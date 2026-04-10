Un cajón demasiado pequeño ocupa el centro de la escena y resume la magnitud de la muerte de Ángel Nicolás López, niño de 4 años. A su alrededor no hay la frialdad típica de los protocolos fúnebres, sino el abrigo de los juguetes, los peluches y las velas que se fueron consumiendo lentamente a lo largo de una vigilia interminable.
Una desgarradora despedida tras una muerte del niño de 4 años: un cajón pequeño y mucha angustia
En una sala velatoria de la Avenida Canadá, Comodoro Rivadavia, Chubut, se despidió a Ángel, en niño que encontró la muerte de una manera inesperada
En una sala velatoria ubicada sobre la Avenida Canadá, en la ciudad de Comodoro Rivadavia, Chubut, familiares, vecinos y una comunidad entera pasaron la noche para darle la despedida más dolorosa a Ángel, el niño de 4 años cuya muerte conmociona al país.
El clima del velorio estuvo marcado por una profunda sensación de impotencia. Entre lágrimas y el silencio espeso que solo interrumpe el dolor de quienes lo criaron, el último adiós a Ángel fue el reflejo de la ternura que le fue arrebatada.
La ciudad patagónica se acercó a dejar flores y a acompañar a ese entorno paterno que hoy, frente a ese pequeño féretro rodeado de autitos y muñecos, exige respuestas tras la muerte.
Lloran a un niño que, según denuncian, se aferraba con desesperación al hogar donde se sentía cuidado y amado.
Muerte del niño de 4 años: la lupa sobre la Justicia
La desgarradora escena de la despedida es el punto final de una agonía que comenzó días atrás, cuando Ángel ingresó en estado crítico al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, Chubut. A pesar de haber peleado por su vida en el área de terapia intensiva, su cuerpo no resistió.
Hoy, mientras las velas de la sala velatoria se apagan, se enciende un fuerte reclamo de justicia. La investigación dio un giro drástico en las últimas horas y apunta a los meses de convivencia forzada que el niño tuvo que pasar con su madre biológica, luego de que la Justicia dispusiera la restitución.
Según relata el entorno paterno, el niño no tenía vínculo con la mujer desde que era un bebé.
“Su cuerpo debe seguir hablando”
El dolor en la sala de la Avenida Canadá se mezcla con la bronca por las alertas que nadie quiso atender. Lorena, la mujer de la familia paterna que crio a Ángel, resumió el sentimiento de todos los presentes con una frase contundente: "Su cuerpo debe seguir hablando". La familia asegura que el nene lloraba, se resistía y pedía a gritos no irse con su madre, angustia que incluso habría quedado registrada en videos.
A esto se suma un dato clave que trascendió en medio del luto: un informe del jardín de infantes al que asistía Ángel, fechado a principios de noviembre, que advertía severos cambios en su comportamiento tras irse a vivir con su madre. El documento escolar detallaba que el menor llegaba con hambre y había dejado de participar en actividades lúdicas que antes disfrutaba.
Tras el fallecimiento, la madre de Ángel habría desaparecido del hospital ante la llegada del padre. La Justicia ya ordenó allanamientos en la vivienda de la mujer, donde se realizó una inspección ocular y se secuestraron teléfonos celulares, aunque por el momento no hay detenidos.
Comodoro Rivadavia despide hoy a un niño de 4 años entre juguetes que ya no usará. Ahora, es el turno de la Justicia de reconstruir los hechos y explicar por qué las señales de auxilio de Ángel no fueron suficientes para salvarle la vida.