"Lo asesinaron y se están cubriendo": el duro descargo del abogado del padre de Ángel contra el entorno materno

Lo último que se sabe es que los fiscales del caso, Facundo Oribones y Cristian Olazábal, han confirmado que la principal línea de investigación es, efectivamente, la de un homicidio.

muerte-niño-angel-comodoro-rivadavia-chubut3 Para el padre de Ángel López, fue la madre quien lo asesinó.

¿Qué ocurrió con Ángel López?

Durante gran parte de su vida, Ángel estuvo bajo el cuidado de su padre y su pareja, Lorena. Sin embargo, por disposición del juez de familia Juan Pablo Pérez, se había iniciado un proceso de revinculación con su madre biológica, a pesar de que esta lo habría abandonado cuando el niño tenía un año. Fue precisamente durante este periodo de convivencia con su progenitora que ocurrió el fallecimiento.

El pequeño Ángel fue encontrado en su casa sin signos vitales y a continuación lo trasladaron de urgencia a un hospital local de Comodoro Rivadavia, donde los médicos confirmaron su deceso.

Las primeras pericias forenses revelaron lesiones internas en la cabeza, lo que reforzó la hipótesis de una muerte violenta. Como consecuencia, la justicia ordenó allanamientos en la vivienda de Altamirano, secuestrando teléfonos celulares y otros elementos de valor para la investigación.

¿

muerte-niño-angel-comodoro-rivadavia-chubut El padre de Ángel y su pareja en el entierro del pequeño.

¿Qué dice la defensa de la madre de Ángel?

Mariela Altamirano ha negado públicamente cualquier responsabilidad que tenga que ver con el fallecimiento de Ángel. En sus declaraciones dijo que el niño parecía estar durmiendo y roncando, pero que al intentar despertarlo notaron que no respiraba. Aseguró haber realizado maniobras de RCP y haber pedido auxilio de inmediato, sosteniendo que "no mató a su hijo".