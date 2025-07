Dos amigas convirtieron la nostalgia en una empresa que envía tortitas mendocinas a todo el país

Noelia Díaz y Ariadna Godoy son amigas y crearon el emprendimiento Pandito Tortitas en CABA En seis meses, Ariadna y Noelia pasaron de vender una docena por semana a 20 por día. Foto: Gentileza Pandito Tortitas

Ambas estudiantes de Derecho en la UBA, Noelia y Ariadna se conocieron en una juntada de amigos en común en la plaza Independencia. La pandemia las unió en el estudio, con el propósito de finalizar la secundaria y el vínculo de amistad hizo lo suyo para que terminaran compartiendo una casita en CABA y estudiar juntas en la Universidad.

Casi a fines del año pasado, en una tarde nublada típica de Buenos Aires, se pusieron melancólicas extrañando su Mendoza natal. Entonces decidieron calmar la nostalgia cocinando para ellas y para ese día gris unas tortitas caseras típicas de su tierra.

El emprendimiento de tortitas caseras pegó en Instagram

Pero la cosa no se agotó ahí. Tan ricas le salieron las tortitas a Ariadna -la cocinera del dúo emprendedor-, que se propusieron salir a venderlas por las calles de la gran ciudad. Primero se enfocaron en mendocinos que vivieran en CABA y que como ellas estuvieran añorando las costumbres de su lugar a mil kilómetros de distancia.

Crearon una cuenta en Instagram para ubicar a esa clientela mendocina dispersa en CABA. Y la cosa explotó. Se les fue de las manos: de hacer una docena por semana hoy venden unas 20 docenas por día y reparten a todo el país. Hoy tienen cerca de 30.000 seguidores en redes.

Pandito Tortitas se llama el emprendimiento de estas dos jóvenes mendocinas que hoy celebran la amistad y todo lo que ese vínculo generó en sus vidas.

Diario UNO charló con las dos para conocer cómo pasaron de los libros de Derecho a amasar 180 tortitas caseras en una mañana, qué significa la amistad cuando la vida te da vuelta como masa de pan, y cómo lograron que un producto simple se convirtiera en tendencia en plena capital del país.

De la panadería en Ugarteche a elaborar sus propias tortitas caseras

-¿Cómo nació Pandito Tortitas?

Noelia- Todo empezó una tarde de estudio, de esas bien densas, a fines del año pasado. Estábamos en casa, estudiando una materia de Abogacía, estaba nublado y nos agarró la nostalgia mendocina fuerte. Entonces Ari dijo: “Voy a hacer unas tortitas”, ¡y le salieron buenísimas! De ahí dijimos: “¿Y si empezamos a vender para otros mendocinos que también extrañan?”.

Ariadna- Sí, esa fue la idea inicial. Noe creó una cuenta de Instagram y apuntamos a mendocinos que vivieran en Buenos Aires. Pero nos empezaron a pedir de todos lados, ¡hasta de Jujuy y Neuquén!

Ariadna Godoy y Noelia Díaz son amigas y venden tortitas caseras en CABA - El emprendimiento se llama Pandito Ariadna y Noelia son amigas, viven y estudian juntas en CABA y se pusieron un emprendimiento de tortitas caseras. Foto: Gentileza Pandito Tortitas

-¿Ustedes venían del palo gastronómico?

Ariadna- Para nada. Estudiamos Abogacía, aunque ahora yo estoy estudiando Gastronomía porque me di cuenta de que eso me apasiona. Igual, algo de cocina traía: trabajé casi un año en una panadería en Ugarteche, de donde yo soy. Entraba a las 4 de la mañana, hacía pizzas, pero me hice amiga de los que preparaban tortitas y medialunas, y aprendí un montón. Mi jefa, Claudia, me enseñó el paso a paso también.

Noelia- Mientras tanto, yo la convencía para que se viniera a estudiar a Buenos Aires. Le decía que la facultad era re buena, que compartíamos alquiler. Ari trabajó como loca, hizo tres turnos por día durante meses para ahorrar y poder venirse a CABA a estudiar conmigo. A la mañana estaba en la panadería, al mediodía hacía delivery, y a la noche más delivery. Terminaba a las 12 de la noche y a las 4 ya estaba arriba de nuevo.

El emprendimiento creció sin pensarlo y gracias a Instagram

-¿Cuánto crecieron desde que arrancaron?

Noelia- ¡Una barbaridad! Al principio vendíamos una docenita de tortitas caseras por semana y ahora vendemos alrededor de 20 docenas por día. No lo podemos creer.

Ariadna- Yo me las arreglo sola en la cocina porque Noe no sabe ni hervir agua (risas). Ella es la que se encarga de las redes, el Instagram, el packaging, las ventas. Por suerte, hace poco una clienta mendocina que se mudaba nos regaló un horno semi-industrial ¡Un golazo!

Ariadna Godoy es una de las amigas que creó el emprendimiento Pandito Tortitas en CABA Ariadna Godoy es de Ugarteche, tiene 26 años y es la que cocina las tortitas caseras de Pandito. Foto: Gentileza Pandito Tortitas

-¿Qué papel juegan las redes en todo esto?

Noelia: Fundamental. Hoy Instagram es nuestro local. Si no subimos contenido, es como si no abriéramos el negocio. Yo vengo de la Escuela de Arte, así que me encanta guionar, editar, crear contenidos. Mostramos mucho de Mendoza, sus costumbres, sus paisajes. Nos gusta transmitir esa identidad mendocina porque creemos que emociona y a partir de ahí la gente quiere probar nuestras tortitas. La mejor forma de ser argentino, decimos siempre, es ser mendocino (risas).

Posicionar las tortitas en el reino de las medialunas

-¿Cómo fue la recepción en Buenos Aires?

Noelia- Al principio, dudábamos. Pensábamos: “¿Cómo vamos a vender tortitas en la capital del croissant, de las medialunas y el café con leche?”. Mi papá vende café en la mañana, enfrente de La Manita, en Luján de Cuyo, yo soy de ahí. Él me dijo: “Si vos vendés tortitas en Buenos Aires te van a faltar manos para hacerlas”. Y yo no le creí. Pero nos enfocamos en lo nuestro: lo casero, lo hecho con amor, y la gente lo entendió. Y al final mi papá tenía razón: ¡nos piden tortitas hasta desde Mendoza!

Ariadna- La más vendida es la raspadita, pero a mí me encantan todas porque me salen bien todas (risas). Aunque las de chicharrón tienen un lugar especial, son las que más se venden acá.

Noelia Díaz y Ariadna Godoy son amigas y venden tortitas caseras en CABA - El emprendimiento se llama Pandito Las amigas definen su relación como "de fierro", tanto en el vínculo personal como en el emprendimiento que las une. Foto: Gentileza Pandito Tortitas

Noelia- Mis preferidas son las tortitas con chicharrón. También nos pusimos a investigar, nos pusimos a ver cómo se podía crear el planificado que no pierda su sabor y todo eso para que pueda soportar un envío de 10 días porque estábamos recibiendo pedidos afuera de CABA, en otras provincias. Nos pusimos medio científicas para ver cómo funciona y así logramos que llegue y ahora hacemos envíos a todo el país.

Más que socias, amigas de fierro

-¿Qué significa su amistad en todo esto?

Noelia- Todo. Ari es una amiga de fierro. Si hay que levantarse a las 4 a amasar, lo hace. Si yo tengo un parcial y me desvelo, ella se queda conmigo, haciéndome café. Es mi compañera fiel en el emprendimiento y en mi vida en general.

Ariadna- Noe me empuja a crecer. Ella me animó a que estudie Gastronomía. Estando lejos de mi familia, su compañía es clave. Acá hay mucha gente, pero también mucha soledad, y nosotras supimos hacer equipo. Sí, es verdad, somos amigas de fierro en todo.

Noelia Díaz es una de las amigas que creó el emprendimiento Pandito Tortitas en CABA Noelia Díaz es lujanina, tiene 23 años y se encarga de promocionar las tortitas caseras en Instagram. Foto: Gentileza Pandito Tortitas

-¿Sueñan con tener un local?

Noelia- ¡Sí, claro! Pero para eso nos falta todavía. Hoy nuestro local es Instagram y eso está funcionando bárbaro. Lo más lindo es que lo hacemos con amor, con identidad mendocina, y eso se nota. No se trata sólo de vender tortitas caseras, se trata de compartir un pedacito de lo que somos.

A estas amigas se las puede encontrar en Instagram como @tortitaspandito. Eso sí: la tentación por probar sus tortitas caseras será un viaje de ida... con retorno siempre al lugar de origen.