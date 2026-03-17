Naranjo: la planta que debes cultivar al lado de este árbol para evitar cualquier plaga

Por qué debes usar la caléndula para eliminar las plagas del naranjo

Si estás cansado de que las plagas arruinen tu naranjo, puedes preparar un insecticida totalmente natural con una flor que probablemente ya cultivas: las caléndulas. De hecho, las caléndulas ofrecen muchos beneficios para tu jardín. En caso de que no tengas esta planta, puedes plantarla a su lado.

Las caléndulas son susceptibles a una amplia gama de plagas, como cualquier otra planta. Muchas personas aprovechan esto, plantando caléndulas como cultivo trampa o de sacrificio cerca de las plantas o árboles para que intercepten plagas como los pulgones y sean atacadas primero.

calendula Si no tienes la posibilidad de plantar una caléndula al lado del naranjo, puedes triturar sus hojas para hacer un concentrado repelente de plagas.

Esta planta tiene ciertos compuestos que, una vez extraídos, pueden utilizarse para reducir drásticamente el riesgo de ataques de plagas. Podemos aprovechar las propiedades repelentes de plagas que contiene la planta, creando así un insecticida en aerosol realmente versátil, además de probar plantandola cerca de tu naranjo o colocando una maceta cerca.

Para maximizar este efecto, deberás plantar tus caléndulas al mismo tiempo que tu naranjo en lo posible, para que estén protegidas desde el principio. O, si vives en un clima cálido, plántalas uno o incluso dos meses antes que tu árbol cítrico para darles tiempo adicional para desarrollarse y liberar aún más limoneno desde el primer día.

Además, otra ventaja de incluir caléndulas en tu jardín es la larga lista de insectos beneficiosos que atraen como las abejas y las mariposas, por supuesto, pero también depredadores implacables que se alimentan de plagas