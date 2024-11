¡Peligro! 5 alimentos que dañan tu cerebro y deterioran tu memoria, según Harvard

Una experta de la prestigiosa Universidad de Harvard enumeró cuáles son los 5 tipos de alimentos más perjudiciales para el cerebro y para el desarrollo y la evolución de las capacidades cognitivas del ser humano. Por esto mismo es recomendable que intentes reducir al máximo su consumo en tu dieta diaria y, de ser posible, evitarlos también.

Los 5 alimentos más perjudiciales para el cerebro y la memoria, según Harvard

Lisa Mosconi, doctora y neurocientífica de la Escuela de Medicina de Harvard -y quien es además autora del libro "Brain Food: The Surprising Science of Eating for Cognitive Power"- enumeró cuáles son los 5 tipos de alimentos más nocivos para el desarrollo de la memoria y el funcionamiento del cerebro y la función cognitiva. Sobre todo, si son consumidos con regularidad.