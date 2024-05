Un buen clima de negocios y acuerdos comerciales, marcaron una exitosa edición de la feria más importante de la industria vitivinícola

“Esto se suma a más de 8 mil visitantes de la provincia, siempre dentro de un ámbito de profesionales, donde nosotros buscamos que se creen negocios; y en este marco, hemos tenido la mejor feria Sitevinitech de los últimos tiempos, con una proyección de negocios muy grande que es lo que más nos interesa desde la organización”, remarcó Yaciófano.

“El clima país nos ha ayudado. Estar con las tasas en baja y con proveedores con muchas ganas de vender, nos ha permitido vender tractores a 12 meses a tasa 0, algo que creíamos imposible hasta hace poco. La gente participó con muchas ganas y con la posibilidad de acceder a mucha tecnología nueva, gracias a todas estas herramientas. No tenemos nada que envidiar a las mejores ferias de Europa”, concluyó Yaciófano.

Feria - público.jpg Más de 10 mil visitantes tuvieron la oportunidad de conocer las últimas innovaciones del sector.

La feria fue inaugurada por el propio gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, entre otras autoridades del sector público y privado. “Admiro a esta industria porque en la vitivinicultura hay que competir y esa competencia requiere innovación permanente y esta feria es el lugar ideal para conocer lo que está haciendo en el ámbito internacional, tener acceso a las principales tecnologías, y estar al altura de lo que requiere el mundo. Esto le agrega valor a la economía de Argentina y en particular de Mendoza”, expresó Cornejo, en relación a la feria.

Sitevinitech 2024 contó con el apoyo del Gobierno de Mendoza, Vinventions, Diésel Lange (John Deere), Banco Comafi y Triunfo Seguros. Además del apoyo de la Municipalidad de Mendoza, Palmero, Centauro y la Uncuyo, entre otros.

La feria se destacó por su enfoque en la innovación y la creación de alianzas estratégicas, por lo cual se han establecido múltiples colaboraciones.

La innovación, eje de Sitevinitech 2024

“La verdad es que estamos muy contentos de haber participado nuevamente de esta feria tan importante para Mendoza y Argentina. Siempre es importante para estar cerca de los clientes y de esta manera poder presentar todas las novedades y nuevos productos. Desde Vinventions estamos dispuestos a seguir participando de este clúster vitivinícola tan importante para el éxito de todos”, declaró Andrés Belinsky, gerente general de la empresa proveedora de tapones.

“Con nuevas perspectivas para Argentina, también apostamos a la exportación de nuestra planta de San Juan a todo el resto de Latinoamérica. Este es el mejor lugar para interactuar y encontrarnos con nuestros clientes”, remarcó.

Por su parte, Martín Sánchez, CEO de Agromaq Virdó, señaló que “las maquinarias cosechadora de uva New Holland tienen como virtud que se adaptan a todo tipo de cliente. Tenemos flexibilidad como concesionario para financiar a clientes y nos permite llegar a distintos públicos”.

La innovación como motor de la firma presentó en exclusiva un portal digital de telemetría que trabaja sobre la predicción de las maquinas. “Además del piloto automático mostramos telemetría que trabaja sobre la predicción y no prevención. Toda la maquinaria está conectada a un GPS y tenemos el seguimiento de la maquina desde el concesionario. Lo cual permite detectar una falla a futuro, informar al cliente y enviar el service con antelación, evitando rupturas”, adelantó Sánchez.

Durante la edición 2024 de Sitevinitech, Verallia presentó una nueva botella para homenajear a la Reina Nacional de la Vendimia: Agostina Saua. Se trata de un envase para espumante de método champenoise, que lleva el nombre ‘Sparkling Agostina’.

La botella ‘Sparkling Agostina’ es una versión Eco caracterizada por una reducción en el peso del envase. “Como punto de partida tomamos la botella Sparkling 750 Picada que tiene un peso de 870 gramos y el envase para vinos espumosos que estamos lanzando pesa 835 gramos”, precisó Walter Formica, director general de Verallia.

“Con la presentación de este nuevo envase más liviano damos un paso más en la lucha contra el cambio climático. La innovación en el diseño, nos permite optimizar los recursos utilizados para producir nuestras botellas y minimizar así las emisiones de carbono asociadas con la fabricación y el transporte”, agregó Formica.

Hay que destacar también el fortalecimiento de esta última edición de Sitevinitech en su relación con Francia. Cabe recordar que la feria de Mendoza surgió de la conjunción de Sitevi, en Montpellier y Vinitech, en Burdeos, transformándose Sitevinitech en la exhibición referente para Latinoamérica del mundo vitivinícola.

Ganador Concurso Starups AgTech

Nati4Bio fue el ganador del Concurso Startup Agtech organizado por Espacio Lodo con el apoyo de la UNCuyo y la Sitevinitech 2024, el cual premió con un viaje a Vinitech Sifel Francia a Joaquín Fisch, el CEO de la empresa con laboratorio en Tucumán.

Nat4Bio desarrolla una cartera diversa de soluciones inspiradas en la naturaleza para abordar un desafío crítico: preservar los productos frescos en las cadenas de suministro globales. Mediante el estudio de microorganismos nativos, elaboran formulaciones biológicas avanzadas y sin células para reducir la dependencia de derivados plásticos y pesticidas sintéticos.

“Nat4bio es una startup de agro y tecnología con foco en enfermedades de fruta como cítricos y cañas de azúcar. Luego reconvertimos el propósito de la empresa en el estadio de postcosecha de fruta fresca que hay una necesidad a nivel mundial. Hemos logrado diseñar un producto que es biodegradable, que no tiene olor, ni sabor, ni color y tiene una perfomance muy similar a la que usa la industria con un costo de producción que permite rivalizar con ellos. Por lo tanto, ha sido adoptado por los principales citrícolas del NOA. Con grandes centrales de peras y manzanas en el valle de Rio Negro y con grandes clientes en EE, UU”, explica Joaquín Fisch, Ceo de Nat4bio.

Arturo Yaciofano entregó el premio que consistió en un ticket de vuelo a Fancia. “Hace meses soñamos junto al equipo de Lodo con esto, que parecía una locura generar un espacio de innovación con un concurso donde participaran startups de todo Latinoamérica. Pero se logró, y que no me digan que en Argentina no se puede porque esto demuestra que se puede”, manifestó el director de Sitevinitech 2024.

Expositores Sitevinitech 2024

VITICULTURA

-Pulverización: Spraytec SRL

-Riego: Rivulis Plastro SA, Metzer, Drop Center SA, Netafim Argentina, Todo Riego Insumos SRL, Tecnoriego Cuyo, Udor Argentina SA.

-Vivero: Vivero Mercier, Vivero Productora.

-Protección de Cultivos: Textil Kopruch, Agrinet SA – Euram Chile Spa; Brometan SRL; UPL Argentina SA, Uco Drone, Yara Argentina.

-Maquinaria Agrícola: Diesel Lange SRL, Agromaq Virdó / New Holland, Mateu Agrovial, Bucher Vaslin Argentina, ARAG, Roland, Industrias Pehuenche, Aconcagro (Pauny), Tellzen Corp SA, Palmero, Crontab.

-Insumos Estructurales: Maderas Ragone.

-Equipamiento para viñedos: Tecno Vid (Valeno), Infaco.

-Fabricación de separadores de fibra sólida: Corp-Met SRL

-Investigación, Desarrollo e Innovación: IndeGAP.

PRODUCTO TERMINADO

-Packaging: Adhefull SA, RTS Embalajes de Argentina (Spraytec), Microcorr,

Cartocor.

-Botellas: Verallia, Blue Sky.

Etiquetas y papeles: Avery Dennison, Ajec Autoadhesivos SA, Upm Raflatac SRL, Kirlabels, AGM (Artes Gráficas Modernas).

-Cápsulas, corchos, tapones y tapas: Altieri, Vinventions, Real de la Cruz Sa, Arpex,

SERVICIOS A LA INDUSTRIA

-Indumentaria de trabajo: As Distribuidora Mayorista de Calzados

-Registro de marcas y patentes: AR Marcas SRL (Almaraz).

-Software: Vintrace.

-Diseño, mecanizado y matricería, transformación de polímeros: Dinperr SA.

-Contratación de personal calificado: Grupo Ceta.

-Automatización y compresores de aire: Protec.

-Energía solar: Solper, Meet Business SA.

AGROINDUSTRIA

-Control fitosanitario: Agritecno Argentina, Agro Bayer, Luján Agrícola.

ENOLOGÍA

-Equipamiento para bodegas: Mangueras Concord, SISA Argentina, Wine Solutions, Metal Liniers, TIA Inox, Gallardo Ingeniería, Petainer, Sudamericana de Filtrado SA, ESTECMA SA, Frusso, TecnoPrem, Puleo – Athena – Soul Inox, Arneg Argentina SA, Tedelta – Grupo Cuatro, Nor-Fer, Sur Técnica, Della Toffola Argentina SA, Co2 Winery, Chaudronnerie Cognaçaise.

-Equipamiento para laboratorios: Industria y Medicina SA, Biomerieux Argentina SA.

-Insumos enológicos: Vason, Durox, Cersa (Centro Enológico), Zeballos, Chirca.

-Análisis enológico: Ciati SA.

-Control de fluidos: Access Tech SA

-Equipos de refrigeración industrial y comercial: Frío 21 SRL.

Para más información ingresar a www.sitevinitech.com.ar.