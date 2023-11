Su exabogado trató de "mentiroso" a Barrera, el testigo estrella del caso Bento

Diego Barrera-juicio Walter Bento.jpg Diego Barrera declaró en el megajuicio contra Walter Bento. Foto: Axel Lloret / Diario UNO

Al ser consultado sobre esto, Antonio Carrizo negó rotundamente esa versión: "Esto es una locura, es un mentiroso total. Nunca me he juntado ni con Leonardo Comperatore, ni con Carlos Ciurca, ni con Anabel Fernández Sagasti para armar una declaración con la anuencia del fiscal". De hecho aseguró que "no tengo ni amistad ni enemistad con Walter Bento, no me interesa en nada. Siempre he actuado dentro del margen de la Ley y jamás he hecho eso de juntarme con un fiscal y la política para ayudar o perjudicar a alguien".

El letrado recordó que conoció a Diego Barrera cuando lo contactó a mediados de 2019 porque cayó detenido en una causa por robo y usurpación de un hotel abandonado en San José, Guaymallén. En ese caso logró excarcelarlo, pero un año después quedó detenido junto a su familia en el marco de la investigación por el asesinato de Diego Aliaga -supuesta mano derecha de Walter Bento para conseguir las coimas-. En ese expediente fueron condenados a prisión perpetua hace unas semanas. "Es mentira que he sido su amigo de toda la vida. Antes de que me contacte en 2019, no lo conocía", continuó desmintiendo Carrizo.

En la explosiva testimonial de Diego Barrera que se dio el martes pasado, el hombre aseguró que declaró en contra de Walter Bento porque recibió aprietes y le ofrecieron beneficios para él y su familia. Carrizo destacó que nunca recibió ningún beneficio ya que estuvieron alojados en la cárcel todos estos años y fueron condenados a la máxima pena.

De hecho, el abogado afirmó que en el caso Aliaga presentó casi 50 incidentes: "Presenté nulidades de los allanamientos, de la detención, un pronto despacho un día sábado. Llegué hasta la Corte en algunos casos. Pedí que lo incorporaran al programa de protección de testigos contra la corrupción. Si hubiese estado en un acuerdo como él dice, le hubieran dado algún beneficio".

Walter Bento.jpeg El ex juez federal Walter Bento. Cristian Lozano

"No tuvo nada a favor. Nunca me dieron la domiciliaria para él y para su familia. Agoté todas las instancias procesales y jamás tuve respuesta a favor. Perdí siempre", analizó.

El abogado especuló con que la nueva versión de Diego Barrera la brindó porque "habrá creído que desde la política lo iba a ayudar alguien. Hay que preguntarle a él por qué dijo una cosa dos veces durante la investigación y una más en el Jury, y ahora dice otra totalmente distinta. Habría que ver con quién habló después de su testimonio en el Jury".

Por último, Antonio Carrizo manifestó que está esperando que la Justicia Federal lo cite para declarar. De hecho, ayer el fiscal Dante Vega solicitó que sea incorporado como nuevo testigo en el megajuicio pero el Tribunal resolverá este punto en los próximos días.

