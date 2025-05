Alfredo Berti, orgulloso de su equipo pero con bronca con el arbitraje: "No es justo lo que pasó hoy"

Embed - Alfredo Berti tras la derrota de la Lepra en Avellaneda

Luego, sin esconder su bronca fue crítico con el arbitraje de Hernán Mastrángelo: "Queríamos competir con Independiente que es un buen equipo y que tiene un muy buen entrenador. Vinimos a competir y nos vamos con bronca por la jugada del penal a Villa y la falta previa al gol. Son dos hechos trascendentales para el partido, pero bueno, todo lo que yo diga acá espero que lo digan. Uno es competitivo y más contra un equipo grande. El chico siempre tiene aspiraciones de competir de igual a igual, pero con reglas claras".

berti 5.jpg Berti llevó a la Lepra los playoffs. Nicolás Ríos

Para el final, Berti se refirió a los hinchas de Independiente Rivadavia: "El hincha siempre nos demuestra respeto y cariño. Ellos saben bien que los futbolistas hicieron todo para dejar bien parado al club"-