Caso Ángel López El padre de Ángel, Luis López y su pareja.

¿Qué ocurrió con Ángel López?

Durante gran parte de su vida, Ángel estuvo bajo el cuidado de su padre y su pareja, Lorena. Sin embargo, por disposición del juez de familia Juan Pablo Pérez, se había iniciado un proceso de revinculación con su madre biológica, a pesar de que esta lo habría abandonado cuando el niño tenía un año. Fue precisamente durante este periodo de convivencia con su progenitora que ocurrió el fallecimiento.

El pequeño Ángel fue encontrado en su casa sin signos vitales y a continuación lo trasladaron de urgencia a un hospital local de Comodoro Rivadavia, donde los médicos confirmaron su deceso.

Las primeras pericias forenses revelaron lesiones internas en la cabeza, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta. Como consecuencia, la justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Altamirano, secuestrando teléfonos celulares y otros elementos de valor para la investigación.