Regula el insomnio con esta técnica holandesa

La técnica Holandesa que promete regular el insomnio

Niksen es el arte de no hacer nada, el que persigue esta práctica es poner el freno de mano a tu vida. Hoy está considerada como una de las mejores técnicas antiestrés, tiene múltiples beneficios, entre ellos cuida de tu cerebro y ayuda a disfrutar de una longevidad feliz, además de ayudar contra el insomnio.

Literalmente se traduce de Holandés como "hacer nada". La filosofía propone desconectar de todo para ponerle fin al estrés, ansiedad e insomnio. Este método paradójicamente aumenta los niveles de productividad y ayuda a tener un sueño más profundo.

Como aplicar esta técnica antiestrés y dormir mejor

El método Niksen es basa en tomarse pequeñas pausas diarias, momentos para uno mismo, para recargar energía y estar menos estresado, para dormir mejor. Tomar un paseo por la mañana, recostarse en la cama, salir con los amigos o disfrutar de un café. La clave está en tomarse el tiempo de realizar pasatiempos que nos hagan feliz.

Más allá de las vacaciones, se trata de incluir descansos y momentos de distensión en la rutina diaria para liberar el estrés. Aunque suene sencillo, no lo es, sobre para aquellos que están acostumbrados a no parar durante el día y alargar las noches. Un truco sencillo es poner una alarma para tomarte cinco minutos y disfrutar de una actividad que no requiera de esfuerzo mental.

En momentos en que muchos se quejan del agotamiento y la depresión causados por el exceso de trabajo, esta tendencia neerlandesa de bienestar ofrece una solución reduciendo el estrés y regulando el insomnio.

