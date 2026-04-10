Muerte del niño de 4 años en Comodoro Rivadavia: cuál es el estado de la investigación de la causa en Chubut

Allí, Ángel ingresó al shock room y luego fue derivado a terapia intensiva, donde finalmente falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio.

El primer dato desconcertante lo aportó el jefe de Pediatría del hospital, Luis Cisneros: el cuerpo del niño no presentaba signos externos de violencia ni indicios de enfermedades previas. "Era un chico que aparentemente estaba en muy buen estado general", declaró el médico.

Sin embargo, el giro en la investigación llegó con los resultados preliminares de la autopsia. Según fuentes judiciales, los forenses detectaron lesiones internas en la cabeza del menor. Este hallazgo obliga a los investigadores a determinar con urgencia si esos traumas fueron producto de un golpe accidental (como una caída) o si hubo intervención de un tercero, es decir, un asesinato. El informe final y definitivo de la autopsia tardará aproximadamente dos semanas, y será la pieza clave para definir eventuales imputaciones.

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Allanamientos y secuestro de pruebas por la muerte del niño de 4 años

Ante las dudas que arrojó el deceso, la Fiscalía dispuso rápidas medidas de prueba. A mediados de esta semana, se realizó un allanamiento en la vivienda de la madre.

Durante el procedimiento judicial:

Se llevó a cabo una exhaustiva inspección ocular del lugar donde el niño se descompensó.

se descompensó. Se procedió al secuestro de teléfonos celulares pertenecientes a la madre y a su pareja.

Se levantaron testimonios en el vecindario para reconstruir la dinámica familiar.

El análisis de los dispositivos móviles (búsqueda de mensajes, llamadas o búsquedas en internet en las horas previas) será fundamental para cotejar las declaraciones de los adultos a cargo.

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Fuego cruzado: la tenencia del niño en el centro del debate

El caso tomó una enorme trascendencia pública debido a los antecedentes familiares. Luis López, padre de Ángel, junto a su actual pareja, Lorena, iniciaron una fuerte campaña responsabilizando a la madre del niño y a la Defensoría de la Niñez.

Según el entorno paterno, Ángel había vivido con su padre hasta hace aproximadamente cuatro meses. La Justicia, en medio de denuncias cruzadas, decidió restituirle la guarda a la madre biológica. El padre aportó a los medios videos donde el pequeño, llorando, expresaba su deseo de no volver con su madre ("No me quiero ir, me quiero quedar acá"). La familia paterna denuncia que la Defensoría ignoró las advertencias y entregó al niño a "un lugar de tortura".

Por su parte, Mariela, la madre del menor, rompió el silencio en las últimas horas y negó rotundamente las acusaciones. "Yo no maté a mi hijo", sentenció, asegurando que ella obtuvo la tenencia tras huir de un contexto de violencia de género ejercida por su expareja. Sobre las horas previas a la muerte, sostuvo que el niño se había hecho pis, lo cambiaron, lo volvieron a acostar y más tarde descubrieron que no respiraba.

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Los próximos pasos tras la muerte del niño

El estado actual de la investigación se encuentra en una fase de "espera técnica". La fiscalía aguarda:

El informe final de la autopsia: para confirmar fehacientemente la causa y la mecánica de las lesiones intracraneales.

Las pericias informáticas: sobre los celulares secuestrados.

Los informes socioambientales y psicológicos: de ambos núcleos familiares para entender el contexto en el que vivía Ángel.

Mientras tanto, la tensión social va en aumento. Vecinos y allegados a la familia paterna han convocado a una marcha frente a la Fiscalía de Comodoro Rivadavia, Chubut, para exigir celeridad y respuestas frente a un caso que, inevitablemente, resuena con el doloroso eco de la tragedia de Lucio Dupuy.