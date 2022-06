Media hora más de clases: Hay 50 escuelas rurales seleccionadas para la prueba piloto

Desde cuándo se implementará la media hora más de clases

Docentes rurales.png Los docentes rurales fueron el nexo entre las escuelas y las familias en pandemia, en las zonas rurales. Ahora, quieren reforzar los procesos de lectoescritura de los chicos. Portal Educativo de Mendoza

Thomas también manifestó que la decisión de agregar media hora más de clases, no era del gobierno de la Provincia, sino del gobierno de la Nación. Es la cartera que maneja Jaime Percyk la que debe definir la fecha en la que arrancará esta nueva política educativa.

Sin embargo, según adelantó el titular del Gobierno Escolar de la provincia, no será antes de agosto. Es decir, luego de las vacaciones de invierno.

Para ir adelantando el trabajo que implica determinar en qué escuelas se puede dar comienzo con esta prueba, Thomas dijo que ya han seleccionado 50 establecimientos que están en condiciones de ponerla en marcha.

Reforzar a las escuelas rurales

Las escuelas seleccionadas para implementar la medida son del ámbito rural, por dos motivos fundamentales.

En primer lugar, porque tienen mayor flexibilidad horaria y son menos cantidad de alumnos, por lo que no significaría un gran cambio en la organización de la escuela.

Por otro lado, en las zonas rurales los efectos de la pandemia pegaron muy fuerte a nivel educativo: no solo por la falta de recursos económicos derivados de la pérdida de las fuentes de trabajo de muchas familias, sino además por los problemas de conectividad.

Esto las convierte en lugares que necesitan la extensión de la media hora más de clases.

De todas maneras, se debe tener en cuenta que la última palabra la tiene el gobierno Nacional, porque el acuerdo es que Nación financie el 80% del gasto extra que implica la puesta en práctica de esta iniciativa. Aún el dinero no está depositado, porque el proyecto no ha comenzado.

Qué contenidos se darán

Thomas reafirmó un concepto que ya había puesto de manifiesto la subsecretaria de Planificación de la Calidad Educativa, Silvina Del Pópolo: no se concibe extensión horaria que no gire alrededor de un núcleo de aprendizaje determinado. Es decir, que no tenga una meta educativa definida.

En este caso, la decisión es utilizarla para reforzar conceptos de lectoescritura.

Fluidez lectora

Cabe destacar que en la segunda etapa del censo de fluidez lectora -la primera fue en el 2021- se detectaron algunos problemas: el 30% de los chicos de 3° grado, que aprendieron a leer y a escribir en pandemia, está en estado crítico en cuanto a este concepto.

Mientras, en 5° grado, es el 19% de los estudiantes el que está en esta situación.

En tanto, los de 7° de la primaria y 1° año de la secundaria, mejoraron su performance. En el 2021 más del 30% de esta población presentaba graves falencias en la fluidez lectora y actualmente esa cifra bajó a 16%.

