La frase no es menor. No sólo delata su constancia en la lucha sino también las décadas de soledad para enfrentar la trama. Silencio del abusador, silencio de quienes debieron investigar años atrás, silencio de su madre. "Mi mamá sabía todo desde que tenía 7 años yo. Sabía que estaba embarazada y cuando tenía a los chicos. Ella le ponía los nombres a mis hijos", relató Cecilia Lucero.

"Ella hacía un escándalo con mi padre, discutían pero después no pasaba nada", agregó. Claro que, según la acusación que sostiene la Justicia contra Norma Ortubia, no todo se suscribió a la época de los abusos. Tras la detención y muerte sin condena de Armando Lucero -el Chacal de la Cuarta- la mujer continuó con las agresiones contra su hija: "Me maltrataba verbal y físicamente. Lo hacía delante de mis hijos. Mi mamá nunca paró".

Y ante tantos años de lucha en solitario, la gran pregunta a resolver es por qué nunca recibió asistencia. "Busqué ayuda pero no me escuchaban. Ella siendo oficial de la Justicia hacía que nadie me hiciera caso a mí. Ella tiene años en el Poder Judicial". En consonancia, uno de los abogados de Cecilia Lucero, Cristian Vaira Leyton, ahondó en la situación y graficó que "existieron denuncias anónimas de vecinos con causas en el Juzgado de Familia que no avanzaron, con asistentes sociales que visitaron a Cecilia y no pasó nada".

Norma Ortubia.jpg

El viernes pasado fue un día clave en la causa. El juez Juan Manuel Pina le dictó la prisión preventiva a la esposa del Chacal de la Cuarta Sección. Es decir, Norma Ortubia seguirá presa hasta que la causa llegue a juicio -aunque la defensa puede apelar-. El otro abogado querellante, Agustín Magdalena, explicó que "se ha logrado que Norma Ortubia sea imputada por colaboración en los abusos. Es decir, cooperaba, ayudaba a que se cometieran".

Con sus 46 años y sus 7 hijos, con quien tiene una relación "muy buena", Cecilia Lucero es un ejemplo de lucha para aquellas personas que sufren abusos intrafamiliares. Lo cual no es menor ya que en ese ámbito es donde más se da este tipo de delitos sexuales. "Sé que hay muchas chicas que están calladas como yo lo hice hace mucho tiempo, pero sepan que siempre hay alguien que nos escucha y llega la Justicia".