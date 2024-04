Préstamos-personales-de-hasta-$-20.000.000-a-bajas-tasas-en-qué-banco-solicitarlo-y-cómo-1.jpg Préstamos personales de hasta $ 20.000.000 a bajas tasas de interés anual.

Cómo pedir el préstamo del Banco Provincia de hasta $ 20.000.000

El Banco Provincia lanzó una nueva línea de préstamos de hasta $ 20.000.000 con una tasa de interés fija y anual de 55%. A diferencia de los bancos privados, es un porcentaje de interés significativamente inferior al resto de las líneas de créditos.



Desde el banco aclararon que el monto tendrá un plazo único de devolución de 24 meses y por cada $100.000, la persona deberá abonar una cuota fija de $ 6.959,19.

Las personas interesadas en el préstamo personal que quieran acceder, pueden hacerlo de forma presencial en las sucursales del Banco Provincia o a través del home banking, y en menos de 24 horas se acreditará el monto.

Préstamo del Banco Provincia: quiénes pueden acceder

El Banco Provincia tiene destinado esta línea de préstamo a aquellas personas que no se encuentren incluidos en la Central de Deudores del BCRA. Esto significa que los interesados, actualmente, no cuenten con tarjetas de crédito, descubierto, préstamos o créditos. El requisito es que no posean deuda financiera en los últimos dos años.

Para consultarlo, podrán acceder con su cuit a la página oficial de CenDeu del Banco.