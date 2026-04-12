El padre del pequeño Ángel López sigue asegurando que su ex mujer fue quien asesinó al niño de 4 años. Este caso ocurrido en Comodoro Rivadavia, Chubut, sigue conmocionando al país, y a medida que pasan las horas se siguen conociendo muchos más datos escabrosos.
"Lo asesinaron y se están cubriendo": el duro descargo del abogado del padre de Ángel contra el entorno materno
El caso de Ángel ha generado una gran conmoción social en Chubut, y puso en foco las decisiones judiciales de revinculación familiar en entornos de riesgo
Ahora este caso ha tomado un giro drástico tras las declaraciones de Roberto Castillo, el abogado que representa a Luis López, padre biológico del menor.
Castillo asegura que el niño fue víctima de un asesinato y apuntó directamente contra la madre, Mariela Altamirano, y su actual pareja como los responsables del hecho. Según el abogado, ambos estarían intentando encubrir el crimen, por lo cual solicitará que la carátula de la causa se defina como "homicidio agravado".
Lo último que se sabe es que los fiscales del caso, Facundo Oribones y Cristian Olazábal, han confirmado que la principal línea de investigación es, efectivamente, la de un homicidio.
¿Qué ocurrió con Ángel López?
Durante gran parte de su vida, Ángel estuvo bajo el cuidado de su padre y su pareja, Lorena. Sin embargo, por disposición del juez de familia Juan Pablo Pérez, se había iniciado un proceso de revinculación con su madre biológica, a pesar de que esta lo habría abandonado cuando el niño tenía un año. Fue precisamente durante este periodo de convivencia con su progenitora que ocurrió el fallecimiento.
El pequeño Ángel fue encontrado en su casa sin signos vitales y a continuación lo trasladaron de urgencia a un hospital local de Comodoro Rivadavia, donde los médicos confirmaron su deceso.
Las primeras pericias forenses revelaron lesiones internas en la cabeza, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta. Como consecuencia, la justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Altamirano, secuestrando teléfonos celulares y otros elementos de valor para la investigación.
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¿Qué dice la defensa de la madre de Ángel?
Mariela Altamirano ha negado públicamente cualquier responsabilidad que tenga que ver con el fallecimiento de Ángel. En sus declaraciones dijo que el niño parecía estar durmiendo y roncando, pero que al intentar despertarlo notaron que no respiraba. Aseguró haber realizado maniobras de RCP y haber pedido auxilio de inmediato, sosteniendo que "no mató a su hijo".