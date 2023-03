Grave acusación contra Jey Mammón: un joven lo denunció por abuso sexual en 2020

Su abogado, Javier Moral, aseguró en un programa de espectáculos que el artista había sido denunciado por su cliente en 2020, por el caso que aparentemente se produjo cuando Benvenuto tenía 14 años.

Las historias que el joven subió a su Instagram se conocieron días después de que explotara el caso de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001, que quedó detenido implicado en una causa similar.

El joven dio un reportaje en un programa de América en el que habló del tema.

En ese sentido, había apuntado contra un conductor de Telefe sin haber dado su nombre. Pero en las últimas horas, el joven publicó algunos posteos en los que replicó tuits que mencionaban al reconocido animador, según indica el portal TN.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefé. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, señaló el joven al aire del ciclo televisivo conducido por Karina Mazzocco.

Benvenuto admitió que "se sentía enamorado", y contó en su denuncia que "una vez había publicado una foto de ambos en Facebook, pero la eliminó a pedido del conductor", se indicó en otro programa de América.

Denuncia Jey Mammon y el otro.jpg Jey Mammón, el reconocido conductor de Televisión, y el denunciante Lucas Benvenuto. Foto: gentileza TN

"Al cumplir los 15 años los encuentros íntimos comenzaron a hacerse más frecuentes, manteniendo una relación de pareja", se indicó en el informe.

A través de una historia en Instagram, el joven se explayó sobre el caso al afirmar que “no me gusta hablar de estos temas. Yo hoy soy una persona muy feliz. Pero a veces me veo en la ‘obligación’ de hacerlo. No fue mi culpa nada de lo que pasó. Y es algo que no me define hoy porque soy una persona más fuerte. Casos como los míos hay miles”, escribió.

Y agregó: siguió: “Ojalá todos se animen a hablar y por sobre todas las cosas que aborden estos temas con amor, porque como estamos, queda muy lejos que nos animemos a denunciar”.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo ‘no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió’. Es la historia de mi vida esa palabra: prescribió", afirmó el joven.

El descargo del conductor

Jey Mammón, quien en las últimas horas fue acusado por un caso de abuso de menores que prescribió en la Justicia, publicó un descargo en su historia de Instagram, en donde indica que es víctima de una campaña de acoso y difamación.

Además, explica que la instalación mediática del tema ha puesto en juego su prestigio y honor, a la vez que ruega que se conozca la verdad.