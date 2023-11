Un defensor oficial contradijo al testigo estrella sobre el armado de la causa contra Walter Bento

Rodrigo Sánchez Buscema es un defensor oficial de la Justicia Federal. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2021 representó legalmente a Diego Barrera, quien estaba a punto de ser juzgado por el crimen de Diego Aliaga (51), su ex socio y presunta mano derecha de Walter Bento para gestionar los sobornos. En las instancias previas a que comiencen los testigos de ese juicio, Barrera tomó la palabra y dijo que su representante legal le dijo que ya estaba todo arreglado con el juez para que sea condenado a prisión perpetua. Lo mismo repitió hace dos semanas cuando declaró como testigo en el megajuicio contra Walter Bento.

Este jueves, el defensor oficial también brindó una declaración testimonial y lo desmintió: "La verdad es que el señor Barrera dice muchas cosas que no son ciertas. Pero no me sorprendió". Luego agregó que lo asistió legalmente durante tres meses "sin ningún tipo de problemas" y calificó de "ridícula" la teoría de Diego Barrera.