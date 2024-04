fillol 2.jpg

A su vez, el ex futbolista agradeció el acompañamiento de sus allegados: "También quiero agradecerles tremendamente a gente del arco político, del arco deportivo, amigos personales, que se preocuparon, que me llamaron y que me siguen llamando. Y agregó: "Estoy feliz", con una sonrisa.

El campeón del mundo había ofrecido una recompensa a quienes puedan proporcionar información que conduzca a la recuperación de sus preciadas preseas: "Les daré una recompensa y mantendré un silencio absoluto", había manifestado Fillol en un emotivo video, en el que expresó su profundo pesar por la situación.

Fillol contó que recuperó la medalla de campeón del mundo