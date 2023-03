Preguntó en un grupo de Facebook de Mendoza cómo desbloquear un celular y fue viral

►TE PUEDE INTERESAR: Unos mendocinos salieron a bailar, no le pagaron al playero y sucedió lo peor

Viral Mendoza Iphone.png

"Necesito ayuda tuve un accidente y me golpie la cabeza y no me acuerdo la contraseña alguien sabe cómo desbloquear" preguntó el perfil de Ariel Quiroga en el grupo Bueno, Bonito y Barato en Mendoza.

Acompañando el posteo, el hombre que se hizo viral en Facebook mostraba una pantalla de un Iphone que preguntaba los datos y contraseña para desbloquearse. En cuestión de minutos, decenas de perfiles comenzaron a responder con tono irónico, burlándose de la particular situación que lo llevó a olvidarse de sus claves.

Viral Mendoza Iphone 2.jpg

Los grupos de Facebook y también MarketPlace, sitio de la red social para vender y comprar distintas cosas, llevan tiempo siendo una modalidad de robo para delincuentes, es por eso que ante publicaciones sospechosas, los mismos usuarios se alertan entre sí.

En esta ocasión, muchos usuarios comenzaron incluso a insultar al perfil de Facebook que causó revuelo en el grupo de Mendoza, aunque, por otras publicaciones anteriores, parecería tratarse de un perfil que simplemente le gusta generar risas en la red social.