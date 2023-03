"Estas causas no deberían prescribir, porque son delitos de lesa humanidad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Fernández Ortega contra México, ya señaló que son violaciones contra los Derechos Humanos básicos", recalcó el entrevistado en diálogo con el programa "Te digo lo que pienso", de Radio Nihuil.

Parma subrayó que la protección de los niños tiene una presencia clave en los tratados internacionales, que tienen un rango superior a la Constitución.

"Y lo que hay que tener en cuenta -añadió- es que en estas circunstancias el consentimiento del chico, si se enamoró o no, no tiene nada que ver. Es irrelevante. Se trata de menores y no es posible que tengan la voluntad de un adulto, de ahí el delito".

Un caso con eco en Mendoza y el país

El tema se metió con fuerza en las conversaciones cotidianas de los mendocinos esta semana, cuando trascendió que Marcelo Corazza, quien fuera ganador del primer programa Gran Hermano en el 2001, había sido detenido por presunta corrupción de menores, abuso y trata de personas.

De ahí se derivó otro revuelo de proporciones porque un joven llamado Lucas Benvenuto (30) decidió destapar la olla sobre una denuncia que hizo en 2020 contra el conductor televisivo Jey Mammón, con quien el muchacho habría mantenido una relación entre sus 14 -cuando el presentador tenía 32- y sus 17 años.

De ser cierto su testimonio, se trataría de un caso de abuso sexual que sin embargo para la Justicia está prescripto.

Denuncia Jey Mammon y el otro.jpg Lucas Benvenuto dice que cuando era menor fue abusado por Jey Mammón. El conductor televisivo afirma que no es cierto y que lo están extorsionando.

La prescripción de los abusos sexuales en debate

Todo indica que con la legislación actual el caso contra Jay Mammón seguirá archivado. Parma analizó: "Lamentablemente la justicia positivista sigue atada al artículo 62 del Código Penal, que establece las prescripciones y está hecha a la medida de los políticos corruptos, que son los que se ven más beneficiados".

Ese artículo 62 establece que la acción penal prescribirá "a los 15 años, cuando se tratare de delitos cuya pena fuere la de reclusión o prisión perpetua" y "después de transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para el delito" para el resto de los ilícitos.

O sea que si el abuso tuvo lugar en 2003, y por el tipo de delito la pena máxima es de 15 años, la causa contra Mammón prescribió en 2018. Frente a eso, Parma propuso que para los casos de abuso sexual contra menores de edad se convoque a un jurado popular para que decida si la causa merece archivarse o no.

A continuación, el descargo que publicó Jey Mammón en las redes:

Las edades y los delitos de abuso sexual

Carlos Parma aclaró que las sanciones en este ámbito son variadas. Un abuso sexual simple tiene penas de entre 4 y 10 años. Para los abusos sexuales agravados van de 6 a 15 años; y en el caso de ciertos abusos sexuales con agravantes específicos las sentencias oscilan entre los 8 y los 25 años de prisión.

Además se tiene en cuenta la edad de las víctimas. Si un adulto está con alguien menor de 13 años se considera en cualquier circunstancia que se trata de un abuso sexual.

Luego, la franja que abarca los 13, 14 y 15 años se aborda en el artículo 120 del Código, que habla de "el que se aprovechare de la inmadurez sexual" de otro. Parma aseveró que "en el caso de la denuncia contra Mammón, estaríamos hablando de la posibilidad de que se haya cometido este último delito, que antes se llamaba estupro".

A partir de los 16 años, se considera que un ciudadano puede tener sexo consentido. "Ahí la única posibilidad de sanción es que existan amenazas, violencia o que el adulto se aproveche de una relación de poder o autoridad", marcó Parma.

Y si prescribió una causa, ¿qué se puede hacer? Parma contó que, por ahora, una posibilidad son los llamados "juicios por la verdad", en los que si bien no se puede condenar a prisión sí es posible deslindar responsabilidades.

De todas formas, hay que tener en cuenta que desde 2011 la llamada "Ley Roberto Piazza" establece que para estas agresiones "cuando la víctima fuere menor, la prescripción de la acción comenzará a correr desde la medianoche del día en que éste haya alcanzado la mayoría de edad".

Eso alarga los plazos, pero por lo que se sabe por ahora, no afectaría a Mammón porque la norma no es retroactiva.

Un caso mendocino que sentó precedente

Si bien no es exactamente igual, el debate sobre las prescripciones volvió a traer a la memoria una sentencia que tuvo lugar en Mendoza.

En septiembre de 2021, Norma Ortubia (69) fue condenada a 10 años de prisión. La Justicia consideró que era corresponsable de los abusos que su hija había sufrido durante casi tres décadas, siendo vejada por Armando Lucero, conocido popularmente como "el Chacal de la Cuarta Sección".

Tanto se extendieron esas agresiones contra la muchacha, que la víctima quedó embarazada repetidamente y tuvo siete hijos.

Norma Ortubia.jpg En 2021, Norma Ortubia fue condenada a 10 años de prisión.

Pero hay una diferencia fundamental respecto a la denuncia que plantea Benvenuto contra Mammón. En el caso de la esposa del "Chacal de la Cuarta", los abogados querellantes Cristian Vaira Leyton y Agustín Magdalena lograron demostrar que los abusos habían tenido lugar de forma continuada entre 1989 y 2009.

Si algo hubiera interrumpido esos ataques, la defensa del "Chacal" y su pareja podría haber planteado la prescripción con alguna chance de éxito. En cambio en la denuncia que pesa sobre Jey Mammón se interpreta, en principio, que no se habla de un "delito continuado".

