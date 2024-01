3 alimentos que potencian la salud cerebral y la memoria

Cerebro (1).jpg Cerebro.

3 alimentos para mejorar la salud cerebral y la memoria

Para poder mejorar nuestra salud cerebral y fortalecer o mejorar la memoria, se recomienda mantener una dieta equilibrada, la cual debe contener vitaminas y minerales, antioxidantes y ácidos grasos omega-3.

Recuerda que mientras más variada y colorida sea tu alimentación, mejores y mayores beneficios le estarás brindando no solo a tu cerebro, si no también a todo tu cuerpo.

Frutos secos y semillas

Los frutos secos y las semillas (como por ejemplo nueces, pistacho, almendras, semillas de chía, semillas de girasol, etc) le aportan al cerebro vitaminas E y B, las cuales ayudan a proteger las neuronas de cualquier daño.

Además los frutos secos y las semillas poseen zinc, y el mismo es necesario para la síntesis de proteínas y el magnesio hará que la función neuronal mejore.

Verduras de hoja verde

Las verduras de hoja verde le aportan al cerebro vitaminas C y E, ácido fólico y betacaroteno, antioxidantes, etc. Te aconsejamos consumir espinacas, brócoli, kale, lechuga, berros, acelga, etc.

Frutos rojos

Por último, los frutos rojos le aportan al cerebro antocianinas y flavonoides. Además mejoran la función cognitiva y protegerán al cerebro.

Frambuesas, moras, arándanos o frutillas son solo algunos de los frutos rojos recomendados, ya que son ricos en antioxidantes, y de esta forma combatirás los efectos negativos de los radicales libres.