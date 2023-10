jimena baron bikini naked (2).jpg Con efecto naked, Jimena Barón se muestra con la bikini más sexy y paraliza Brasil.

Dueña de una figura tallada, Jimena Barón no dudó en seguir el estilo favorito de famosas como Cinthia Fernández y Sol Pérez, y se sumó a las micro-bikinis efecto naked también conocido como efecto desnudo.

Casi llevando el mismo color que su tono de piel, Jimena resaltó su cuerpazo con un modelo de corpiño y bombacha hilo dental XS y la locura en las redes sociales fue total. "Estoy rodeada de dos bombones que me llenan de amor. Hoy encima rodeada de mar. Más lindo que esto no existe", escribía Jimena Barón feliz.

El baile hot de Jimena Barón

subió un video hot en TikTok, en micro pijama animal print y en tanga de encaje que incendió todo.

La autora de "La cobra" ajustó la prenda animal print, la hizo micro y dejó ver su ropa interior. ¿Bailecito hot? Sí. Y con su gato mirándole el "ogt", escribió textual, mientras meneaba.

Jimena Barón está próxima a realizar su show de su último álbum "Mala Sangre" en el teatro Ópera y lo festejó en la red social china, donde no tardaron en aparecer los comentarios. Además, en Instagram escribió un sugerente y ágil texto sobre el contenido, para el infarto.

Jimena Barón.jpeg El baile hot de Jimena Barón, en pijama y tanga.

"Torino debutó en tiktok relamiéndose y mirándome el ogt, excelente actor", expresó la rubia salvaje. Los internautas la endiosaron, y también al animal: "Na na amamos a Torino! perdón, se llevó todas las miradas", "Jajaja se pasa Torino", "Bellos los dos" y "Diosaaaaa", fueron solo algunos mensajes.

La experiencia paranormal de Jimena Barón

Si no te pasan no las crees y si te pasan no queda otra que creer", dijo la influencer en los varios posteos que realizó en su cuenta de Instagram para contar la experiencia paranormal que vivió.

La actriz y cantante estaba sentada en la casa de una amiga tomando mates y charlando, cuando se levanta abruptamente y se da vuelta en busca de alguna explicación a lo que sintió: dos manos en sus hombros.

Ella misma fue la que contó en las historias de su red social lo vivido. "No se ve nada en el video (cámara de seguridad en la casa de mi amiga que le pedí para chequear después) más que mi sobre salto porque juro me tocaron la espalda fuerte, de hecho pensé que era Matías haciéndome una joda", comenzó.

Y siguió: "Gente es la casa de mi amiga a donde vengo hace 9 años y jamás pasó nada. Tampoco nunca me había pasado esto. No sé que más decir no pensar, pero si veo dos manos agarrándome antes de pararme asustada".

En las historia compartió capturas de la grabación y mostró el momento en el que aparece una mano y un supuesto rostro detrás de ella. "Tienen razón, veo dedos en mi hombro y una silueta como de niño atrás", agregó.