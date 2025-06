Claudia Farina: "Siempre voy para adelante en todo, y el vino no es una excepción"

Claudia Farina - periodista del vino La periodista lleva una larga trayectoria dedicada a difundir el vino argentino. Foto: Nicolás Rios /Diario UNO

La designación de Farina al frente de Amuva marca el inicio de una nueva etapa para la asociación, fundada hace 12 años como la primera organización civil sin fines de lucro en Argentina dedicada a promover a las mujeres en el mundo del vino. De cualquier profesión u ocupación, porque para pertenecer a Amuva, aunque suene paradójico, no hace falta saber de vinos.

Con una nueva comisión directiva que la acompaña, y la distinción de honor del Senado de Nación que recibieron hace unas semanas, la meta es ambiciosa: expandir el alcance de Amuva más allá de las fronteras mendocinas, integrando a mujeres de diversas profesiones y actividades, estén o no vinculadas al vino en todo el país.

Quiere contagiar a las mujeres de pasión por el vino

Claudia Farina entiende esta misión como un honor y una responsabilidad, consciente del legado que ha dejado la gestión anterior y del potencial de crecimiento de una comunidad que busca la inclusión, el desarrollo profesional y la visibilidad de todas las mujeres que contribuyen a la industria del vino.

Lo dice ella, que desde que tiene uso de razón todo el universo vitivinícola gira a su alrededor. Siente la finca como su primer hogar, las bordalesas y damajuanas como cunas de su infancia feliz, junto a sus hermanos y primos, apañados por los "nonos" que le inculcaron los valores de orgullo e identidad por su Mendoza natal.

Y más allá de sus logros profesionales, Claudia es una mujer impulsada por una energía contagiosa y un profundo amor por la vida. Viajera incansable y amante de la naturaleza, encuentra en sus intereses personales el equilibrio necesario para su inquieta vida laboral, vinculada siempre a los medios de comunicación.

Su programa semanal Wines by Canal del Vino, que El Siete emite los domingos al mediodía se combina con otros especiales que la periodista produce y ha producido para Buenos Aires, en canales como Canal 26 o la TV Pública.

Quienes la conocen la describen como una persona cálida, empática y con un gran sentido del humor, cualidades que la han convertido en una líder inspiradora.

"Amuva -nos cuenta- es una asociación sin fines de lucro, le ponés el pulmón, el amor, todo el corazón. Y se involucra a la familia. Por eso cuando me ofrecieron presentarme lo primero que hice fue consultarlo con mi marido y mi familia".

Jurado en concursos internacionales de vino

Su convicción en la sororidad y el trabajo en equipo son el motor de su gestión en Amuva, que busca construir una comunidad más inclusiva y equitativa en el mundo del vino, donde el talento y la pasión mueven corazones.

Su trayectoria como jurado de vinos a nivel internacional es un testimonio de su talento y dedicación. Desde su participación en el primer Vinandino en 1993 como periodista, hasta sus 18 años ininterrumpidos como jurado en los prestigiosos Zarcillo International Wines Awards en España, Farina ha demostrado una rigurosidad y un compromiso inigualables.

Entiende la cata como un acto de profunda responsabilidad, donde cada juicio influye en el reconocimiento de años de trabajo, inversión y pasión que hay detrás de cada botella de vino.

Mi tarea también es hacer que si alguien destruye un vino, que lo justifique bien. Porque no puedo decir simplemente 'no me gustó'. Detrás de un vino hay mucho trabajo, mucha plata, mucha gente, muchas familias Mi tarea también es hacer que si alguien destruye un vino, que lo justifique bien. Porque no puedo decir simplemente 'no me gustó'. Detrás de un vino hay mucho trabajo, mucha plata, mucha gente, muchas familias

Tiene una perspectiva integral del mundo del vino, desde su producción hasta su comunicación al público. Y eso la ha llevado a ocupar hoy un lugar de referencia en la materia.

En este contexto, la presidencia de Claudia Farina en Amuva se vislumbra como una oportunidad para capitalizar la rica historia y el potencial de la vitivinicultura argentina. Con una visión orientada al crecimiento, el consenso y la colaboración, Farina y su equipo se proponen "golpear puertas y decir, acá estamos, esto somos, y hacer, hacer, no quedarse".

El vino es su cuna y su identidad familiar

El objetivo que se ha propuesto Claudia es que Amuva continúe expandiéndose, atrayendo a mujeres de todas las provincias vitivinícolas del país, y consolidándose como un espacio donde la educación, el aprendizaje y el intercambio sean pilares fundamentales para fomentar y potenciar las bondades del vino.

Claudia Farina bien sabe de lo que se propone; es mendocina de pura cepa, y su vínculo con el vino se remonta a la infancia. Si bien su padre se dedicó al transporte y al petróleo, la presencia de la vid en su entorno familiar era ineludible.

"Mis nonos fueron viticultores", cuenta, recordando la bodega de su tío, "la bodega de los Eraso" en Cañada Seca que hoy es la bodega Lavaqué, donde las travesuras de la niñez transcurrían entre tanques de acopio y damajuanas.

Esos primeros contactos lúdicos con el proceso de elaboración, que incluían meter mangueras en los tanques para "tomar un poco y mancharse más", sentaron las bases de una relación que iría madurando con los años.

Los mendocinos somos parte de esta tierra y de esta cultura así que siempre si no tenés un bodeguero, un cosechador o alguien de la industria en la familia, lo tenés de amigo o conocido Los mendocinos somos parte de esta tierra y de esta cultura así que siempre si no tenés un bodeguero, un cosechador o alguien de la industria en la familia, lo tenés de amigo o conocido

El vino no era sólo un producto, sino una parte intrínseca de su identidad, como de tantos mendocinos que, sin ser bodegueros, tienen a la industria vitivinícola como parte de su vida familiar o social.

Sus primeros pasos como catadora de vinos

Aunque su camino inicial la llevó al periodismo, mientras estudiaba Licenciatura en Comunicación Social en la UNCuyo, un curso en el INV (Instituto Nacional de Vitivinicultura) encendió la chispa de su pasión por el vino.

"Cursaba en la mañana y después nos llevaban a los laboratorios a catar los vinos", relata. Con una sonrisa, confiesa que al principio le daba "vergüenza escupir el vino" y se lo tomaba, una anécdota que hoy rememora con humor.

Este fue el primer paso en un largo proceso de formación y entrenamiento sensorial. Claudia describe cómo se utilizan "todos los sentidos" al catar un vino: el oído al descorchar, la vista al observar su cuerpo y color que "te está diciendo acá estoy", y la nariz para captar los descriptores primarios, secundarios y terciarios que revelan la crianza y elaboración.

El entrenamiento, fruto de años de estudio y práctica, la convirtió en la experta que es hoy. De allí que no pueda separar el vino de su vida íntima y social, además de profesional.

"¿Cómo vas a venir a casa y no te voy a esperar con una copita en mano para compartir la charla?", se justifica la periodista mientras sirve una etiqueta de una bodega nueva que descubrió en Valle de Uco.

La necesidad de comunicar el vino en el mundo

La carrera de Claudia Farina en los medios se inició cuando apenas tenía 20 años, en Canal 9 de Mendoza, participando en programas y noticieros mientras estudiaba en la UNCuyo y empezaba a catar vinos. Fue una de las pocas mujeres en la televisión de la época, junto a figuras como Lila Levinson y Laura Carbonari.

Su incursión en el periodismo especializado en vinos llegó con "el primer Vinandino en 1993 que fui como periodista", recuerda.

Sin embargo, un punto de inflexión fue en 1996, cuando Raúl Castellani, su mentor en el mundo del vino y quien fuera un embajador y pionero en la divulgación vitivinícola, la invitó a ser parte del jurado del primer concurso "La Mujer Elige" en Mendoza, junto a reconocidas expertas internacionales. "De ahí no paré más", afirma Claudia.

Su rol como jurado internacional se consolidó con su participación durante 18 años en los prestigiosos Zarcillo International Wines Awards en España, una experiencia que le ha permitido evaluar vinos de todo el mundo y comprender la importancia de estos certámenes para el crecimiento y la evolución de la industria vitivinícola.

En esta última edición del concurso de Zarcillo catamos 1.300 etiquetas de 10 países y Argentina volvió a destacarse entre los vinos más premiados En esta última edición del concurso de Zarcillo catamos 1.300 etiquetas de 10 países y Argentina volvió a destacarse entre los vinos más premiados

La periodista y su arraigo a Mendoza que la llevó a rechazar a Telemundo

Durante años fue corresponsal de Canal 26 en Mendoza, y aunque rechazó la oportunidad de conducir un noticiero del canal porteño, propuso y llevó adelante programas de vinos y turismo. Incluso tuvo una sección de vinos con Víctor Hugo Morales en la TV Pública, lo que demuestra su versatilidad y su capacidad para comunicar sobre el mundo del vino en diversos formatos y plataformas.

Recuerda que siendo jovencita, recién recibida, tuvo la oportunidad de trabajar en Telemundo pero aunque ame viajar por el mundo siempre le tiró su tierra natal para vivir.

"Estuve a punto de irme a vivir a Estados Unidos porque me ofrecieron trabajo en Telemundo en 1995, cuando fuimos a hacer una pasantía de la Fundación Universitaria Río de la Plata. Llevaba seis semanas al aire Telemundo. Mis papás me sugirieron que no me fuera, en esa época Estados Unidos parecía muy lejos y Telemundo tenía un futuro incierto. Mirá vos. No tuve el coraje de irme sola", reconoce Farina.

La periodista toma a su marido y su familia como pilares

Para Claudia Farina, la familia es el pilar fundamental de su vida. "Siempre digo que mi eje en la vida pasa por mi marido (el psiquiatra Juan Reboredo Correas) y mi familia", enfatiza.

Esta conexión emocional se manifestó claramente cuando recibió la propuesta de presidir Amuva. "Llamé a mi marido y llamé a mi familia. Y me dijeron te apoyamos, ahí entonces pude aceptar este desafío", confirma.

Consciente de que una asociación sin fines de lucro demanda "el pulmón, el amor, todo el corazón", sabe que el involucramiento familiar es crucial. La unión entre sus hermanos, Marcos y Eduardo, es inquebrantable, a pesar de la distancia y los momentos difíciles que la vida les ha presentado.

La experiencia de un mes y medio recorriendo Europa en motorhome con tres generaciones de Farina es un testimonio de la fuerza de esos lazos familiares que la nutren y le brindan el apoyo necesario para cada proyecto.

Amuva y su doble rol social y educativo en el mundo del vino

La nueva comisión directiva de Amuva que preside Farina está compuesta por Lorena Mulet (vicepresidenta), Fátima Villagra (secretaria), Patricia Sánchez Valkovic (prosecretaria), Adriana Carrasco (tesorera), Silvana Fourcade (vocal titular) y Carina Egea (vocal suplente), junto con Valeria Córdova y Cintia Gutiérrez en la comisión revisora de cuentas.

Es un equipo nuevo y diverso, nos destaca Claudia. "Todas las integrantes de la comisión somos nuevas, menos una que ya tiene otras gestiones y que cumple un rol importante porque es la que nos guía a veces con las cosas", explica.

Su estilo de liderazgo se basa en el consenso: "No tomo decisiones sola. No soy autoritaria. Para mí en todo es necesario el consenso".

No tomo decisiones sola. No soy autoritaria. Para mí en todo es necesario el consenso No tomo decisiones sola. No soy autoritaria. Para mí en todo es necesario el consenso

El objetivo principal de su gestión es claro: "Que Amuva crezca". Esto implica expandir su presencia más allá de Mendoza, llegando a las 18 provincias vitivinícolas de Argentina, y fortalecer su rol como parte de una red mundial de mujeres del vino.

A través de visitas a bodegas con una parte técnica y otra social, la asociación busca educar a quienes no saben de vinos y convertir a cada socia en una embajadora del vino argentino en el lugar que ocupe en la sociedad.

Para Farina siempre hay "opciones para crecer"

Farina es una persona que "siempre va para adelante", y su lema es "hacer, hacer, no quedarse", con la convicción de que "siempre tenemos opciones para crecer".

Soy una persona que siempre voy para adelante. Golpear puertas y decir, acá estamos, esto somos, y hacer, hacer, no quedarse. Si lo primero no sale, iremos por el plan B, y sino por el C, pero nunca bajar los brazos. Porque siempre tenemos opciones para crecer Soy una persona que siempre voy para adelante. Golpear puertas y decir, acá estamos, esto somos, y hacer, hacer, no quedarse. Si lo primero no sale, iremos por el plan B, y sino por el C, pero nunca bajar los brazos. Porque siempre tenemos opciones para crecer

En definitiva, Amuva busca ser un espacio abierto, inclusivo y educativo, donde la pasión por el vino sea el motor para potenciar el talento femenino en la industria.