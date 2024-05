Los pormenores de la película que triunfó en Cannes gracias al apoyo económico de Mendoza

Simon-gentileza semana de la critica.png Lorenzo "Toto" Ferro asume el protagónico de este drama intimista que en su estreno en Cannes fue elogiado por la crítica. Gentileza Semaine de la Critique

A sus vivencias personales con esta tierra bendecida por su paisaje natural y su entorno, se sumó el incentivo económico del programa Cash Rebate que posibilitó concretar su proyecto de filmar "Simón de la Montaña" íntegramente en Mendoza, en una coproducción con varios países que hoy celebran el triunfo de la cinta en Cannes. Porque en esta provincia, el cineasta encontró gente de primerísimo nivel y con amplia experiencia para formar equipo y llevar adelante la realización de su película.

A la productora argentina 20/20 Films se sumaron Planta Producciones (Chile), Doce Treinta Medios (México) y Mother Superior (Uruguay). A su vez, Frontera Films y Desierto Films fueron las compañías de cine mendocinas asociadas. El filme utiliza locaciones de montaña, se diseñaron sets de rodaje en Luján de Cuyo y en la Ciudad de Mendoza, además del Distrito 33 que dispone Mendoza para el desarrollo audiovisual.

La película se filmó durante tres semanas en Mendoza

No fue la primera vez para Federico Luis en el festival de cine francés. Hasta Cannes había llegado en 2019 con su cortometraje "La siesta" que presentó en la Competencia Oficial. Ahora se trajo a su casa el "grand prix" de la sección paralela, la Semaine de la Critique, que desde 1962 premia a jóvenes talentos del cine mundial. Fue unánime la votación del jurado, presidido por la productora francesa Sylvie Pialat.

Al revelar el ganador, Pialat declaró: "No paramos de hablar, de pensar en ella y de descubrir cosas nuevas (...) ¿Quién tiene ganas de subir a un coche, en una carretera de montaña, con una persona que no sabe conducir? Nosotros", y añadió que tiene "la escena del beso más bonito de la historia del cine".

Este drama cinematográfico narra una semana en la vida de un joven de 21 años que habita un pueblo al borde de la Cordillera de los Andes y que al sentir que sus sueños no coinciden con su realidad, decide modificarla. Para eso, comienza a pasar su tiempo con dos chicos con discapacidad cognitiva que inventan sus propias reglas para amar y divertirse, mientras crecen y buscan su lugar en un mundo que no parece estar diseñado para ellos.

Simon film.avif “Simón de la montaña”, ópera prima del argentino Federico Luis, fue rodada en Mendoza con "Toto" Ferro y actores no profesionales. Instagram

Lorenzo "Toto" Ferro es uno de los actores jóvenes más destacados del país que alcanzó el reconocimiento internacional por sus papeles en trabajos como la película "El Ángel" y la serie "El Marginal III". Esta segunda incursión suya en formato largometraje lo pone en el rol protagónico para el que se preparó y ensayó durante largos meses, ya que le exigía interpretar las características de una persona con discapacidad. Y el grupo de adolescentes al que se integra su personaje son en su mayoría "no actores".

Fueron tres intensas semanas de rodaje en Mendoza, en julio del año pasado, con un alto porcentaje de recurso técnico y artístico mendocino, tal como pone de requisito el Cash Rebate que forma parte de la Mendoza Film Commission bajo la Ley Mendoza Audiovisual.

Mendoza al frente con beneficios para la industria del cine

Los productores de "Simón de la Montaña" coinciden en que el palmarés no sólo posiciona mejor a la película para su exhibición internacional sino también pone a Mendoza en el foco de la escena como un escenario posible y efectivo a la hora de filmar.

Ramiro Navarro, de Frontera Films, fue una de las patas locales del proyecto de Federico Luis, y aseguró: "El Cash Rebate de Mendoza terminó dando la luz verde a la peli para que se haga. Esto es un hito para el cine argentino, y para Mendoza ni hablar".

Premios como este en Cannes para una película hecha en Mendoza, no hacen más que validar los incentivos fiscales de la provincia que multiplicó la cantidad de producciones que se estaban haciendo. Premios como este en Cannes para una película hecha en Mendoza, no hacen más que validar los incentivos fiscales de la provincia que multiplicó la cantidad de producciones que se estaban haciendo.

Su productora funciona en las instalaciones del Distrito 33. Navarro tiene experiencia en productos audiovisuales exitosos, él formó parte de la realización de "Papá al rescate", peli original de Netflix que en 2022 se filmó en Mendoza.

Papa al rescate.jpeg "Papá al rescate" fue una de las primeras experiencias cinematográficas beneficiadas en Mendoza con la herramienta del Cash Rebate.

Frontera Films trabajó además para Amazon con "Mensaje en una botella", en las series "Valentino" y "Cambio de rol", en documentales como "El camino del vino" y "Las lecciones de mi padre". Ahora está a punto de lanzarse el tráiler de un tanque americano, "Mi amigo el pingüino", que fue "nuestra primera peli para Hollywood", revela con felicidad Ramiro Navarro.

El productor asegura que "Mendoza se puso a la cabeza como pionera en el país en contar con el Cash Rebate que más devoluciones tiene en el cine argentino, y de ahí el resultado que está obteniendo".

La película se pensó para ser hecha en Mendoza

20/20 Films fue la productora de "Simón de la Montaña", en asociación con otras compañías latinoamericanas, y Patricio Álvarez Casado, de 20/20 Films, confirma a Diario UNO que la película fue pensada en Mendoza desde un principio porque la historia transcurre al pie de la Cordillera de los Andes.

Además suma la compañía ya tenía vínculo con esta tierra, ya que entre otros proyectos el año pasado hizo el video de "Void" de la banda de rock mendocina Usted Señálemelo, que fue dirigido y producido por Marcelo Burgos y el creador de "Simón de la Montaña", Federico Luis, colaboradores asiduos de los Usted.

Álvarez Casado ve un "panorama desolador" para la industria audiovisual argentina. "No contar con un ente gubernamental que te acompañe y que te dé herramientas para producir, hace que sea imposible comenzar el proceso de financiación", considera quien en Mendoza encontró el apoyo para hacer la peli.

Mendoza fue para nosotros una fuente de financiación muy buena, muy positiva, y espero que continúen con el proyecto de Cash Rebate. Mendoza fue para nosotros una fuente de financiación muy buena, muy positiva, y espero que continúen con el proyecto de Cash Rebate.

El productor destaca de nuestra provincia sus paisajes naturales y el universo cultural que ofrece a la hora de elegir filmar aquí. "Filmamos muchísimo en Mendoza , a veces por los paisajes naturales y otras por el gran universo cultural que tiene la provincia", afirma.

Simon de la Montaña elenco Cannes editada.jpg El equipo artístico y de producción de "Simón de la Montaña", recibieron el gran premio de la crítica en el Festival de Cannes. Gentileza Semaine de la Critique

Y sobre el premio en Cannes para "Simón de la Montaña", Álvarez Casado sostiene que no hace más que "reafirmar que el cine argentino no solo está presente sino que gana palmarés en los principales festivales del mundo, es algo que no se puede adjudicar a ningún relato, es una realidad".

Destaca que "debemos estar muy orgullosos de competir con películas que tienen 10 o 15 veces más presupuesto que las nuestras y , como pasó en este caso, poder llevar el grand prix de La Semaine de la Critique para Argentina".

Chile, un aliado para producir cine en Mendoza

Fernando Bascuñan es productor chileno, estuvo en Cannes durante la proyección de "Simón de la Montaña" que fue su estreno mundial y celebró el triunfo ya desde su hogar en Santiago. Al tratarse de una historia que ocurre en Mendoza, algunos personajes debían ser chilenos por la proximidad de nuestra provincia con el país vecino. Así fue como entró en juego la coproducción con Planta, a cargo de Bascuñan.

►►TE PUEDE INTERESAR: Desde el Himalaya, la mendocina Eve Bustos cuenta las peripecias de cocinar en clima extremo

"Patricio (Álvarez Casado) me convoca para participar como coproductor de la película", cuenta a Diario UNO y coincide en que no es para nada alentador el presente del cine argentino, así que ve como un faro de esperanza la política cinematográfica que ha encarada de un tiempo a esta parte Mendoza.

"El panorama desde este lado de la cordillera se ve bastante desolador para la cinematografía argentina y para nuestra gran colaboración que lleva tantos años y que ha funcionado muy bien tantas veces; he tenido la suerte de coproducir muchas películas argentinas en donde siempre se ha dado una relación y una colaboración artística muy buena", resalta el productor chileno.

Ferro Bascuñan y Luis.jpeg El actor Lorenzo "Toto" Ferro, el productor chileno Fernando Bascuñan y el director Federico Luis, en su paso exitoso por Cannes. Gentileza CinemaChile

Y lamenta que "con las nuevas políticas del gobierno argentino vemos cómo se ha vaciado el INCAA y cómo peligran no sólo las coproducciones con Chile sino con el resto del mundo, es realmente brutal lo que se ve desde este lugar".

Con "Simón de la Montaña" fue la primera vez que Bascuñan produjo en Mendoza, y está al tanto de los incentivos fiscales que otorga el Gobierno provincial a través de su Ley Mendoza Audiovisual. "Entendemos que estas herramientas funcionan independiente a las políticas nacionales del INCAA", dice y aporta:

Siempre nos resulta atractiva la opción de filmar en Mendoza y nos encontramos evaluando algunas ideas; es interesante también debido a la proximidad con Santiago y porque hay una relación cultural entre Chile y Mendoza que hace que sea factible este tipo de colaboraciones. Siempre nos resulta atractiva la opción de filmar en Mendoza y nos encontramos evaluando algunas ideas; es interesante también debido a la proximidad con Santiago y porque hay una relación cultural entre Chile y Mendoza que hace que sea factible este tipo de colaboraciones.

Sobre el palmarés en Cannes, el productor afirma que "para cualquier película de cualquier nacionalidad, ganar el gran premio de la Semana de la Crítica de Cannes es no sólo un honor sino que marca un antes y un después a la peli para su visibilidad, abriendo diferentes ventanas a la distribución".

"Este premio demuestra que el cine no sólo cuenta historias, genera industria y empleo; sino que da un valor agregado incalculable, y ese mensaje tiene que llegar no sólo al gobierno de Milei sino a todos los gobiernos de derecha y ultraderecha que están surgiendo en la región y que apuntan a desfinanciar la cultura porque ven en ella un riesgo a sus objetivos", reflexiona el realizador cinematográfico chileno.

Sello mendocino en el vestuario de la película

Paula Ruiz Ávalos es vestuarista de cine, TV, publicidad y teatro, nacida en Mendoza y egresada de la Escuela Regional Cuyo de Cine y Video. Docente de la cátedra Vestuario y Maquillaje desde hace 20 años, "Paca" -como se la conoce en el ambiente- fue la encargada del vestuario para los personajes de "Simón de la Montaña".

Hace un año la convocaron para sumarse al equipo de "'una peli hermosa', según me anticiparon, cosa que confirmé cuando leí el guion y conocí la mirada de Federico Luis, su director", cuenta Ruiz Ávalos. Y refiere a que la peli ofrece "un punto de vista sumamente sensible sobre la forma en la que elegimos vivir y posicionarnos ante la vida, a preguntarnos de qué lado de la discapacidad estamos o queremos estar".

"Paca" detalla sobre su labor: "Con Fede (el director) armamos el mundo de Simón desde el vestuario, con Lis Cárdenas (asistente de vestuario) completamos equipo y vestimos a los personajes según viven y se relacionan dentro la historia". La experiencia para ella "fue maravillosa, de mucho crecimiento personal, mucho aprendizaje".

Paca con Fede.jpeg La vestuarista "Paca" Ruiz Ávalos junto al director Federico Luis Tachella, en el fin de rodaje que se dio en un gimnasio municipal de Capital. Gentileza Paula Ruiz Ávalos

El staff de "Simón de la Montaña", así como de cualquier otra película, implica a productores, vestuaristas, iluminadores, sonidistas, continuadores, asistentes, camarógrafos, fotógrafos, actores, actrices, entre tantos otros rubros de los cuales en su mayoría fueron ocupados por mendocinos.

De ahí que cada proyecto que aterriza en Mendoza se viva como propio para el equipo que en él puso su cuerpo, alma y talento. Manifiesta Paula Ruiz Ávalos:

La noticia sobre el Gran Prix de la Semana de la Crítica de Cannes fue recibida con muchísima emoción porque es una hermosa película, con un mensaje necesario que merece ser vista en todas partes; es un orgullo enorme haber sido parte. La noticia sobre el Gran Prix de la Semana de la Crítica de Cannes fue recibida con muchísima emoción porque es una hermosa película, con un mensaje necesario que merece ser vista en todas partes; es un orgullo enorme haber sido parte.

Y respecto al fomento a la industria de parte del Gobierno provincial, la vestuarista y cineasta opina que "Mendoza se está posicionando seriamente como polo audiovisual, no solamente por las prestaciones geográficas y climáticas que ofrece, sino porque además hay muchísimos técnicos profesionales formados -hay 4 escuelas de cine- y con experiencia que prestan servicios a las producciones que llegan a filmarse aquí".

Rodaje Simon.jpeg "Simón de la Montaña" contó con equipo técnico y artístico mendocino para su filmación que se realizó durante tres semanas en Mendoza. Gentileza Municipalidad de la Ciudad de Mendoza

Por otro lado, ella ve que "programas como el Cash Rebate allanan el camino a las producciones incentivando la inversión en Mendoza y ya no solamente contratando mano de obra local, sino una multiplicidad de proveedores (catering, equipamiento, hotelería, transporte) que amplía enormemente la oferta laboral".

Ruiz Ávalos este año tenía 4 proyectos de largometrajes dentro del equipo de vestuario "y se cayeron todos debido al freno impuesto a la actividad del IINCAA", anuncia con tristeza, para cerrar: "La situación de la industria cinematográfica, quienes trabajamos en ella y quienes creemos en el poder de contar nuestras propias historias, es de mucha incertidumbre".