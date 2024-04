Caso Walter Bento: un testigo dijo que le ofrecieron "arreglar" la causa del Chino por 1,5 millones de dólares

José Rodríguez Núñez.jpg

Durante su estadía en el penal, aseguró que su esposa y su hermano mantuvieron reuniones con Diego Aliaga donde "les hacían dejar el teléfono y siempre hablaban del tema plata. El decía que era amigo del jefe y que el jefe era Walter Bento". Incluso, Rodríguez Núñez confesó que "en un momento pensé en ponerla y hasta hicimos una oferta que nunca fue correspondida. Ofrecimos una casa, una camioneta y 80 mil dólares". En ese acuerdo estaban incluidos otros dos integrantes de la banda del Chino -Adrián Forucade y Daniel Martínez Pinto- y el número total era de 600 mil dólares "pero hicimos una oferta de 500 mil".

Otros de los números que arrojó fue la frívola cifra de un millón y medio de dólares que "incluía a todos los imputados en la causa". El testigo aseguró que ese dato fue brindado por Eugenio Nasi, otro de sus cómplices en el contrabando tras una reunión con el abogado Luciano Ortego -actualmente juzgado por las coimas en Mendoza-.

► TE PUEDE INTERESAR: Caso Walter Bento: dos testigos y un audio sobre pedidos de coimas de hasta 500.000 dólares

El hermano del contrabandista también declaró este jueves y ratificó lo dicho. Sebastián Rodríguez explicó que mantuvo una primera reunión con Diego Aliaga en una playa de estacionamiento donde "nos hizo apagar el teléfono. Me dijo que estaba al tanto de la situación de mi hermano, que no había una persona que supiera más que él sobre la Aduana, que tenía un contacto importante y que era muy factible que tuviera un buen final. Nos iba a dar preguntas y respuestas que mi hermano tenía que aprender, que el abogado lo teníamos que cambiar". Luego volvió a encontrarlo en un kiosco ubicado cerca de Tribunales Federal y "me dijo que eran 200 mil dólares".

Coimas en Mendoza y su vínculo con Walter Bento

A mediados de 2020 el supuesto empresario Diego Aliaga estuvo desaparecido y luego fue encontrado asesinado. Más allá de la conmoción por su crimen, comenzó a levantarse el rumor de que el hombre tenía contactos para sacar a presos de contrabando y narcotráfico en la Justicia Federal. A fines de ese año, un sospechoso de financiar una narcobanda -Walter Bardinella Donoso- fue detenido y en su teléfono celular se encontraron conversaciones que alimentaron esa hipótesis.

El fiscal federal Dante Vega estuvo siguiendo la pista hasta que decidió ordenar allanamientos, detenciones e imputaciones que se concretaron el 5 de mayo de 2021. Entre los sospechosos se encontraban el juez federal Walter Bento -actualmente destituido y detenido-, su esposa Marta Boiza y un puñado de abogados. La investigación no cesó allí ya que hubo otros avances e imputaciones a medida que pasaban los meses.

► TE PUEDE INTERESAR: Allanamientos para investigar si una empleada de Bento compró un inmueble para cobrar coimas

En líneas generales, la pesquisa sostiene que Walter Bento lideraba una organización ilícita dedicaba a gestionar coimas para darles beneficios a presos, tales como arrestos domiciliarias o la libertad. Aliaga habría sido la mano derecha del magistrado y su trabajo era contactar a las personas que caían presas por causas de contrabando o narcotráfico.

El hombre les ofrecía los beneficios a cambio de jugosas coimas que eran pagadas en dólares y hasta en inmuebles. Luego comenzaban a ser representados por alguno de los abogados acusados que presentaban escritos para que el magistrado dictaminara la salida de la cárcel.

El fiscal Vega cuenta con un centenar de testigos para sostener su acusación, además de mensajes y llamadas -generalmente mediante la aplicación Telegram- donde los sospechosos hacían referencia a los sobornos y al juez Bento con algunos eufemismos. Del otro lado, los abogados defensores sostienen que es una causa que fue armada contra el magistrado por cuestiones políticas.

Por otro lado, la acusación consideró que Walter Bento y su clan familiar se enriquecieron y lavaron el dinero que provenía de las coimas. Prueba de ello, según la Fiscalía Federal, son los centenares de viajes que realizó el matrimonio durante los últimos años, las propiedades y vehículos que adquirió y los fondos de comercios en que invirtió.

► TE PUEDE INTERESAR: Las cuatro claves para entender el megajuicio contra el juez federal Walter Bento