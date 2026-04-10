Una muerte que salpica a la madre del niño de 4 años: "Yo no maté a mi hijo"

“Estaba durmiendo, lo sentía roncar. Después, lo revisamos de vuelta y mi marido me dice 'no respira'. Entonces yo empiezo a hacerle RCP y llamo a la ambulancia enseguida”, detalló. En medio de la desesperación, la mujer relató que salieron a la calle a pedir ayuda a los vecinos. “Lo envolvimos con una campera y salimos los dos a la calle gritando. Mi hijo estaba desmayado. Cuando llegaron los médicos, tenía signos vitales, pero le faltaba oxígeno”, explicó.

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El peso de la autopsia tras la muerte del niño

Los resultados preliminares de la autopsia tras la muerte, arrojaron un dato estremecedor que mantiene en vilo a los investigadores: el niño habría sufrido lesiones internas. Frente a esto, Mariela se despegó de cualquier escenario de maltrato.

“Yo también quiero saber qué pasó, porque nosotros no le pegamos al nene. Nosotros no le hicimos nada. ¿Para qué lo voy a recuperar? ¿Para maltratarlo y pegarle? No”, argumentó, afirmando que su intención al pedir la tenencia era alejarlo de un entorno problemático.

El trasfondo familiar expone una profunda violencia en Comodoro Rivadavia. Luis, el padre de Ángel, había declarado previamente que la Justicia le quitó la tenencia por una denuncia de violencia de género impulsada por Mariela, argumentando que él "siempre se hizo cargo del niño". La madre, por su parte, ratificó esa violencia histórica: “Me atacaba a mí con cuchillo. Decía qué si yo lo dejaba, él se iba a matar”.

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Amenazas y ausencia en el último adiós del niño

El clima de hostilidad escaló al punto de que Mariela no pudo asistir al velatorio de su propio hijo, realizado este último jueves. La mujer justificó su ausencia por el miedo a ser agredida por el entorno paterno.

“Me están amenazando a mí y a mi familia, nos dicen que nos van a ir a prender fuego la casa. Yo tengo una bebé de seis meses, tengo que resguardar el bienestar de mi hija. Primero está ella”, concluyó, marcando el dramático presente que atraviesa mientras la Justicia de Chubut intenta esclarecer la verdadera causa de muerte del pequeño Ángel.