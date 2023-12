Los rescatistas chilenos comenzaron a bajar a los andinistas argentinos que murieron en la cordillera

andinistas gope carabineros ignacio nacho lucero cerro marmolejo.jpg Los rescatistas del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) comenzaron las maniobras de rescate de los andinistas argentinos en la mañana de este miércoles. Foto: Twitter Carabineros de Chile

En un comunicado por su cuenta oficial de Twitter, informaron: "Carabineros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) trabajan en el rescate de los 3 cuerpos de los andinistas argentinos fallecidos en la Cordillera de Los Andes".

andinistas gope carabineros ignacio nacho lucero cerro marmolejo 2.jpg

El trabajo de los rescatistas chilenos para sacar los cuerpos de los andinistas

La dura tarea de los rescatistas era llegar a los 5.800 metros de altura, donde el lunes dejaron protegidos y georeferenciados a los andinistas argentinos luego de haber sido encontrados sin vida en la mañana del lunes a 5.900 metros de altura.

El lunes el pronóstico anticipaba un fuerte temporal de vientos y nieve, por lo que no pudieron sacar los cuerpos ese día ya que era muy peligroso para ellos. Lo que hicieron fue juntar los tres cuerpos, ya que dos de ellos estaban a 5.900 y el tercero unos 200 metros más abajo. Estaba previsto que este miércoles las condiciones del tiempo fueran las adecuadas para ir a buscarlos.

andinistas sergio berardo y raul espir cerro marmolejo.jpg Los pampeanos Sergio Berardo y Raúl Espir cuando empezaron al asenso al cerro Marmolejo. Es la última foto que se tiene de ellos.

El plan que tienen los rescatistas ideado es bajar a los andinistas hasta el campamento base a 4.800 metros de altura para luego ser extraídos de la montaña en helicópteros.

nacho lucero y oro.jpg Ignacio Nacho Lucero, tenía 50 años y más de 30 de experiencia en montaña, de los cuales varios años compartió junto a su perro de asistencia Oro.

Las hipótesis y la "muerte dulce" de los andinistas argentinos

Todavía no se sabe con exactitud cuál fue la causa para que los tres andinista murieran casi al mismo tiempo y en el mismo lugar, pero varios especialistas hablan de lo que se llama "la muerte dulce", en la que las víctimas no se dan cuenta, solo se quedan dormidos sin sensación de asfixia.

La teoría más fuerte es que habrían sido víctimas de un temporal de fuerte viento que los atacó en una parte plana a tal punto que congeló a los andinistas argentinos. Posiblemente lucharon con las fuertes ráfagas que se llevan todo a su paso, el frío extremo y el cansancio pudieron hacer que detuvieran la marcha y se quedaran dormidos hasta que murieron.

El andinista Gerardo Castillo estuvo hace años en el cerro Marmolejo y explicó que el viento puede perforara hasta las carpas y obliga a quienes estén allí a huir como sea para resguardarse.

cerro marmolejo chile argentina.jpg Para llegar a la cumbre del cerro Marmolejo los andinistas debieron atravesar glaciares.

Dos de ellos fueron encontrados a 5.900 metros de altura, mientras que el tercero estaba unos 200 metros más abajo. Creen que tal vez uno no pudo seguir, o quizá haya rodado empujado por el viento.

Otra hipótesis es que alguno de ellos se haya lesionado o se descompensó como consecuencia del mal agudo de montaña, el cual se produce como consecuencia de la exposición del cuerpo a la altura y la deshidratación que puede generar edemas pulmonares o cerebrales. En esos casos la única solución es descender del cerro lo más rápido posible para que baje la inflamación, además de una inmediata asistencia médica.

andinistas raul espir la pampa cerro marmolejo.jpg En febrero del 2017 Raúl Espir había hecho cumbre en el cerro Aconcagua, Mendoza, junto con Ignacio Nacho Lucero y su perro Oro.

Si alguno de ellos sufrió esta patología a 5.900 metros de altura, sumado al un cansancio extremo de los tres, posiblemente se detuvieron para descansar y permanecer juntos, pero como consecuencia murieron.

No descartan tampoco alguna teoría más simple. Tal vez estaban muy cansados debido a que el camino es complejo y de un nivel técnico para expertos. Debieron atravesar glaciares, y con esa dificultad y altura el equipo técnico que deben llevar se hace mucho más pesado. Además, con una posible deshidratación y agotamiento extremo, no llegaron a cumplir los tiempos como lo planearon, se les hizo de noche y no pudieron seguir.

Quién era Ignacio "Nacho" Lucero y su perro Oro

El guía mendocino tenía 50 años y caminaba por las montañas desde los 13. A pesar de haber sido profesor de Literatura, convirtió su amor por la montaña en una forma de vida y de sustento, y hasta creó empresas de expediciones.

En Aconcagua llegó a hacer más de 45 cumbres, y el Ojo del Salado era otro de sus cerros preferidos, el cual también conocía mucho. Los ochomiles del Himalaya no fueron un límite para él, aunque en un momento de su vida su cuerpo le pidió un descanso.

ignacio javier lucero andinista mendocino perdido cerro marmolejo oro 4.jpg

Fue en el 2011, cuando tenía 38 años y sufrió un infarto masivo seguido de un ACV cuando estaba en el cerro Manaslú, llamado la montaña del Espíritu, a 7.400 metros de altura en el Himalaya. Fue rescatado con vida, lo operaron en Katmandú y estuvo 24 días internado en Nepal hasta que regresó a Mendoza.

andinista ignacio nacho lucero cerro marmolejo maria fernanda y salvi.jpg María Fernanda Martínez y Nacho Lucero junto a su hijo de 2 años Salvador.

Hizo todo lo necesario para recuperarse física y mentalmente, y lo logró. Contó con la ayuda de un perro de asistencia de pelo dorado, al cual llamó Oro quien se convirtió en su fiel compañero en su regreso a las alturas. Fue el único animal autorizado oficialmente para entrar a los diferentes cerros. En el Parque Aconcagua hizo cumbre con él cuatro veces.

María Fernanda Martínez, pareja de Nacho Lucero y mamá de su hijo, detalló que el miércoles pasado fue la última vez que habló con el andinista: "Cuando iba a ir a una cumbre nunca me mandaba un mensaje porque se ponía nervioso, y yo siempre esperaba dos días o tres días para tener contacto. Pero el domingo cuando me llamó Pablo Buchbinder, que es el amigo incondicional para Salvi, nuestro hijo, yo dije: 'No va a volver'. Me dijo que no encontraban a Nacho y que iban a ir con unos rescatistas a buscarlo".

Desde el domingo la mujer está en Chile junto a su cuñada, su suegra y amigos: "No me voy a ir hasta que no lo lleven a Mendoza. No lo voy a dejar solo".